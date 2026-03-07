Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 07.03.2026]

DO’S: Νιώθεις εξωστρεφής μεν, απαιτητικός δε. Εγώ θα σου πω το δεύτερο να το περιορίσεις. Όπως επίσης πρέπει να περιορίσεις και την ανάγκη σου οι άλλοι να κινούνται κατά δική σου παραγγελία, γιατί αυτό κι αν δε γίνεται, έτσι; Δεν είναι και σωστό! Στα επαγγελματικά, πρόσεχε τις συζητήσεις που κάνεις για να μην προκληθούν μεγάλες εντάσεις.

DON’TS: Στα οικονομικά, μην κάνεις παρορμητικές κινήσεις. Γενικώς μην προκαλείς κόντρες. Μην αγνοείς τα προσωπικά σου θέματα ή την ενασχόληση με κάτι πιο δημιουργικό, γιατί μέσω αυτών μπορείς να ανανεωθείς. Ή και μέσω των ήδη υπαρχόντων χόμπι σου. Στα ερωτικά, μην λες «όχι» στο φλερτ. Λες και θα το έκανες αυτό ποτέ, αλλά λέμε τώρα…