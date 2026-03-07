Ξεκινούν τα play offs στην Α1 Γυναικών: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό

Στη «μάχη» των play offs του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών ρίχνονται, σήμερα Σάββατο (7/3), το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.

Συγκεκριμένα, στις 15:00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας θα φιλοξενηθούν από τον Παναθηναϊκό στο κεκλεισμένων των θυρών κλειστό της Λεωφόρου «Π. Γιαννακόπουλος», για τον πρώτο ημιτελικό των play offs της Α1.

*Με τα αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός βρίσκεται πίσω με 2-0 στη σειρά των ημιτελικών και χρειάζεται τέσσερις νίκες (4-2 ή 4-3) επί των «πράσινων» για την πρόκριση στους τελικούς. Με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει δύο νίκες για την πρόκριση.

«Να δώσουμε σημασία στις λεπτομέρειες, να ελέγξουμε τα ριμπάουντ»

Δηλώσεις:

Φρόσω Δρακάκη: «Ξεκινάμε τα playoffs του πρωταθλήματος και είμαστε έτοιμες για μια σειρά από πολύ απαιτητικά παιχνίδια. Πρέπει να δώσουμε σημασία στις λεπτομέρειες και να ελέγξουμε τα ριμπάουντ».

Νωρίτερα (13.30) επίσης για τις θέσεις 1-4 θα πραγματοποιηθεί στο Δ.Καλτσάς η αναμέτρηση Αθηναϊκός Qualco – Παναθλητικός.

Για τις θέσεις 5-8 ο Πανσερραϊκός στο ΔΑΚ Κοιλάδας (17.00) υποδέχεται τον ΠΑΟΚ με τη σειρά να είναι στο 2-0.

Τέλος για τα Play Out και την παραμονή στην κατηγορία στο Αγ.Ζούπας (17.00) ο Αμύντας θα αντιμετωπίσει την Ανόρθωση Βόλου.

Εκτός από το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός που θα προβληθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ, τα υπόλοιπα παιχνίδια θα μεταδοθούν μέσα από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

Α1 Γυναικών

Playοffs (1-4)

1η αγωνιστική

Σάββατο 7/3

Δ. Καλτσάς 13:30 Αθηναϊκός-Παναθλητικός Κατραχούρας-Ευφραιμίδης-Ρώτας

Π. Γιαννακόπουλος 15:00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Μαρτινάκος-Μπακάλης-Καραπαπάς ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Playοffs (5-8)

1η αγωνιστική

Σάββατο 7/3

Κοιλάδας 17:00 Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ Λόρτος-Παπαγιώτης-Σμπρίνης

Κυριακή 8/3

Γ. Γεννηματάς 13:00 Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα Κωνσταντινίδου-Τσουρή-Ιωάννου

Play Out

Σάββατο 7/3

Αγγ. Ζούπας 17:00 Αμύντας-Ανόρθωση Βόλου Συμεωνίδης-Λιόνας-Κλεπουσνιώτου