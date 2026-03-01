Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [01.03 – 07.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Το παράξενο με εσένα αυτή την εβδομάδα είναι πως νιώθεις σαν να έχεις ηρεμήσει. Σαν να έχεις βρει τον εαυτό σου ένα πράγμα! Εγώ προτείνω να το εκμεταλλευτείς αυτό. Όπως επίσης προτείνω να φροντίσεις και λίγο παραπάνω την ψυχική σου υγεία. Επομένως πάρε κάποιες αποστάσεις, μέχρι να νιώσεις ότι ξεκουράστηκες στο έπακρο.
DON’TS: Μην χάνεις τις ισορροπίες σου στα θέματα που σε απασχολούν και σχετίζονται με την καθημερινότητά σου, καθώς υπάρχει φως στο τούνελ. Πρέπει απλά να ψάξεις να το βρεις (LOL). Μη μένεις κοντά σε άτομα που σου μαυρίζουν την ψυχή ή σε καταστάσεις που σε επιβαρύνουν ψυχολογικά. Μη μεγαλοποιείς καταστάσεις ή και λόγια τρίτων.
Ταύρος
DO’S: Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν καταστάσεις που σε έχουν στη τσίτα μεν, είναι σημαντικές για σένα δε. Μήπως λοιπόν πρέπει να βρεις τη χρυσή τομή και να μην παλεύεις ανάμεσά τους; Χαμήλωσε τις απαιτήσεις σου, αλλά κάνε γνωστό πως το ίδιο ισχύει και για αυτές των απέναντι. Δεν θα τρέχεις εσύ να τους έχεις όλους ευχαριστημένους, έτσι;
DON’TS: Μην πατάς πάνω στα θέλω σου ή στον προσωπικό σου χρόνο/ χώρο, απλά για να χαμογελάσουν οι απέναντι. Κι εσύ; Μην χάνεις τη δημιουργικότητά σου. Μη διστάσεις να γίνεις κοινωνικός. Όχι πολύ όμως γιατί έχεις την τάση να κουράζεσαι εύκολα αυτό το διάστημα(!). Μην χάνεις την επαφή με την πραγματικότητα. Δε θα σου βγει σε καλό!
Δίδυμοι
DO’S: Βάλε σωστό πρόγραμμα στα πάντα. Βρες τις ισορροπίες σου ανάμεσα στα επαγγελματικά και στον χρόνο σου για ξεκούραση, καθώς έχεις μεγάλη ανάγκη το δεύτερο, σωστά; Σταμάτα να καίγεσαι να ανέβεις τα επαγγελματικά σκαλοπάτια με τη μια. Σιγά σιγά κι όλα θα γίνουν, θα πω εγώ! Γενικώς κινήσου όσο πιο χαλαρά μπορείς! Άκου με σε αυτό.
DON’TS: Μην πας από το μηδέν στο εκατό απότομα! Μη μένεις μόνο στο παρουσιαστικό ή σε αυτό που επιλέγουν οι απέναντι να σου δείξουν, καθώς μπορεί και να υπάρχει μπόλικο παρασκήνιο. Μην αφήνεις τα μυαλά σου να παίρνουν αέρα, γιατί χάνεις και την λογική σου Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα στην οικογένεια ή στο σπίτι.
Καρκίνος
DO’S: Έχεις ανάγκη να επεκτείνεις τις γνώσεις σου, άρα ψάξου σχετικά με τη μετεκπαίδευση. Παράλληλα, για να στο κάνω πιο ρομαντικό, μπορείς να κυνηγήσεις τα όνειρά σου, αν θέλεις. Η όλη φάση βέβαια καταλαβαίνεις πως απαιτεί θάρρος και τόλμη, έτσι; Ίσως μέσω συζητήσεων αλλάξει ο τρόπος που βλέπεις ορισμένα άτομα. Καλό κακό; Θα δείξει!
DON’TS: Μη διστάσεις να γίνεις ξεκάθαρος στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς. Μη βαριέσαι να κλείσεις τις εκκρεμότητες σου και να ολοκληρώσεις το οτιδήποτε έχεις αφήσει ανοιχτό. Μην χάνεις την αυτοπεποίθησή σου μεν, μη το γυρνάς σε ψώνιο/ έπαρση δε. Έλεος κάπου! Την εικόνα σου δεν την σκέφτεσαι; Μη διστάσεις να οργανώσεις κάτι ωραίο.
Λέων
DO’S: Επικεντρώσου στα θέματα γύρω από τις αξίες ή και την ασφάλειά σου. Μπορείς, ας πούμε, να διαφυλάξεις τα όσα σου ανήκουν ήδη ή και να διεκδικήσεις- δυναμικά- και το κάτι παραπάνω. Διευθέτησε τις οικονομικές σου εκκρεμότητες για να χαλαρώσεις λίγο. Δες αν ασχολείσαι με ό,τι αξίζει πραγματικά για σένα ή μόνο με βλακείες. Μάντεψε!
DON’TS: Μη γίνεσαι σαν κακομαθημένο παιδί με το που κάποιος ή κάτι σου θυμίσει το παρελθόν. Το ξέρω πως δεν πέρασες καλά, αλλά αν δεν το αφήσεις πίσω- εκεί που ανήκει- πώς θα προχωρήσεις μπροστά; Μη διστάσεις να βγεις από το σπίτι και να γνωρίσεις νέο κόσμο ή ακόμα και να πλανάρεις κάποιο ταξίδι για μετά τον ανάδρομο. Τι λες;
Παρθένος
DO’S: Έχεις μεγάλη ανάγκη από ολική ανανέωση κι αυτή η εβδομάδα σου παρέχει κάθε ευκαιρία για να το πετύχεις. Αν κάτι σε έχει κουράσει, αποφάσισε πως πρέπει να φύγει, προκειμένου να μείνει ανοιχτός χώρος για κάτι το καινούργιο και το πιο ωφέλιμο. Να ξέρεις πως μόνο εσύ θα σου δημιουργήσεις τις ευκαιρίες για κάτι τέτοιο! Κανείς άλλος!
DON’TS: Μην αγνοείς την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω, καθώς και να μην σε νοιάζει τώρα, θα σε νοιάξει αργότερα, σωστά; Μην αφήνεις την ένταση γύρω από τις διαπροσωπικές σου σχέσεις να ξεφεύγει. Ωστόσο μην πιάνεσαι κι εσύ κι από την παραμικρή κουβέντα που ακούς. Μη διστάσεις να κάνεις κάποια αυτοκριτική. Είναι λυτρωτική!
Ζυγός
DO’S: Αυτή την εβδομάδα πρέπει να χαλαρώσεις και να κινηθείς σε αργούς ρυθμούς. Όταν για καιρό το παρακάνεις και τρέχεις αυτά συμβαίνουν. Μετά κουράζεσαι πανεύκολα! Αυτό ισχύει και για το σώμα, αλλά και για την ψυχή σου. Σταμάτα λοιπόν να είσαι μονίμως τσιτωμένος και βρες τις ισορροπίες σου. Πάρε αποστάσεις για να σε διαχειριστείς.
DON’TS: Μην αφήνεις τα παρασκηνιακά σκηνικά που υπάρχουν να σε αγχώνουν υπερβολικά, γιατί μετά χάνεις την μπάλα. Μη διστάσεις να ασχοληθείς με την υγεία σου και να κάνεις κάποιο check up ή με τα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά σου. Ωστόσο μην φτάσεις στο ακραίο σημείο του να σε πιέσεις- για ακόμα μια φορά- έτσι;
Σκορπιός
DO’S: Έλα σε επαφή με τα άτομα που σας συνδέουν κοινά ιδανικά και όνειρα, καθώς αυτά είναι που μπορούν να σε κατανοήσουν καλύτερα από όλους. Αν δεν τα βρεις τα άτομα αυτά, τότε πέρασε περισσότερο χρόνο στο σπίτι, προκειμένου να μπορέσεις να χαλαρώσεις. Άσε τη δημιουργικότητά σου να σε οδηγήσει σε απολαυστικότατα μονοπάτια!
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις κάποια αναγκαία ξεκαθαρίσματα στον τομέα των διαπροσωπικών σχέσεων. Μην κωλώσεις να ξεκόψεις, αν δεις ότι δεν μπορείς να κάνεις πια χωριό με ορισμένους ανθρώπους. Μην αναβάλλεις δουλειές που έχεις αναλάβει από κοινού με κάποια ομάδα. Μην αναβάλλεις όμως ούτε και τις προσωπικές σου υποχρεώσεις.
Τοξότης
DO’S: Πρέπει να βρεις τις ισορροπίες σου ανάμεσα στον έρωτα και στη δουλειά, γιατί ή που ερωτοτροπείς ασύστολα ή που δουλεύεις χωρίς σταματημό. Έπειτα επικεντρώσου στην οικογένεια και στο σπίτι σου, καθώς είναι πολλά αυτά που πρέπει να λύσεις κι εκεί, σωστά; Σωστά! Μείνε μακριά από τις εντάσεις πάσης φύσεως. Άλλη όρεξη δεν είχες!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να πάρεις κάποιες σημαντικές έως και οριστικές αποφάσεις. Απλά μην τις βάλεις τώρα σε εφαρμογή, γιατί υπάρχει ένας ανάδρομος Ερμής. Μην χάνεις την αισιοδοξία σου, καθώς όλα μπορούν να πάνε καλύτερα. Στο χέρι σου είναι! Μην επενδύεις σε άτομα ή καταστάσεις που βλέπεις ότι δεν υπάρχει μέλλον.
Αιγόκερως
DO’S: Επικεντρώσου στα μελλοντικά σου σχέδια και την πάρτη σου. Άντε γιατί πολύ ασχολήθηκες με τον καθένα, εκτός από σένα! Μάλιστα μπορείς να βάλεις τώρα τις βάσεις για το μέλλον σου με το να πλανάρεις πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θες να κάνεις. Ξεκίνησέ τα με το που ορθοδρομήσει ο Ερμής όμως. Οργάνωσε ταξίδι (πάλι για αργότερα).
DON’TS: Αν έχεις ξεκινήσει κάτι σχετικό με την μετεκπαίδευση, μην συνεχίζεις να το αφήνεις μισό, καθώς είναι αυτό που μπορεί να διευρύνει τους πνευματικούς σου ορίζοντες, σωστά; Μην αγνοείς τα θέματα που σχετίζονται με τον νόμο, αν υπάρχουν, γιατί μπορεί και να λυθούν άμεσα. Αν κάνεις κάτι κι εσύ! Μην αγνοείς την οικογένεια και το σπίτι σου.
Υδροχόος
DO’S: Τσέκαρε τις αξίες σου- υλικές, αλλά και συναισθηματικές, γιατί νομίζω πως (πάλι) κάπου έχεις χάσει τον δρόμο σου. Αν εκκρεμούν υποθέσεις στα οικονομικά, διευθέτησέ τες. Γενικώς αυτός ο τομέας πρέπει να βελτιωθεί, για να μπορέσεις να χαμογελάσεις και να χαλαρώσεις! Για να νιώσεις ασφαλής, πρέπει να ενισχύσεις την αυτοπεποίθησή σου.
DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να συνεχίσει να σου ασκεί πίεση ή να σε επιβαρύνει ψυχολογικά. Δεν μπορείς να σώσεις τους πάντες, άρα μην το προσπαθήσεις καν. Μάταιος κόπος! Μη δια\στάσεις να βγεις από το σπίτι (ή αλλιώς το καβούκι) σου και να γνωρίσεις νέο κόσμο, καθώς καίγεσαι- τι άλλο;- να ανταλλάξεις απόψεις με τους άλλους.
Ιχθύες
DO’S: Απόλαυσε την προσοχή που παίρνεις λόγω του ότι τα μάτια όλων είναι στραμμένα πάνω σου. Τυχερέ! Έχεις και Άρη στο ζώδιό σου, άρα απόλαυσε- αξιοποίησε και την ενέργεια με την οποία σε προικίζει. Ωστόσο κάνε καλό control στην ένταση με την οποία επίσης σε προικίζει, έτσι; Άλλωστε δεν μπορείς να τα θέλεις και όλα δικά σου!
DON’TS: Μη φοβάσαι να κλείσεις κάποιους κύκλους που έχουν αρχίσει και σε κουράζουν ακραία. Αν δεν το κάνεις πώς περιμένεις να ελευθερωθεί χώρος για νέες εμπειρίες και νέα ξεκινήματα γενικώς; Μην τρελένεσαι να τους ευχαριστήσεις όλους, γιατί και δεν γίνεται, αλλά δεν είναι και πρέπον, έτσι; Μην επενδύεις σε αυτούς που δεν αξίζουν.
- LIVE: Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός
- Κάγια Κάλας για τον θάνατο Χαμενεΐ: «Καθοριστική στιγμή στην ιστορία του Ιράν»
- Χτυπήθηκε και δεύτερο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ
- Αποκλεισμένοι στο Ντουμπάι οι ξένοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φεύγουν για Αθήνα οι παίκτες της Χάποελ
- Στα 20 μου ήξερα τα πάντα για τον θάνατο: Οι απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του «πάντα χαμογελαστού» Μάρτιν Σορτ
- Ολυμπιακός – Εθνικός 5-0: Ασταμάτητες οι Ερυθρόλευκες, συνεχίζουν με 11/11
- Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ενδεκάδα για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό (pic)
- Ιράν: Ο Αλιρέζα Αραφί προσωρινός αντικαταστάτης του Χαμενεΐ – Ποιος είναι ο 67χρονος κληρικός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις