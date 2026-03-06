Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 06.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι να συνάψει «συμφωνία» – Βάζει εμπόδια, λέει
- Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»
- Ερντογάν σε Ιράν: «Προειδοποιούμε ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό»
- Αργολίδα: Σοβαρός τραυματισμός τουρίστα μετά από πτώση σε δύσβατο σημείο – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Η μέρα ξεκινάει εντόνα, κάτι που πρέπει να διαχειριστείς. Διεκπεραίωσε όσα πρέπει να γίνουν άμεσα κι άσε στην άκρη το οτιδήποτε μπορεί να σε καθυστερήσει. Αυτό πάει και για τους ανθρώπους που κινούνται με πιο αργούς ρυθμούς από εσένα. Βέβαια καλό είναι να πας κι εσύ με λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς, έστω από το μεσημέρι και μετά.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι κοφτός σε όσα λες. Δεν χρειάζεται και μπορεί να σου δημιουργήσει μπελάδες, έτσι; Στα οικονομικά, μην αγχωθείς για κάποια απρόοπτα έξοδα που σκάνε μύτη μεν. Μη διστάσεις να αξιολογήσεις το πού πρέπει να κινηθείς λίγο πιο προσεκτικά και πιο μαζεμένα εκεί. Μην είσαι ανοργάνωτος ή μη δημιουργικός.
Ταύρος
DO’S: Σήμερα σε πιάνουν οι ευαισθησίες σου κι ας μην το δείχνεις. Δεν πειράζει, καθώς το σημαντικό είναι να μπορέσεις να νιώσεις σε βάθος όλα σου τα συναισθήματα. Αν νιώσεις ότι δεν εκτιμάσαι τόσο όσο θα έπρεπε από κάποιους συναδέλφους ή ακόμα κι από την ίδια σου την σχέση, τότε πες το. Απλά με ηρεμία. Πάρε αποστάσεις, αν είναι.
DON’TS: Μη γίνεις πεισματάρης. Μην κάνεις τον απόλυτο ξερόλα σε φάσεις που διευθετούνται με μια απλή συζήτηση. Μη διστάσεις να κάνεις πιο πρακτικές κινήσεις και να σκεφτείς τι πρέπει να συζητήσεις και τι όχι. Δεν είναι όλα για όλους. Και ειδικά όχι σήμερα! Μην αγνοείς τις οικονομικές εκκρεμότητες που υπάρχουν, γιατί σε επιβαρύνουν άδικα.
Δίδυμοι
DO’S: Σήμερα η ημέρα σε ωθεί να κάνεις κινήσεις μπροστά μεν, κουβαλά ένταση δε. Άρα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Δείξε τις ικανότητες σου με την πρώτη ευκαιρία. Πάρε μέρος σε συζητήσεις και για να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα, αλλά και για να βρεις τα κοινά σημεία που σε συνδέουν με τους γύρω σου. Θετικά νέα, στα οικονομικά.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν παρεξηγήσεις, υπάρχουν και ασυνεννοησίες. Εσύ λοιπόν δεν πρέπει να εκνευριστείς. Μην χάσεις την υπομονή σου ούτε αν χρειαστεί να εξηγήσεις πράγματα που εσύ θεωρείς ότι είναι αυτονόητα. Μη μιλάς αυθόρμητα και παρορμητικά λόγω του ότι σου βγαίνει η κούραση του προηγούμενου διαστήματος, έτσι;
Καρκίνος
DO’S: Έχεις θέσει κάποιους στόχους. Το θέμα είναι πως πρέπει να τους εξετάσεις πιο βαθιά, έτσι; Επίσης πρέπει να πας μπροστά. Άρα πρέπει να σταματήσεις να μένεις πίσω εξαιτίας των υποχρεώσεων των άλλων. Δεν σου πέφτει και λόγος άλλωστε. Βάλε όρια. Οργάνωσε τις δουλειές σου και βάλε προτεραιότητες. Βρες μόνος λύσεις σε όσα πρέπει.
DON’TS: Μην αφήνεις την προσοχή σου να αποσπάται λόγω του ότι θες να κάνεις πολλά πράγματα και θες να βοηθήσεις και τους απέναντι. Γενικώς μην είσαι τόσο ενοχικός, δεν χρειάζεται! Ωστόσο μην γίνεις έντονος, αν αισθανθείς ότι ορισμένοι δεν σε καταλαβαίνουν. Μπορεί να είναι σε άλλη φάση ή να μην μπορούν κιόλας. Το σκέφτηκες αυτό;
Λέων
DO’S: Σήμερα καλό είναι να εστιάσεις στα επαγγελματικά. Ωστόσο αγνόησε τις απαιτήσεις ή τις παρατηρήσεις που σε κάνουν να νιώθεις ότι δεν εκτιμάται η προσπάθειά σου, καθώς αυτό δεν ισχύει. Εσύ απλά γίνεσαι ανασφαλής. Χωρίς λόγο όλο αυτό εντωμεταξύ! Μόνος σου! Πρόσεχε πολύ τον τρόπο με τον οποίο απαντάς. Δεν θέλουμε εντάσεις, έτσι;
DON’TS: Μη γίνεσαι αμυντικός, δεν σου πάει! Μην είσαι ανοργάνωτος και μη διστάσεις να βγεις μπροστά και να παρουσιάσεις τις ιδέες σου. Ειδικά αν σε ενδιαφέρει το να κερδίσεις τις εντυπώσεις. Μην είσαι αρνητικός στις συζητήσεις, γιατί μέσω αυτών μπορεί να κλείσεις κάποια συμφωνία ή και να βάλεις τα θεμέλια για κάτι καινούργιο γενικώς.
Παρθένος
DO’S: Σταμάτα να θέλεις να έχεις εσύ δίκιο. Όχι μόνο αυτό, αλλά περιόρισε και την ανάγκη σου να θέλεις να το τρίψεις και στη μούρη των υπολοίπων. Δεν είναι κομψό! Κατέβασε ρυθμούς, για να μπορέσεις να δεις λίγο πιο καθαρά γύρω σου το τι συμβαίνει. Εστίασε στα θέματα του σπιτιού και της οικογένειας, καθώς κι αυτά απαιτούν την προσοχή σου.
DON’TS: Μην τσακωθείς λόγω κάποιων αντιπαραθέσεων ούτε στα ερωτικά, αλλά ούτε και στα επαγγελματικά σου. Παρότι ψήνεσαι για κάτι τέτοιο! Μην πεις «όχι» σε κάποια απλή συζήτηση, γιατί αυτή μπορεί να αποτελέσει τη βάση για να γίνουν ξεκαθαρίσματα και να λύσεις, τελικά, παρεξηγήσεις που σε ταλαιπωρούν εδώ και αρκετό καιρό. Ουφ!
Ζυγός
DO’S: Εστίασε στα οικονομικά και στις υποχρεώσεις σου, γιατί είναι αυτά που σου δημιουργούν άγχος σήμερα. Πρέπει να το αποβάλλεις! Αν προκύψει κάποιο ξαφνικό έξοδο ή αν αντιληφθείς ότι έχεις αφήσει πράγματα στη μέση, τότε ανέβασε ρυθμούς για να προλάβεις να τα καλύψεις όλα. Δείξε ότι μπορείς να είσαι τυπικός και σωστός. Οργανώσου!
DON’TS: Μη μεγαλοποιείς τα πράγματα στο κεφάλι σου, γιατί καταντάς να τα αλλοιώνεις εντελώς. Μην αγνοείς τις συνεργασίες ή έστω τις απλές επαφές που σου δείχνουν ότι μπορούν να έχουν μέλλον και προοπτική εξέλιξης. Στα ερωτικά, και ειδικά εσύ που έχεις σχέση, μη βαριέσαι να επενδύσεις στην σωστή επικοινωνία, γιατί αυτή είναι το παν!
Σκορπιός
DO’S: Προσπάθησε να διαχειριστείς την ένταση που νιώθεις, γιατί είναι μεγάλη. Ίσως είναι και αρκετά μεγαλύτερη εκ των έσω από ότι δείχνεις εκ των έξω! Επιπλέον πρέπει να σταματήσεις να τα κρατάς όλα μέσα σου, γιατί αυτά – άθελά σου – αρχίζουν και βγαίνουν προς τα έξω με τη μορφή εκρήξεων τις οποίες κιόλας κανείς δεν μπορεί να καταλάβει.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, φρόντισε να μην χάνεις κι εσύ την ψυχραιμία σου, γιατί υπάρχει ήδη αρκετή ένταση στον χώρο αυτόν. Γενικώς πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος και πρακτικός στις κινήσεις σου, οπότε φρόντισε να μην το χάσεις αυτό μέσα στη μέρα. Μη διστάσεις να ασχοληθείς με κάτι δημιουργικό ή κάτι που σχετίζεται με τα οικονομικά σου.
Τοξότης
DO’S: Για σένα η μέρα μπορεί να εξελιχθεί θετικά, αρκεί να μπορέσεις να περιορίσεις το άγχος που νιώθεις. Αν, ας πούμε, πάρει τα ηνία, τότε την έβαψες! Στα επαγγελματικά, υπάρχουν αρκετές αλλαγές μεν, οι οποίες κρατούν το ενδιαφέρον σου αμείωτο. Προσπάθησε να αποδεικνύεις ότι είσαι καλός μέχρι εκεί που πρέπει κι όχι παραπέρα.
DON’TS: Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα για τα οποία έχεις θολή εικόνα. Μην αφήνεις τις ιδέες σου χωρίς οργάνωση. Μη διστάσεις να κάνεις πιο συγκεκριμένες τις κινήσεις σου, καθώς έτσι θα νιώσεις πως παίρνεις ξανά τον έλεγχο της ζωής σου εσύ. Μην είσαι αρνητικός στις συζητήσεις σχετικά με τα οικονομικά ή και τα σχέδιά σου.
Αιγόκερως
DO’S: Σήμερα προτείνω να πάρεις κάποιες αποστάσεις, ώστε να μπορέσεις να επικεντρωθείς στα πιο ουσιώδη ζητήματα που σε απασχολούν αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα επαγγελματικά. Μάλιστα ίσως δεις ότι επανέρχονται συζητήσεις στον τομέα αυτόν οι οποίες για κάποιο ανεξήγητο λόγο είχαν παγώσει. Το καλύτερο; Με καλύτερες προϋποθέσεις!
DON’TS: Μην επιτρέψεις στις αντιπαραθέσεις που υπάρχουν είτε μέσα στις παρέες σου είτε μέσα στις ομάδες στις οποίες δραστηριοποιείται να σου χαλάσουν εντελώς το κέφι σήμερα. Μη γίνεις αυστηρός και απόλυτος στις απόψεις σου λόγω του ότι νιώθεις ότι πρέπει να υπερασπιστείς τα όσα πιστεύεις. Μήπως να μην ασχοληθείς καν; Λέω εγώ τώρα!
Υδροχόος
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι ψύχραιμος, γιατί υπάρχουν απαιτήσεις μεν, σε έχουν ήδη κουράσει αρκετάδε. Το θέμα είναι πως πρέπει να τις διαχειριστείς και να πεις κι ένα τραγούδι! Μίλησε στους φίλους σου για όσα σε απασχολούν, γιατί ίσως να μπορούν να σου βρουν λύσεις που εσύ, για κάποιο λόγο, αγνοείς. Δεν είναι προτιμότερο αυτό;
DON’TS: Μην αφήσεις την κυκλοθυμία σου να επικρατήσει, γιατί τότε μπορεί να πεις παραπάνω πράγματα απ’ όσα πρέπει πάνω στα νεύρα σου και μετά να εκτεθείς ή και να το μετανιώσεις. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς και μην κάνεις βιαστικές κινήσεις. Παράλληλα, δεν πρέπει να χάνεις τους ρυθμούς σου, γιατί τότε χάνεις και την μπάλα, σωστά;
Ιχθύες
DO’S: Γενικώς καλό είναι πριν μιλάς και λες το οτιδήποτε να έχεις αναλογιστεί τις συνέπειες που κουβαλάνε τα λόγια σου. Στα επαγγελματικά, προτείνω να δείξεις το καλύτερο σου πρόσωπο με το να εστιάσεις σε αυτά, ώστε να ξαναπάρεις τον έλεγχο. Στα ερωτικά, φλέρταρε και πες «ναι» στις νέες γνωριμίες, γιατί μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση.
DON’TS: Ίσως υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις ή και αλλαγές της τελευταίας στιγμής τις οποίες εσύ δεν είχες υπολογίσει καθόλου. Το θέμα είναι πως δεν πρέπει να εκνευριστείς εξαιτίας αυτών. Ίσως πάλι να αντιληφθείς ότι δεν τηρούνται κατά γράμμα κάποιες συμφωνίες που έχεις κάνει. Το θέμα και εκεί είναι πως δεν πρέπει να εκνευριστείς.
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 06.03.2026]
- Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Δείτε τα ονόματα
- Βαλένθια – Ζαλγκίρις 91-87: Πήραν το ντέρμπι οι Ισπανοί
- Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»
- Διχάζει την αυτοκινητοβιομηχανία ο νέος νόμος της ΕΕ
- «Όχι» του Μαγκουάιρ σε πρόταση να δώσει 60.000 ευρώ για να κλείσει η υπόθεση της Μυκόνου
- Τραγωδία στην Ομόνοια – 15χρονος έπεσε στο κενό από μπαλκόνι ξενοδοχείου
- Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις