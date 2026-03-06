DO’S: Η μέρα ξεκινάει εντόνα, κάτι που πρέπει να διαχειριστείς. Διεκπεραίωσε όσα πρέπει να γίνουν άμεσα κι άσε στην άκρη το οτιδήποτε μπορεί να σε καθυστερήσει. Αυτό πάει και για τους ανθρώπους που κινούνται με πιο αργούς ρυθμούς από εσένα. Βέβαια καλό είναι να πας κι εσύ με λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς, έστω από το μεσημέρι και μετά.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι κοφτός σε όσα λες. Δεν χρειάζεται και μπορεί να σου δημιουργήσει μπελάδες, έτσι; Στα οικονομικά, μην αγχωθείς για κάποια απρόοπτα έξοδα που σκάνε μύτη μεν. Μη διστάσεις να αξιολογήσεις το πού πρέπει να κινηθείς λίγο πιο προσεκτικά και πιο μαζεμένα εκεί. Μην είσαι ανοργάνωτος ή μη δημιουργικός.