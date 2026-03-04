Super League: «Εμφύλιοι» διαιτητών για να μην τιμωρούνται

Οργιάζει το παρασκήνιο σχετικά με τα αποφάσεις των διαιτητών. Σε ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο που δημιουργεί και προβληματισμό βρίσκεται η ΚΕΔ που αποτελεί και τορπίλη στις υποτιθέμενες καλές σχέσεις των ρέφερι της Super League που μόνο φαινομενικά είναι καλές. Σα να μην έφτανε ο πόλεμος μεταξύ των διεθνών διαιτητών οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε στρατόπεδα, άνοιξε και νέο μέτωπο που υποδηλώνει έλλειψη συνεργασίας, ακόμη και απουσία εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ίδιας διαιτητικής ομάδας.

Ο Λανουά έχει εντοπίσει πολλά ευτράπελα και είναι αλήθεια πως δεν μπορούν να διορθωθούν, για να μην είμαστε απόλυτοι χρειάζεται πολύ δουλειά για να αλλάξουν. Τι εννοούμε;

-Υπήρξαν περιπτώσεις που διαιτητές οι οποίοι κάλεσαν στο VAR συναδέλφους τους μόνο και μόνο για να τους εκθέσουν.

-Άλλοι, μη διεθνείς ακόμη και από την SL 2, ήταν τέταρτοι και δεν πήραν θέση, παρότι έγιναν μπροστά στα μάτια τους, όπως και μπροστά στα μάτια βοηθών φάσεις για κόκκινη κάρτα ή για δεύτερη κίτρινη, αν και έπρεπε να την υποδείξουν στον διαιτητή.

-Διαιτητές κατηγόρησαν, ευθέως, στην ΚΕΔ συναδέλφους τους (τέταρτους, βοηθούς ακόμη και VAR!) ότι έπρεπε να τους βοηθήσουν για να πάρουν μια απόφαση ή σε άλλη περίπτωση να τους προστατεύσουν, επειδή πήραν λάθος απόφαση.

-Εχουμε και σκηνικά τέταρτοι ή βοηθοί να παρασέρνουν τους, άθελά τους, διαιτητές αγώνων σε λάθος απόφαση.

-Το πιο συχνό φαινόμενο έχει να κάνει με το «μπαλάκι» ανάμεσα στον διαιτητή του αγώνα και στο VAR. Σε περιπτώσεις υπόδειξης πέναλτι ή αποβολής παίκτη με απευθείας κόκκινη κάρτα ο VAR δεν παρεμβαίνει αν ο διαιτητής δεν σφυρίξει κάτι, παρότι προβλέπεται από το πρωτόκολλο, όπως και οι διαιτητής δεν υποδεικνύει την παράβαση, μετακυλώντας την ευθύνη στον VAR!

– Ένα ακόμη εξωφρενικό! Διαιτητής είχε αναλάβει την ευθύνη για λάθος απόφαση, η οποία ανακλήθηκε μέσω παρέμβασης του VAR, στη συζήτηση που είχε με τον παρατηρητή μετά το τέλος του αγώνα. Όμως, μετά φέρεται να διέρρευσε σε ΜΜΕ ότι δεν φταίει ο ίδιος αλλά ο βοηθός του.

Οι διαιτητές εκμεταλλεύονται, με ή χωρίς εισαγωγικά, το γεγονός ότι είναι λίγοι στον πίνακα, συνολικά 21 άτομα (μαζί με τους Κουμπαράκη, Πουλικίδη ορίζονται μόνο VAR. Ετσι, ο Λανουά, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν τους τιμωρεί πάνω από 1-2 αγωνιστικές. Αν ο φάλτσος ρέφερι είναι «εκλεκτός» του αρχιδιαιτητή, τότε έχει ασυλία.