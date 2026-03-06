magazin
Σημαντική είδηση:
05.03.2026 | 23:06
Τραγωδία στην Ομόνοια - 15χρονος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου και σκοτώθηκε
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 06.03.2026]
Ημερήσια 06 Μαρτίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 06.03.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Η μέρα ξεκινάει εντόνα, κάτι που πρέπει να διαχειριστείς. Διεκπεραίωσε όσα πρέπει να γίνουν άμεσα κι άσε στην άκρη το οτιδήποτε μπορεί να σε καθυστερήσει. Αυτό πάει και για τους ανθρώπους που κινούνται με πιο αργούς ρυθμούς από εσένα. Βέβαια καλό είναι να πας κι εσύ με λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς, έστω από το μεσημέρι και μετά.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι κοφτός σε όσα λες. Δεν χρειάζεται και μπορεί να σου δημιουργήσει μπελάδες, έτσι; Στα οικονομικά, μην αγχωθείς για κάποια απρόοπτα έξοδα που σκάνε μύτη μεν. Μη διστάσεις να αξιολογήσεις το πού πρέπει να κινηθείς λίγο πιο προσεκτικά και πιο μαζεμένα εκεί. Μην είσαι ανοργάνωτος ή μη δημιουργικός.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Σήμερα σε πιάνουν οι ευαισθησίες σου κι ας μην το δείχνεις. Δεν πειράζει, καθώς το σημαντικό είναι να μπορέσεις να νιώσεις σε βάθος όλα σου τα συναισθήματα. Αν νιώσεις ότι δεν εκτιμάσαι τόσο όσο θα έπρεπε από κάποιους συναδέλφους ή ακόμα κι από την ίδια σου την σχέση, τότε πες το. Απλά με ηρεμία. Πάρε αποστάσεις, αν είναι.

DON’TS: Μη γίνεις πεισματάρης. Μην κάνεις τον απόλυτο ξερόλα σε φάσεις που διευθετούνται με μια απλή συζήτηση. Μη διστάσεις να κάνεις πιο πρακτικές κινήσεις και να σκεφτείς τι πρέπει να συζητήσεις και τι όχι. Δεν είναι όλα για όλους. Και ειδικά όχι σήμερα! Μην αγνοείς τις οικονομικές εκκρεμότητες που υπάρχουν, γιατί σε επιβαρύνουν άδικα.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Σήμερα η ημέρα σε ωθεί να κάνεις κινήσεις μπροστά μεν, κουβαλά ένταση δε. Άρα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Δείξε τις ικανότητες σου με την πρώτη ευκαιρία. Πάρε μέρος σε συζητήσεις και για να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα, αλλά και για να βρεις τα κοινά σημεία που σε συνδέουν με τους γύρω σου. Θετικά νέα, στα οικονομικά.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν παρεξηγήσεις, υπάρχουν και ασυνεννοησίες. Εσύ λοιπόν δεν πρέπει να εκνευριστείς. Μην χάσεις την υπομονή σου ούτε αν χρειαστεί να εξηγήσεις πράγματα που εσύ θεωρείς ότι είναι αυτονόητα. Μη μιλάς αυθόρμητα και παρορμητικά λόγω του ότι σου βγαίνει η κούραση του προηγούμενου διαστήματος, έτσι;

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Έχεις θέσει κάποιους στόχους. Το θέμα είναι πως πρέπει να τους εξετάσεις πιο βαθιά, έτσι; Επίσης πρέπει να πας μπροστά. Άρα πρέπει να σταματήσεις να μένεις πίσω εξαιτίας των υποχρεώσεων των άλλων. Δεν σου πέφτει και λόγος άλλωστε. Βάλε όρια. Οργάνωσε τις δουλειές σου και βάλε προτεραιότητες. Βρες μόνος λύσεις σε όσα πρέπει.

DON’TS: Μην αφήνεις την προσοχή σου να αποσπάται λόγω του ότι θες να κάνεις πολλά πράγματα και θες να βοηθήσεις και τους απέναντι. Γενικώς μην είσαι τόσο ενοχικός, δεν χρειάζεται! Ωστόσο μην γίνεις έντονος, αν αισθανθείς ότι ορισμένοι δεν σε καταλαβαίνουν. Μπορεί να είναι σε άλλη φάση ή να μην μπορούν κιόλας. Το σκέφτηκες αυτό;

Λέων

Λέων

DO’S: Σήμερα καλό είναι να εστιάσεις στα επαγγελματικά. Ωστόσο αγνόησε τις απαιτήσεις ή τις παρατηρήσεις που σε κάνουν να νιώθεις ότι δεν εκτιμάται η προσπάθειά σου, καθώς αυτό δεν ισχύει. Εσύ απλά γίνεσαι ανασφαλής. Χωρίς λόγο όλο αυτό εντωμεταξύ! Μόνος σου! Πρόσεχε πολύ τον τρόπο με τον οποίο απαντάς. Δεν θέλουμε εντάσεις, έτσι;

DON’TS: Μη γίνεσαι αμυντικός, δεν σου πάει! Μην είσαι ανοργάνωτος και μη διστάσεις να βγεις μπροστά και να παρουσιάσεις τις ιδέες σου. Ειδικά αν σε ενδιαφέρει το να κερδίσεις τις εντυπώσεις. Μην είσαι αρνητικός στις συζητήσεις, γιατί μέσω αυτών μπορεί να κλείσεις κάποια συμφωνία ή και να βάλεις τα θεμέλια για κάτι καινούργιο γενικώς.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Σταμάτα να θέλεις να έχεις εσύ δίκιο. Όχι μόνο αυτό, αλλά περιόρισε και την ανάγκη σου να θέλεις να το τρίψεις και στη μούρη των υπολοίπων. Δεν είναι κομψό! Κατέβασε ρυθμούς, για να μπορέσεις να δεις λίγο πιο καθαρά γύρω σου το τι συμβαίνει. Εστίασε στα θέματα του σπιτιού και της οικογένειας, καθώς κι αυτά απαιτούν την προσοχή σου.

DON’TS: Μην τσακωθείς λόγω κάποιων αντιπαραθέσεων ούτε στα ερωτικά, αλλά ούτε και στα επαγγελματικά σου. Παρότι ψήνεσαι για κάτι τέτοιο! Μην πεις «όχι» σε κάποια απλή συζήτηση, γιατί αυτή μπορεί να αποτελέσει τη βάση για να γίνουν ξεκαθαρίσματα και να λύσεις, τελικά, παρεξηγήσεις που σε ταλαιπωρούν εδώ και αρκετό καιρό. Ουφ!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Εστίασε στα οικονομικά και στις υποχρεώσεις σου, γιατί είναι αυτά που σου δημιουργούν άγχος σήμερα. Πρέπει να το αποβάλλεις! Αν προκύψει κάποιο ξαφνικό έξοδο ή αν αντιληφθείς ότι έχεις αφήσει πράγματα στη μέση, τότε ανέβασε ρυθμούς για να προλάβεις να τα καλύψεις όλα. Δείξε ότι μπορείς να είσαι τυπικός και σωστός. Οργανώσου!

DON’TS: Μη μεγαλοποιείς τα πράγματα στο κεφάλι σου, γιατί καταντάς να τα αλλοιώνεις εντελώς. Μην αγνοείς τις συνεργασίες ή έστω τις απλές επαφές που σου δείχνουν ότι μπορούν να έχουν μέλλον και προοπτική εξέλιξης. Στα ερωτικά, και ειδικά εσύ που έχεις σχέση, μη βαριέσαι να επενδύσεις στην σωστή επικοινωνία, γιατί αυτή είναι το παν!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Προσπάθησε να διαχειριστείς την ένταση που νιώθεις, γιατί είναι μεγάλη. Ίσως είναι και αρκετά μεγαλύτερη εκ των έσω από ότι δείχνεις εκ των έξω! Επιπλέον πρέπει να σταματήσεις να τα κρατάς όλα μέσα σου, γιατί αυτά – άθελά σου – αρχίζουν και βγαίνουν προς τα έξω με τη μορφή εκρήξεων τις οποίες κιόλας κανείς δεν μπορεί να καταλάβει.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, φρόντισε να μην χάνεις κι εσύ την ψυχραιμία σου, γιατί υπάρχει ήδη αρκετή ένταση στον χώρο αυτόν. Γενικώς πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος και πρακτικός στις κινήσεις σου, οπότε φρόντισε να μην το χάσεις αυτό μέσα στη μέρα. Μη διστάσεις να ασχοληθείς με κάτι δημιουργικό ή κάτι που σχετίζεται με τα οικονομικά σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Για σένα η μέρα μπορεί να εξελιχθεί θετικά, αρκεί να μπορέσεις να περιορίσεις το άγχος που νιώθεις. Αν, ας πούμε, πάρει τα ηνία, τότε την έβαψες! Στα επαγγελματικά, υπάρχουν αρκετές αλλαγές μεν, οι οποίες κρατούν το ενδιαφέρον σου αμείωτο. Προσπάθησε να αποδεικνύεις ότι είσαι καλός μέχρι εκεί που πρέπει κι όχι παραπέρα.

DON’TS: Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα για τα οποία έχεις θολή εικόνα. Μην αφήνεις τις ιδέες σου χωρίς οργάνωση. Μη διστάσεις να κάνεις πιο συγκεκριμένες τις κινήσεις σου, καθώς έτσι θα νιώσεις πως παίρνεις ξανά τον έλεγχο της ζωής σου εσύ. Μην είσαι αρνητικός στις συζητήσεις σχετικά με τα οικονομικά ή και τα σχέδιά σου.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σήμερα προτείνω να πάρεις κάποιες αποστάσεις, ώστε να μπορέσεις να επικεντρωθείς στα πιο ουσιώδη ζητήματα που σε απασχολούν αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα επαγγελματικά. Μάλιστα ίσως δεις ότι επανέρχονται συζητήσεις στον τομέα αυτόν οι οποίες για κάποιο ανεξήγητο λόγο είχαν παγώσει. Το καλύτερο; Με καλύτερες προϋποθέσεις!

DON’TS: Μην επιτρέψεις στις αντιπαραθέσεις που υπάρχουν είτε μέσα στις παρέες σου είτε μέσα στις ομάδες στις οποίες δραστηριοποιείται να σου χαλάσουν εντελώς το κέφι σήμερα. Μη γίνεις αυστηρός και απόλυτος στις απόψεις σου λόγω του ότι νιώθεις ότι πρέπει να υπερασπιστείς τα όσα πιστεύεις. Μήπως να μην ασχοληθείς καν; Λέω εγώ τώρα!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι ψύχραιμος, γιατί υπάρχουν απαιτήσεις μεν, σε έχουν ήδη κουράσει αρκετάδε. Το θέμα είναι πως πρέπει να τις διαχειριστείς και να πεις κι ένα τραγούδι! Μίλησε στους φίλους σου για όσα σε απασχολούν, γιατί ίσως να μπορούν να σου βρουν λύσεις που εσύ, για κάποιο λόγο, αγνοείς. Δεν είναι προτιμότερο αυτό;

DON’TS: Μην αφήσεις την κυκλοθυμία σου να επικρατήσει, γιατί τότε μπορεί να πεις παραπάνω πράγματα απ’ όσα πρέπει πάνω στα νεύρα σου και μετά να εκτεθείς ή και να το μετανιώσεις. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς και μην κάνεις βιαστικές κινήσεις. Παράλληλα, δεν πρέπει να χάνεις τους ρυθμούς σου, γιατί τότε χάνεις και την μπάλα, σωστά;

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Γενικώς καλό είναι πριν μιλάς και λες το οτιδήποτε να έχεις αναλογιστεί τις συνέπειες που κουβαλάνε τα λόγια σου. Στα επαγγελματικά, προτείνω να δείξεις το καλύτερο σου πρόσωπο με το να εστιάσεις σε αυτά, ώστε να ξαναπάρεις τον έλεγχο. Στα ερωτικά, φλέρταρε και πες «ναι» στις νέες γνωριμίες, γιατί μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση.

DON’TS: Ίσως υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις ή και αλλαγές της τελευταίας στιγμής τις οποίες εσύ δεν είχες υπολογίσει καθόλου. Το θέμα είναι πως δεν πρέπει να εκνευριστείς εξαιτίας αυτών. Ίσως πάλι να αντιληφθείς ότι δεν τηρούνται κατά γράμμα κάποιες συμφωνίες που έχεις κάνει. Το θέμα και εκεί είναι πως δεν πρέπει να εκνευριστείς.

Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»
Ξεκαθάρισμα 05.03.26

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου Γουίλιαμ είναι αποφασισμένος να «ξεκαθαρίσει» την κατάσταση με τον θείο του πριν τη δική του στέψη

Σύνταξη
Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα
Νέο σκάνδαλο 05.03.26

Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα

Την ώρα που ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσιάζει τα Meta Ray-Ban ως το μέλλον της επικοινωνίας, εκατοντάδες «αναλυτές δεδομένων» στην άλλη πλευρά του κόσμου παρακολουθούν και αποθηκεύουν τις ιδιωτικές στιγμές όλων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές
«Θα τον κατακτήσω» 05.03.26

Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές

Πίσω από τη παγωμένη λάμψη της ως η επόμενη Τζάκι των 90s, η Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι έκρυβε μια προσωπική ζωή γεμάτη πάθη, υπολογισμένες κινήσεις και έναν έρωτα που αρνήθηκε να σβήσει. Η σχέση της με το μοντέλο Μάικλ Μπέργκιν ήταν μια διαρκής σκιά που προκαλούσε την παράφορη ζήλια του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η διάσημη τραγουδίστρια
Fizz 05.03.26

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η διάσημη τραγουδίστρια

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ποπ σταρ αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα, ενώ το περιστατικό έρχεται λίγο μετά τη δικαστική νίκη της απέναντι σε stalker

Σύνταξη
Όχι άλλο λούτρινο: O Παντς, το μωρό μακάκος που συγκίνησε το διαδίκτυο, έχει πλέον αληθινή αγκαλιά
Ένα καλό νέο 05.03.26

Όχι άλλο λούτρινο: O Παντς, το μωρό μακάκος που συγκίνησε το διαδίκτυο, έχει πλέον αληθινή αγκαλιά

Μια λούτρινη αγκαλιά έγινε το υποκατάστατο της μητρικής στοργής για τον Παντς, μέχρι που η κοινότητα επιτέλους τον αγκάλιασε. Αυτή είναι η καλή ιστορία της ημέρας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του
Γιατί όχι; 05.03.26

Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του

Από το 2020 είναι γνωστός ως Dani Rojas, ο επιθετικός της AFC Richmond και αγαπημένο παιδί της σειράς Ted Lasso. Ωστόσο ο ηθοποιός Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται μια αληθινή καριέρα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ
Επανεξέταση 05.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε προσωρινά 47.635 αρχεία από το υλικό της υπόθεσης Έπσταϊν για περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και έγγραφα με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς που αφορούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ
Σνομπαρία 05.03.26

Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ ευχήθηκαν στον Μπρούκλιν για τα 27α γενέθλιά του, ωστόσο εκείνος επέλεξε να τους σνομπάρει, απατώντας μόνο στη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ. Και η μάχη των Μπέκαμ συνεχίζεται.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα
Μοδάτα ψηφία 05.03.26

Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου είναι διαφορετική από κάθε προηγούμενη. Μια ματιά στην πρώτη σειρά του show της Prada με το ζευγάρι των Ζούκερμπεργκ επιβεβαιώνει την επέλαση του πλούτου στο πεδίο του στιλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Νταξ Σέπαρντ αποκαλύπτει ότι το νέο του βιβλίο θα αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί
Εξομολόγηση 05.03.26

Ο Νταξ Σέπαρντ αποκαλύπτει ότι το νέο του βιβλίο θα αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή την εμπειρία, δηλαδή το γεγονός ότι εδώ και χρόνια αναγνωρίζω ότι έχω υποστεί σεξουαλική κακοποίηση», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του σχετικά με το νέο του βιβλίο ο κωμικός Νταξ Σέπαρντ.

Σύνταξη
«Ένας λαός που δεν είναι πια περήφανος» – Μπέσσυ Μάλφα και Χρήστος Στέργιογλου έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τα Τέμπη από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 05.03.26

«Ένας λαός που δεν είναι πια περήφανος» – Μπέσσυ Μάλφα και Χρήστος Στέργιογλου έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τα Τέμπη από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

«Τι να πούμε γι’ αυτά, τα Τέμπη, ζούμε μία ύβρη» είπε για την τραγωδία των Τεμπών ο Χρήστος Στέργιογλου. «Αν υπήρχε αξιοπρέπεια αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί» συμπλήρωσε η Μπέσσυ Μάλφα

Σύνταξη
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»
Ξεκαθάρισμα 05.03.26

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου Γουίλιαμ είναι αποφασισμένος να «ξεκαθαρίσει» την κατάσταση με τον θείο του πριν τη δική του στέψη

Σύνταξη
Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους
Euroleague 05.03.26

Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους

Και το σερί… καλά κρατεί για την Φενερμπαχτσέ, με τον Χόρτον-Τάκερ να βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νίκη της τούρκικης ομάδας απέναντι στην Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Σύνταξη
Ο Λανουά που δεν τηρεί τα προσχήματα με τους Φωτιά, Βεργέτη και το άρωμα πρόκλησης
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Ο Λανουά που δεν τηρεί τα προσχήματα με τους Φωτιά, Βεργέτη και το άρωμα πρόκλησης

Η στάση του Λανουά και της ΚΕΔ δείχνει ότι συμφωνούν με το πέναλτι-φάντασμα υπέρ του ΠΑΟΚ καθώς δεν πρόκειται να ακουστούν… καμπάνες. Φωτιάς, Βεργέτης παραμένουν στους ορισμούς του Σαββατοκύριακου

Βάιος Μπαλάφας
Η Νέα Αριστερά για τον Άλκη Ρήγο: Σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα
Αριστερά 05.03.26

Η Νέα Αριστερά για τον Άλκη Ρήγο: Σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα

Ο Άλκης Ρήγος, επισημαίνει η Νέα Αριστερά, υπήρξε ένας άνθρωπος που δεν έπαψε ποτέ να συμμετέχει, να συζητά, να αγωνιά. Και όλα αυτά με μία σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα.

Σύνταξη
Αναφορές για επίθεση με drones στο Ντουμπάι
Μέση Ανατολή 05.03.26

Αναφορές για επίθεση με drones στο Ντουμπάι

Διαρκείς συναγερμοί ασφαλείας στο Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και τη Σάρτζα, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι αντιμέτωπα με επιθέσεις που εξαπολύει το Ιράν,

Σύνταξη
Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)
Μπάσκετ 05.03.26

Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)

Μαλλιά κουβάρια έγιναν οι παίκτες στο παιχνίδι των Σάουθ Αλαμπάμα με την ομάδα της Κόσταλ Καρολάινα γυναικών στην Πενσακόλα της Φλόριντα, με αποκορύφωμα ότι μια διαιτητής έχασε τις αισθήσεις της

Σύνταξη
Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα
Νέο σκάνδαλο 05.03.26

Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα

Την ώρα που ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσιάζει τα Meta Ray-Ban ως το μέλλον της επικοινωνίας, εκατοντάδες «αναλυτές δεδομένων» στην άλλη πλευρά του κόσμου παρακολουθούν και αποθηκεύουν τις ιδιωτικές στιγμές όλων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι υποχρέωσαν τον αεροπλανοφόρο να απομακρυνθεί «περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα από την περιοχή».

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας
Ποδόσφαιρο 05.03.26

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο
Expla-in 05.03.26

Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο

Τι αποτυπώνεται στις φωτογραφίες της συλλογής Χόιερ μέρος της οποίας είναι οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής - Τι δείχνει για την προπαγάνδα των ναζί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;
Όχι ό,τι ο Τραμπ 05.03.26

Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;

Όταν ο Τραμπ επέκρινε τον Στάρμερ ότι απέτυχε να υποστηρίξει τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, το έκανε με μια ειρωνική σύγκριση: «Δεν έχουμε να κάνουμε και με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ!» - Ας υποθέσουμε, λοιπόν, τις ενέργειες του ιστορικού Βρετανού ηγέτη αν ήταν ακόμα εδώ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»
Κόσμος 05.03.26

Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»

Για ακόμα μια φορά, η οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ, γνωστοί και ως Χούθι, η ντε φάκτο κυβέρνηση της Υεμένης δηλώνει έτοιμη να μπει στον πόλεμο, αυτή την φορά στο πλευρό του Ιράν και του Λιβάνου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου
Κόσμος 05.03.26

Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου

Τα δημόσια νοσοκομεία είναι έτοιμα να ενεργοποιήσουν άμεσα το απόρρητο σχέδιο διαχείρισης πολεμικών καταστάσεων, εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Πάμπο Χαριλάου.

Σύνταξη
Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση
Κόσμος 05.03.26

Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση

Το 2013, η Ισλανδία αποχώρησε από τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, όμως, και οι πρόσφατες απειλές Τραμπ αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 05.03.26

Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Ο Μακρόν δήλωσε ότι θα βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου να πάρει τον έλεγχο περιοχών όπου δραστηριοποιούνταν η Χεζμπολάχ. Επίσης, στέλνει βοήθεια για τους πολίτες που εκτοπίστηκαν λόγω ισραηλινών επιθέσεων.

Σύνταξη
