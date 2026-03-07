Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 07.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Δυστύχημα ο θάνατος του 15χρονου μαθητή από την Γαλλία στην Ομόνοια - Μαρτυρίες συμμαθητών του
- Στα 90 δολάρια το βαρέλι σκαρφάλωσε το πετρέλαιο
- Επείγουσα εγκύκλιος – «Καμπανάκι» για τοξικό φυτό στις αυλές των σχολείων
- Από τον Ωνάση στο Μανχάταν: Ανέκδοτες αναμνήσεις για τον τραγικό Κένεντι 26 χρόνια μετά
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Νιώθεις εξωστρεφής μεν, απαιτητικός δε. Εγώ θα σου πω το δεύτερο να το περιορίσεις. Όπως επίσης πρέπει να περιορίσεις και την ανάγκη σου οι άλλοι να κινούνται κατά δική σου παραγγελία, γιατί αυτό κι αν δε γίνεται, έτσι; Δεν είναι και σωστό! Στα επαγγελματικά, πρόσεχε τις συζητήσεις που κάνεις για να μην προκληθούν μεγάλες εντάσεις.
DON’TS: Στα οικονομικά, μην κάνεις παρορμητικές κινήσεις. Γενικώς μην προκαλείς κόντρες. Μην αγνοείς τα προσωπικά σου θέματα ή την ενασχόληση με κάτι πιο δημιουργικό, γιατί μέσω αυτών μπορείς να ανανεωθείς. Ή και μέσω των ήδη υπαρχόντων χόμπι σου. Στα ερωτικά, μην λες «όχι» στο φλερτ. Λες και θα το έκανες αυτό ποτέ, αλλά λέμε τώρα…
Ταύρος
DO’S: Εσύ θέλεις σταθερότητα, ηρεμία, τάξη και ασφάλεια. Αλλά το περιβάλλον σου δείχνει πως ψήνεται για καυγάδες, γεγονός που προκαλεί αναστάτωση. Αν καταφέρεις να κρατήσεις τις ισορροπίες και να κάνεις ένα καλό control, τότε όλα καλά! Άσε τις εκπλήξεις και τα απρόβλεπτα γεγονότα να εισβάλουν στη ζωή σου, γιατί αυτό έχεις ανάγκη.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν ξαφνικές αλλαγές, οι οποίες δεν πρέπει να σε βγάλουν από το πρόγραμμά σου. Δεν πρέπει να γίνεις απόλυτος ή και κλειστόμυαλος εξαιτίας αυτού. Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες συζητήσεις, προκειμένου να φέρεις ξανά τις ισορροπίες στη ζωή σου. Στα οικονομικά, δεν πρέπει να κάνεις ανώριμες επιλογές.
Δίδυμοι
DO’S: Σήμερα πρέπει να είσαι προσεκτικός και συγκεντρωμένος, γιατί η μέρα κουβαλάει αρκετές πληροφορίες και μπόλικη επικοινωνία. Για να αποφύγεις το μπέρδεμα και το άγχος, πρέπει να φιλτράρεις σωστά το τι αξίζει την προσοχή σου και τι όχι. Στα επαγγελματικά, ή θα αλλάξει κάτι ή θα σου γίνει κάποια πρόταση. Και τα δύο θέλουν σκέψη.
DON’TS: Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο κοινωνικός και πιο ανοιχτός στους απέναντι. Μην είσαι αρνητικός στις επικοινωνίες, γιατί αυτές μπορεί να εξελιχθούν με έναν τρόπο που ούτε καν φαντάζεσαι! Μην απαντάς άμεσα στις προτάσεις που σου γίνονται, καθώς πρέπει να πάρεις τον χρόνο σου, να τις αναλύσεις και να πάρεις την πιο σωστή απόφαση.
Καρκίνος
DO’S: Για σήμερα πρέπει να εστιάσεις τόσο στα οικονομικά όσο και στα επαγγελματικά σου ζητήματα. Προκειμένου να νιώσεις ασφάλεια, σταθερότητα και να σταματήσεις να αγχώνεσαι, πρέπει να απομακρυνθείς από το οτιδήποτε είναι ασταθές ή δεν έχει προοπτικές εξέλιξης. Εσύ ξέρεις! Βελτίωσε λίγο και τη διάθεσή σου. Ήμαρτον με αυτό!
DON’TS: Μη γίνεσαι drama queen για καταστάσεις που βρίσκονται απλά σε ένα μεταβατικό στάδιο. Πώς θέλεις να περάσεις στην επόμενη φάση ας πούμε; Μη διστάσεις να ασχοληθείς με το σπίτι σου ή και με κάποιο project που έχεις αναλάβει. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να ανοιχτείς περισσότερο, γιατί αυτό θα σε φέρει πιο κοντά στο άλλο σου μισό.
Λέων
DO’S: Απόλαυσε το γεγονός ότι έχεις έντονη παρουσία σήμερα, μετράς και δεν παίζει σε καμία των περιπτώσεων να περάσεις απαρατήρητος! Επομένως μπορείς να πάρεις άνετα πρωτοβουλίες. Το ζητούμενο είναι να αποφύγεις να επιμένεις στο να ακούσουν οι άλλοι τις απόψεις σου ντε και καλά, καθώς έχουν το δικαίωμα να μην το κάνουν, έτσι;
DON’TS: Μη γίνεσαι απόλυτος, έστω όχι παραπάνω απ’ ότι πρέπει. Μη διστάσεις να εκμεταλλευτείς την αυτοπεποίθησή σου και να έρθεις σε επαφή με άτομα που είναι ανώτερα από εσένα – στα επαγγελματικά – καθώς ίσως και να δικαιωθείς από τις μεταξύ σας συζητήσεις. Στα ερωτικά, υπάρχει φως και κινησούλα, άρα μην απογοητεύεσαι. Smile!
Παρθένος
DO’S: Σήμερα η διάθεσή σου είναι λίγο πιο εσωτερική, άρα δεν πειράζει που θες να κλειστείς στον εαυτό σου. Απλά κάντο! Άλλωστε υπάρχουν κάποιες σκέψεις που σε απασχολούν και πρέπει να τις αναλύσεις μόνος. Επομένως απόφυγε να τις μοιραστείς, καθώς δεν είσαι έτοιμος για τέτοιες συζητήσεις. Στα επαγγελματικά, κράτα χαμηλούς ρυθμούς.
DON’TS: Μην αγνοείς τα παρασκηνιακά σουσού, γιατί όλο και κάτι το χρήσιμο μπορεί να μάθεις μέσω αυτού. Αρκεί να έχεις ανοιχτά αυτιά. Μη διστάσεις να τακτοποιήσεις τις εκκρεμότητες που έχεις, είτε αυτές αφορούν τα ερωτικά είτε είναι απλά πρακτικές. Μη διστάσεις να συζητήσεις με τα άτομα που εμπιστεύεσαι για να καθαρίσεις το κεφάλι σου.
Ζυγός
DO’S: Έλα σε επαφή με κόσμο και κανόνισε διάφορες συναντήσεις, γιατί σήμερα αυτές είναι αρκετά σημαντικές για την περαιτέρω εξέλιξή σου. Στα επαγγελματικά, ας πούμε, υπάρχει κινητικότητα, κάτι που μπορεί να φέρει προτάσεις για νέες συνεργασίες. Το θέμα είναι, όμως, πως πρέπει εσύ να τις σκεφτείς πολύ προσεκτικά, πριν απαντήσεις.
DON’TS: Μην καίγεσαι τόσο να ευχαριστήσεις τους πάντες, γιατί δεν είναι αυτό το νόημα της ζωής. Μη διστάσεις να ακουμπήσεις στον ώμο των φίλων σου, καθώς είναι ικανοί να σε βοηθήσουν και να σε στηρίξουν. Άλλωστε πρέπει κάπως να καθαρίσεις το μυαλό σου, έτσι; Στα ερωτικά, μην αγνοείς τη μεγάλη σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας.
Σκορπιός
DO’S: Το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής σου πρέπει να αφιερωθεί στα επαγγελματικά, γιατί έρχονται στο προσκήνιο κάποια σημαντικά ζητήματα εκεί και πρέπει να πάρεις θέση – είτε το θέλεις είτε όχι. Αν αντιληφθείς ότι υπάρχει ένταση στην ατμόσφαιρα, κάνε στρατηγικές κινήσεις και όλα θα αποσυμφορηθούν σύντομα. Trust me σε αυτό!
DON’TS: Μην αποκαλύπτεις όλα σου τα σχέδια και ειδικά όχι από την αρχή. Τα πράγματα γίνονται πιο θετικά ή υπάρχει μια θετική εξέλιξη ή επιβεβαιώνεσαι για κάτι. Είναι πολλοί λόγοι για να είσαι χαρούμενος, εσύ γιατί δεν είσαι; Άρα μην γκρινιάζεις! Στα ερωτικά, υπάρχει βάθος μεν, ένταση δε. Επομένως μην είσαι απρόσεκτος εκεί. Έστω όχι τόσο πολύ!
Τοξότης
DO’S: Το ξέρω πως θέλεις να δεις τα πάντα γύρω σου αισιόδοξα και μπορείς να το κάνεις, απλά πρέπει να διατηρήσεις τα πόδια σου πατημένα καλά πάνω στη γη, έτσι; Άλλωστε υπάρχουν και πολλές υποχρεώσεις που πρέπει να διεκπεραιώσεις. Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός και να εξετάζεις και την παραμικρή λεπτομέρεια.
DON’TS: Αν δεν θες να κάνεις λάθη, τότε δεν πρέπει και να χάνεις την συγκέντρωσή σου. Λογικό μου ακούγεται! Παράλληλα, δεν πρέπει να καθυστερείς να οργανώσεις σωστά τα σχέδιά σου, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να έρθεις ένα βήμα πιο κοντά τους. Μην λες «όχι» στις συζητήσεις για το μέλλον, καθώς μπορεί και να σου φτιάξουν τη διάθεση.
Αιγόκερως
DO’S: Κινήσου με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανακτήσεις ξανά τον έλεγχο και των οικονομικών, αλλά και γενικότερα των ζητημάτων που είναι κοινά με άλλα άτομα. Μπορείς να διοχετεύσεις την ενέργειά σου πάνω σε κάτι πιο δημιουργικό. Έτσι θα ανανεωθείς κιόλας. Εστίασε στα επαγγελματικά και κάνε συζητήσεις εκεί, για να προχωρήσεις μπροστά.
DON’TS: Μην εκνευρίζεσαι με τα άτομα που δεν μπορούν να αποφασίσουν με την πρώτη, καθώς έχεις υπάρξει κι εσύ εκεί και ξέρεις! Επομένως μην αρνείσαι να τους δώσεις χώρο και μη γίνεσαι υπερβολικά αυστηρός. Έλεος πια! Στα ερωτικά, μην ξεχνάς ότι για να πάνε τα πράγματα καλύτερα, πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια και από τις δύο πλευρές.
Υδροχόος
DO’S: Διατήρησε και σήμερα τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις συνεργασίες σου στο επίκεντρο. Για να επιλυθούν οι εντάσεις και οι διαφωνίες που μπορεί να ξεσπάσουν, πρέπει να τις διαχειριστείς ώριμα. Αλλιώς άντε γεια! Κοινώς κάτσε κι άκου πρώτα προσεκτικά το τι έχουν να σου πουν οι άλλοι και μετά πάρε προσωπική θέση. Όχι ανάποδα!
DON’TS: Μην κάνεις σπασμωδικές κινήσεις και αντιδράσεις. Μην είσαι αρνητικός στις συζητήσεις, γιατί αυτές μπορούν και να επαναφέρουν τις χαμένες ισορροπίες, αλλά και να βάλουν νέες βάσεις για το μέλλον. Στα επαγγελματικά, μην απογοητεύεσαι που βλέπεις μικρές εξελίξεις, γιατί αυτές είναι που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στο τέλος.
Ιχθύες
DO’S: Στα επαγγελματικά, βγες μπροστά και δείξε ξεκάθαρα το τι είσαι ικανός να κάνεις. Ορισμένοι φαίνεται πως το αγνοούν, οπότε πρέπει να τους το τρίψεις στη μούρη. Δέξου ακόμα και μικρά θετικά σχόλια, γιατί θα σου δώσουν ένα μεγάλο μπουστάρισμα και για να προχωρήσεις μπροστά και για να βελτιώσεις απλά τη διάθεσή σου. Κάτι είναι κι αυτό!
DON’TS: Μην χαωθείς από τις αυξημένες απαιτήσεις της μέρας ούτε από το ότι νιώθεις πως δεν προλαβαίνεις να πάρεις ανάσα. Μην σκορπίζεις την προσοχή και την ενέργειά σου δεξιά κι αριστερά. Παράλληλα, μην κινείσαι χωρίς πρόγραμμα. Στα ερωτικά, μην αγνοείς τις κινήσεις της άλλης πλευράς, γιατί προσπαθεί να σου δώσει το πράσινο φως.
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 07.03.2026]
- Λουτράκι: Νεκρός 20χρονος σε τροχαίο με μοτοσυκλέτες – Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες
- Το καθεστώς του Ιράν διατηρεί τον έλεγχό του, παρά τις καταστροφικές απώλειες – Σε τι ελπίζει;
- Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1: Η επέλαση συνεχίστηκε (+14) και με το μυαλό στην Αταλάντα
- Euroleague: Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της regular season
- Ευρώπη σε συναγερμό – Ανησυχία για νέες τρομοκρατικές απειλές και κυβερνοεπιθέσεις
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού
- Μέση Ανατολή: Φόβοι για ένα νέο ισχυρό σοκ στην παγκόσμια οικονομία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις