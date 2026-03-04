Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στην Κηφισιά
Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Κηφισιάς.
Με δύο πέναλτι ο ΠΑΟΚ πέρασε από τη Νεάπολη με 4-1 κόντρα στην Κηφισιά και έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας με 53 βαθμούς Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 4-1 τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο και για πρώτη φορά προσπέρασε τον Λεβαδειακό που έμεινε στο -3 από την τέταρτη θέση.
Κι όλα αυτά, ενώ την επόμενη αγωνιστική υπάρχει ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο Φάληρο αλλά και ντέρμπι τετράδας ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Παναθηναϊκό.
Η βαθμολογία:
Τα αποτελέσματα των εξ’ αναβολής αναμετρήσεων:
Τετάρτη 4 Μαρτίου
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 4-1
Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4
Η επόμενη αγωνιστική (24η):
Σάββατο 7 Μαρτίου
17:00 Άρης – Ατρόμητος
18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet
Κυριακή 8 Μαρτίου
16:00 Αστέρα Τρίπολης AKTOR – Πανσερραϊκός
17:00 Βόλος – ΟΦΗ
19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Δευτέρα 9 Μαρτίου
18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά
