Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στην Κηφισιά

Με δύο πέναλτι ο ΠΑΟΚ πέρασε από τη Νεάπολη με 4-1 κόντρα στην Κηφισιά και έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας με 53 βαθμούς Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 4-1 τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο και για πρώτη φορά προσπέρασε τον Λεβαδειακό που έμεινε στο -3 από την τέταρτη θέση.

Κι όλα αυτά, ενώ την επόμενη αγωνιστική υπάρχει ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο Φάληρο αλλά και ντέρμπι τετράδας ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Παναθηναϊκό.

Η βαθμολογία:

Τα αποτελέσματα των εξ’ αναβολής αναμετρήσεων:

Τετάρτη 4 Μαρτίου

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 4-1

Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4

Η επόμενη αγωνιστική (24η):

Σάββατο 7 Μαρτίου

17:00 Άρης – Ατρόμητος

18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 8 Μαρτίου

16:00 Αστέρα Τρίπολης AKTOR – Πανσερραϊκός

17:00 Βόλος – ΟΦΗ

19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά