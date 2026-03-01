DO’S: Το παράξενο με εσένα αυτή την εβδομάδα είναι πως νιώθεις σαν να έχεις ηρεμήσει. Σαν να έχεις βρει τον εαυτό σου ένα πράγμα! Εγώ προτείνω να το εκμεταλλευτείς αυτό. Όπως επίσης προτείνω να φροντίσεις και λίγο παραπάνω την ψυχική σου υγεία. Επομένως πάρε κάποιες αποστάσεις, μέχρι να νιώσεις ότι ξεκουράστηκες στο έπακρο.

DON’TS: Μην χάνεις τις ισορροπίες σου στα θέματα που σε απασχολούν και σχετίζονται με την καθημερινότητά σου, καθώς υπάρχει φως στο τούνελ. Πρέπει απλά να ψάξεις να το βρεις (LOL). Μη μένεις κοντά σε άτομα που σου μαυρίζουν την ψυχή ή σε καταστάσεις που σε επιβαρύνουν ψυχολογικά. Μη μεγαλοποιείς καταστάσεις ή και λόγια τρίτων.