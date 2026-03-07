Ξεκινούν τα play offs στην Α1 Γυναικών: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό
Ντέρμπι «αιωνίων» στο κλειστό της Λεωφόρου, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 15:00 για τον πρώτο ημιτελικό των play offs της Α1 μπάσκετ γυναικών
Στη «μάχη» των play offs του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών ρίχνονται, σήμερα Σάββατο (7/3), το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
Συγκεκριμένα, στις 15:00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας θα φιλοξενηθούν από τον Παναθηναϊκό στο κεκλεισμένων των θυρών κλειστό της Λεωφόρου «Π. Γιαννακόπουλος», για τον πρώτο ημιτελικό των play offs της Α1.
*Με τα αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός βρίσκεται πίσω με 2-0 στη σειρά των ημιτελικών και χρειάζεται τέσσερις νίκες (4-2 ή 4-3) επί των «πράσινων» για την πρόκριση στους τελικούς. Με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει δύο νίκες για την πρόκριση.
«Να δώσουμε σημασία στις λεπτομέρειες, να ελέγξουμε τα ριμπάουντ»
Δηλώσεις:
Φρόσω Δρακάκη: «Ξεκινάμε τα playoffs του πρωταθλήματος και είμαστε έτοιμες για μια σειρά από πολύ απαιτητικά παιχνίδια. Πρέπει να δώσουμε σημασία στις λεπτομέρειες και να ελέγξουμε τα ριμπάουντ».
Νωρίτερα (13.30) επίσης για τις θέσεις 1-4 θα πραγματοποιηθεί στο Δ.Καλτσάς η αναμέτρηση Αθηναϊκός Qualco – Παναθλητικός.
Για τις θέσεις 5-8 ο Πανσερραϊκός στο ΔΑΚ Κοιλάδας (17.00) υποδέχεται τον ΠΑΟΚ με τη σειρά να είναι στο 2-0.
Τέλος για τα Play Out και την παραμονή στην κατηγορία στο Αγ.Ζούπας (17.00) ο Αμύντας θα αντιμετωπίσει την Ανόρθωση Βόλου.
Εκτός από το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός που θα προβληθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ, τα υπόλοιπα παιχνίδια θα μεταδοθούν μέσα από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.
Α1 Γυναικών
Playοffs (1-4)
1η αγωνιστική
Σάββατο 7/3
Δ. Καλτσάς 13:30 Αθηναϊκός-Παναθλητικός Κατραχούρας-Ευφραιμίδης-Ρώτας
Π. Γιαννακόπουλος 15:00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Μαρτινάκος-Μπακάλης-Καραπαπάς ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Playοffs (5-8)
1η αγωνιστική
Σάββατο 7/3
Κοιλάδας 17:00 Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ Λόρτος-Παπαγιώτης-Σμπρίνης
Κυριακή 8/3
Γ. Γεννηματάς 13:00 Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα Κωνσταντινίδου-Τσουρή-Ιωάννου
Play Out
Σάββατο 7/3
Αγγ. Ζούπας 17:00 Αμύντας-Ανόρθωση Βόλου Συμεωνίδης-Λιόνας-Κλεπουσνιώτου
- Πρεμιέρα στο Indian Wells για τη Σάκκαρη
- Ολυμπιακός: Sold out το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)
- Field Mill: Το αρχαιότερο επαγγελματικό γήπεδο ποδοσφαίρου που ζει ακόμη το όνειρό του (pics)
- Το εντυπωσιακό γκολ του Μασούρα κόντρα στην Αλ Χαζέμ (vid)
- Ο Μπάμπης Κωστούλας συναντήθηκε με τον Μπαρτζώκα (pic)
- Σπουδαίος Πετρούνιας: Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο για τον «αρχοντα των κρίκων»
- Ξεκινούν τα play offs στην Α1 Γυναικών: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό
- Κρίσιμο παιχνίδι στη Super League 2: Ο Πανιώνιος υποδέχεται την Καλαμάτα – Τα δεδομένα για την άνοδο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις