«Μου έφαγαν 40.000 € , όλο μου το εφάπαξ» – Γνωστός Ηρακλειώτης εξομολογείται πως έπεσε θύμα απάτης Bitcoin

Το προσωπικό του δράμα, που κρατά καλά κρυμμένο από ντροπή που την πάτησε… ακόμη και από τα παιδιά του, εξομολογήθηκε ένας 74χρονος γνωστός Ηρακλειώτης, με άλλοτε θεσμικό ρόλο σε Υπηρεσία και γενικώς πολύ υποψιασμένος και «ξύπνιος» στη ζωή, στην εφημερίδα «Πατρίς» και το patris.gr, ξετυλίγοντας με κάθε λεπτομέρεια πως πείστηκε να αγοράσει bitcoin και στο τέλος του κόστισε 40.000 ευρώ, δηλαδή το εφάπαξ μιας ζωής!

«Το ξέρει μόνο η γυναίκα μου, στα παιδιά δεν το έχω πει, ούτε συγγενείς και φίλοι ξέρουν γιατί ντρέπομαι που την «πάτησα» με αυτόν τον τρόπο. Ζω το δράμα αυτό, κρυφά, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν μου έρχεται στο μυαλό αγχώνομαι και κουνάω το κεφάλι να φύγει η σκέψη… Με έχει πιάσει κατάθλιψη, αγχώνομαι…

Τα έχω πει όλα στην Αστυνομία. Σήμερα τα λέω και σε σας μήπως και βοηθήσω να μην πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης άλλος άνθρωπος…

Αλλά τους πίστεψα ακόμη και σήμερα στο περιβάλλον του e-banking της τράπεζας μου φαίνεται ότι μου έχουν καταθέσει 60.000 ευρώ που δεν υπάρχουν, είναι εικόνα είδωλο, αλλά από τον λογαριασμό μου έκαναν φτερά 39.100 ευρώ με ένα κλικ…», είπε ο 74χρονος συνταξιούχος σήμερα υπάλληλος.

Και πράγματι, ο εξαπατηθείς άνοιξε τον φορητό του υπολογιστή και ακόμη και χθες το πρωί φαίνεται ότι έχει προθεσμιακό λογαριασμό με 60.000 ευρώ που, όμως, δεν υπάρχει, όπως τον ενημέρωσε η τράπεζά του! Ωστόσο, τα 39.100 «αρπάχτηκαν» από τον πραγματικό λογαριασμό του με μαεστρία, σαν να τον είχαν μεθύσει και τους έδωσε τους κωδικούς!

Τα λεφτά έβγαιναν πεντοχίλιαρα – πεντοχίλιαρα για να φανούν ύποπτες οι συναλλαγές από την αρχή! Όταν ο ίδιος διαπίστωσε τι είχε συμβεί, συνήλθε από το μεθύσι της επένδυσης που του είχαν τάξει και τότε προσέφυγε στην Αστυνομία, αναζητώντας λιθουανικές εταιρείες με ειδικότητα στην απάτη, άλλες βρετανικές πιο εξελιγμένες και φυσικά δύο φυσικά πρόσωπα ελληνικής υπηκοότητας, που εμφανίζονται σε δύο τράπεζες ως δικαιούχοι των χρημάτων των θυμάτων.

Πως παγιδεύτηκε ο 74χρονος

Ο συνταξιούχος Ηρακλειώτης, που είδε το εφάπαξ του και τα υπόλοιπα των συντάξεών του να εξανεμίζονται, έμπλεξε για πρώτη φορά με τα κρυπτονομίσματα και τα bitcoin το 2019, όταν ανταποκρίθηκε σε μια παρελκυστική διαφήμιση στο διαδίκτυο για επενδύσεις προθεσμιακού τύπου που θα απέφεραν στο μέλλον πολλά λεφτά!

Είχε και μια καλή εμπειρία κάποτε στο Χρηματιστήριο και σκέφτηκε ότι δεν θα ήταν ρίσκο, αν επένδυε σε κρυπτονομίσματα μόλις 250 ευρώ. Η διαφήμιση, όμως, αφορούσε μια γνωστή phishing εταιρεία της Μ. Βρετανίας, όπως διαπιστώνει σήμερα. Παρ’ όλα αυτά, επένδυσε τότε τα 250 ευρώ και μερικούς μήνες μετά τον ενημέρωσαν ότι είχε κέρδος 1000 ευρώ. Έκτοτε, δεν έκανε κάτι άλλο, αν και, όπως εκμυστηρεύεται, όταν τους έψαχνε δεν τους έβρισκε, και όταν ήθελαν εκείνοι, επικοινωνούσαν για ένα νέο ελκυστικό προϊόν.

«Τσίμπησα γιατί άκουγα ότι η κυρία μού μιλούσε από περιβάλλον που υπήρχαν συνεργάτες, εργαζόμενοι, παρακολουθούσαν χρηματιστήριο»

Πριν από 3-4 χρόνια τους δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται, γιατί δεν εισέπραξε και ποτέ το κέρδος των 1000 ευρώ, πήρε απόφαση ότι έπαιξε και έχασε με τα 250 ευρώ και το «έβγαλε από το μυαλό του». Συνέχισαν, όμως, να τον ενοχλούν διάφοροι που του μιλούσαν σπαστά ελληνικά.

Όμως, από τον περασμένο Μάιο, όλο και κάποιος του τηλεφωνούσε, λέγοντάς του ότι πήραν πάνω τα bitcoin (αυτό είναι αλήθεια ότι έχουν ανατίμηση) και πως τα 250 ευρώ που επένδυσε το 2019 έχουν γίνει 60.000 ευρώ. Ο ίδιος δεν έδωσε σημασία πολύ, αλλά συνέχισαν σε άλλο τηλεφώνημα ένας κύριος που εμφανίστηκε προϊστάμενος ότι είναι κρίμα να μην εισπράξει τα κέρδη του.

«Τσίμπησα γιατί…»

«Τσίμπησα γιατί άκουγα ότι η κυρία μού μιλούσε από περιβάλλον που υπήρχαν συνεργάτες, εργαζόμενοι, παρακολουθούσαν χρηματιστήριο», λέει ο 74χρονος στην «Π» και του είπαν ότι είναι διατεθειμένοι να του καταβάλλουν τα χρήματα, αρκεί να τους δώσει ένα 10% ως προμήθεια (profit) για τους ίδιους.

«Εκεί δάγκωσα, είπα ναι και τους ρώτησα τι πρέπει να κάνω. Μου είπαν να δώσω το IBAN και τους κωδικούς του e-banking. Το έκανα. Στο e-banking διατηρούσα δύο λογαριασμούς, έναν συνταξιοδοτικό με το εφάπαξ που έμπαιναν και οι συντάξεις και έναν καθημερινό, όπου μετέφερα λεφτά για να πληρώνω δάνεια, έξοδα, πάγια», προσθέτει το θύμα της απάτης.

Εκείνος ενθουσιάστηκε και τότε του ζήτησαν άδεια και συναίνεση να πληρωθούν την προμήθεια που είχαν συμφωνήσει. Εκείνος την έδωσε και του «σήκωσαν» το εφάπαξ

Του έβαλαν 60.000 fake στο e-banking!

Όταν έδωσε πλέον τους κωδικούς του, του ζήτησαν να ελέγξει το e-banking και ω! του θαύματος αντίκρυσε το ποσό των 60.000 ευρώ. Όμως, δεν ήταν αληθινό, ήταν fake είδωλο. Κάποιος χάκαρε το σύστημα της τράπεζας και έβαλε ένα είδωλο που μέχρι σήμερα, από τον περασμένο Σεπτέμβρη του 2025 που συντελέστηκε η απάτη, υπάρχει!

Εκείνος ενθουσιάστηκε και τότε του ζήτησαν άδεια και συναίνεση να πληρωθούν την προμήθεια που είχαν συμφωνήσει. Εκείνος την έδωσε και του «σήκωσαν» το εφάπαξ από τον συνταξιοδοτικό λογαριασμό που εμφανιζόταν στο e-banking. To fake είδωλο της κατάθεσής τους ακόμη εμφανίζεται ως προθεσμιακός, μόνο που όταν πήγε στην τράπεζα του είπαν ότι δεν υπάρχει τέτοιο ποσό στο λογαριασμό του!

Τότε, προσέφυγε στις Αρχές, όπου και έκανε καταγγελία αναλυτικά με τις αναλήψεις ποσών που σιγά – σιγά μεταφέρονταν σε δύο ελληνικές τράπεζες με ονόματα δικαιούχων Ελλήνων υπηκόων και σε ξένες τράπεζες σε λογαριασμούς συμβουλευτικής εταιρείας όχι με καλό όνομα αλλά στιγματισμένη ως μη αξιόπιστη εταιρεία payment solutions.

Μέσα στην απογοήτευσή του, ο Ηρακλειώτης με τη δημοσιοποίηση της υπόθεσής του θέλει να προειδοποιήσει και να αποτρέψει από τις παγίδες αυτές όποιον έχει πληροφορηθεί μέσα από την «Π» τη μαρτυρία και το προσωπικό πάθημά του.

Ήδη βρίσκεται σε συνεννοήσεις και με δικηγόρους, καθώς εκτός από το κυνήγι των απατεώνων σκέφτεται να στραφεί και κατά των τραπεζών που δεν τον προστάτευσαν, υπό την έννοια ότι ένας χάκερ μπόρεσε να αλλοιώσει το τραπεζικό περιβάλλον του e-banking.