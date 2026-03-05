Πώς ήταν πέρσι η βαθμολογία την 23η αγωνιστική: Η απόλυτη σύγκριση της Super League (pics)

Η Super League προχωράει προς την τελική της ευθεία πριν την τα play off και τα play out του πρωταθλήματος, με τη «μάχη» για την κατάκτηση του τίτλου να είναι «καυτή». Μετά από 23 αγωνιστικές οι τρεις διεκδικητές του τίτλου (Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ) βρίσκονται στους 53 βαθμούς, σε μια κατάσταση ανεπανάληπτη στην κορυφή και ακολουθεί στους 42 ο Παναθηναϊκός.

Οι πράσινοι νίκησαν εύκολα σε εξ αναβολής παιχνίδι τον ΟΦΗ με 4-1, ενώ και ο Δικέφαλος του βορρά νίκησε την Κηφισιά στη Νίκαια με το ίδιο σκορ και «πάτησε» κορυφή. Κι όλα αυτά ενώ ακολουθεί μεγάλο ντέρμπι στο Καραϊσκάκη για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό για την 24η αγωνιστική της Super League.

Αυτό που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ωστόσο στο φετινό πρωτάθλημα είναι η σύγκριση με το περσινό στην αντίστοιχη αγωνιστική, όπου οι τρεις είναι κερδισμένοι και ο μοναδικός χαμένος βαθμολογικά είναι ο Παναθηναϊκός.

Όπως βλέπετε παρακάτω την περσινή χρονιά ο Ολυμπιακός ήταν ξανά πρώτος, αλλά χωρίς συγκάτοικους και κυρίως με λιγότερους βαθμούς. Φέτος, παρότι έχει το Champions League και παίζει συνεχόμενα μεγάλα παιχνίδια έχει στο αντίστοιχο σημείο 53 βαθμούς.

Αυτή είναι η βαθμολογία της Super League πέρσι στην 23η αγωνιστική

Από εκεί και πέρα, μεγάλος κερδισμένος στην υπόθεση της τετράδας και του τίτλους σε σχέση με πέρσι είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στην 23η αγωνιστική πριν μια χρονιά είχε 43 βαθμούς και φέτος έχει 10 περισσότερους, με αποτέλεσμα να είναι γερά στο «κόλπο» για τον τίτλο.

Κερδισμένη είναι και η ΑΕΚ εκτός από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, αφού την περασμένη χρονιά είχε 49 βαθμούς, ενώ φέτος έχει κι εκείνη 53. Πέρσι βέβαια μετά από αυτό το σημείο άρχισε η κατρακύλα και το απίστευτο αρνητικό σερί που την έφερε στην 4η θέση των play off.

Αυτός που είναι ο μεγάλος χαμένος είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στο αντίστοιχο σημείο της χρονιάς πέρσι διεκδικούσε το πρωτάθλημα και είχε 46 βαθμούς, ήταν στο -5 από την κορυφή και ήλπιζε, ενώ φέτος είναι στο -11 και έχει 42 βαθμούς, 4 λιγότερους από ότι την περασμένη χρονιά.

Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν στα play off για τους 4 «μεγάλους», όμως η εικόνα και η σύγκριση με την περασμένη χρονιά δείχνει και τη μεγάλη αλήθεια για το τι συμβαίνει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Η βαθμολογία φέτος στη Super League