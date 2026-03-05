Super League: Τα κριτήρια ισοβαθμίας στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος

Ο ΠΑΟΚ πήρε την εξ’ αναβολής αναμέτρηση με την Κηφισιά και πλέον έχει και αυτός 23 ματς, μαζί με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Και όχι μόνο…

Αμφότεροι οι τρεις διεκδικητές του τίτλου έχουν 53 βαθμούς μόλις τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας του ελληνικού πρωταθλήματος.

Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή της βαθμολογίας και πλέον οι ομάδες βγάζουν κομπιουτεράκια και… τον ΚΑΠ (Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου) της ΕΠΟ.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση ισοβαθμίας; Πρώτο κριτήριο είναι οι βαθμοί στα μεταξύ τους ματς, δεύτερο η διαφορά τερμάτων των ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες και τρίτο η διαφορά τερμάτων συνολικά στη Super League. Αναλυτικότερα:

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη Super League

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

«Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων».

Η συνέχεια θα παίξει ρόλο

Από εκεί και πέρα, αν δούμε το πρόγραμμα των τριών διεκδικητών του τίτλου, αυτές τις τρεις αγωνιστικές που απομένουν μέχρι τη λήξη της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ξεχωρίζει το ντέρμπι της Κυριακής (8/3, 21:00) ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Ματς το οποίο θα «σπάσει» την τριπλή ισοβαθμία ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα, αν η ΑΕΚ κάνει το 3/3 στα επόμενα ματς τα οποία δεν είναι ντέρμπι. Μάλιστα, θα πρέπει να σημειωθεί πως και τα γκολ θα παίξουν το ρόλο τους και ενόψει των playoffs.

Το πρόγραμμα και των τριών μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας

ΠΑΟΚ – 53 βαθμοί

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

22/03 Βόλος – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – 53 βαθμοί

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

14/03 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

22/03 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

ΑΕΚ – 53 βαθμοί

07/03 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

15/03 Ατρόμητος – ΑΕΚ

22/03 ΑΕΚ – Κηφισιά