Λάρισα: Πώς δρούσε η οικογενειακή σπείρα που έκανε κομπίνες με «χρυσές» λίρες – Πάνω από 1 εκατ. ευρώ τα «κέρδη»
Ελλάδα 07 Μαρτίου 2026, 21:01

Λάρισα: Πώς δρούσε η οικογενειακή σπείρα που έκανε κομπίνες με «χρυσές» λίρες – Πάνω από 1 εκατ. ευρώ τα «κέρδη»

Συνελήφθησαν 4 μέλη της ίδιας οικογένειας στη Λάρισα - Βρέθηκαν όπλα, ναρκωτικά και μεγάλα χρηματικά ποσά

Στα χέρια της ΕΛΑΣ, η εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες, προσεγγίζοντάς τους με το πρόσχημα της αγοραπωλησίας χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη από την αγοραστική τους αξία.

Για τον τερματισμό της δράσης της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε χθες, 6 Μαρτίου 2026, αστυνομική επιχείρηση στη Λάρισα από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, τα οποία ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

YouTube thumbnail

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και εκβιάσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με συνολικό όφελος και προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Παράλληλα κατηγορούνται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, παραβίαση της νομοθεσίας για τα συμπληρώματα διατροφής και την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης, καθώς και για κλοπή και ρευματοκλοπή.

Πώς δρούσε η σπείρα

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει οργανωμένη και δομημένη εγκληματική ομάδα με συνεχή δράση τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021. Για να πετύχουν τον σκοπό τους, προσέγγιζαν τα υποψήφια θύματά τους και παρουσιάζονταν ως άτομα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, επικαλούμενοι όμως προσωρινή έλλειψη ρευστότητας.

Στη συνέχεια τους πρότειναν την αγορά μεγάλων ποσοτήτων χρυσών λιρών σε τιμή σημαντικά χαμηλότερη από την αγοραία, παρουσιάζοντας τη συναλλαγή ως ιδιαίτερα συμφέρουσα επενδυτική ευκαιρία. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερναν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την υποτιθέμενη αγορά των λιρών, τις οποίες όμως δεν παρέδιδαν ποτέ, προβάλλοντας διάφορες ψευδείς δικαιολογίες.

Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και ζητούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους, τα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν σε απειλές κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα τους εκφόβιζαν επιδεικνύοντας όπλα.

Οι έρευνες σε σπίτια

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λίρες αμφιβόλου γνησιότητας, όπλα, πολυτελή οχήματα, χρυσαφικά, ναρκωτικές ουσίες και αναβολικά χάπια.

Επιπλέον, συνελήφθη και ένα συγγενικό πρόσωπο των κατηγορούμενων, καθώς στην οικία του βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα. Αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 52.930 ευρώ,
  • 2.267 λίρες αμφιβόλου γνησιότητας,
  • 14 πολυτελή οχήματα και ένα κλεμμένο,
  • 5 όπλα (περίστροφο, λυόκανο τυφέκιο, υποπολυβόλο, καραμπίνα, αεροβόλο πιστόλι)
  • 7 ρολόγια, πλήθος από χρυσές αλυσίδες, δαχτυλίδια, σταυροί, μενταγιόν, τσάντες, πλήθος φυσιγγίων διαφορετικού διαμετρήματος,
  • 9 γεμιστήρες και κουτί μεταφοράς πιστολιού,
  • 13 αμπούλες διοξειδίου του άνθρακα,
  • 43 ναρκωτικά και αναβολικά χάπια,
  • 6 αμπούλες αναβολικής ουσίας,
  • 6 κάμερες,
  • 5 καταγραφικά, συσκευή γεωεντοπισμού, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,
  • 12 κινητά τηλέφωνα,
  • 3 αορτήρες,
  • κουκούλα full-face,
  • γάντια,
  • χειροπέδες,
  • ματσέτα,
  • 2 ρόπαλα,
  • 6 άδειες κατοχής όπλου και
  • 3 συναλλαγματικές

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει τα -1.093.000- ευρώ.

