Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
04.03.2026 | 22:45
Ένας νεκρός από τη φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο
Διπλή κρούση από ΙΟΒΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για το άνοιγμα της αγοράς των ταξί
Ελλάδα 05 Μαρτίου 2026, 06:00

Διπλή κρούση από ΙΟΒΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για το άνοιγμα της αγοράς των ταξί

Παραμονές της άφιξης του ερανιστικού του υπουργείου Μεταφορών στην Ολομέλεια, ζητούν συγχρονισμένα την εξίσωση των Επαγγελματικών ΙΧ με τα ταξί.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ερωτήματα για την τελική μορφή του ερανιστικού νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών που αναμένεται να κατατεθεί προσεχώς στη Βουλή, προκαλεί η κινητικότητα που παρατηρείται γύρω από το θέμα, καθώς στο μεσοδιάστημα του κλεισίματος της διαβούλευσης και της κατάθεσης του νομοσχεδίου προς ψήφιση, μία έρευνα του ΙΟΒΕ και μία γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που δόθηκαν στη δημοσιότητα την ίδια μέρα, ζητούν την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ταξί.

Συγκεκριμένα, η έρευνα του ΙΟΒΕ που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου με τίτλο «Η συμβολή της Uber στην οικονομία της Ελλάδας, μετά από 10 χρόνια παρουσίας», εκτιμά τα άμεσα οφέλη από τη μέχρι τώρα δράση της πλατφόρμας στην Ελλάδα σε 49 εκ., ενώ ο συνολικός αντίκτυπος υπολογίζεται από τους συντάκτες της έκθεσης στα 110 εκ. ευρώ.

Η έκθεση ισχυρίζεται μάλιστα ότι αν η Ελλάδα εναρμονιζόταν με το καθεστώς της Πορτογαλίας (όπου επιτρέπεται η χρήση ιδιωτικών οχημάτων ως ταξί μέσω της Uber), θα είχαμε μέχρι σήμερα παραπανίσια συνεισφορά 318 εκ. ευρώ στο ΑΕΠ και αύξηση της απασχόλησης κατά 6.000 άτομα. Δεν διευκρινίζεται όμως η μεθοδολογία που ακολουθούν οι συντάκτες και ως πηγή αυτών των στοιχείων αναγράφονται οι «Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ».

Στις προτάσεις πολιτικής στο τέλος της έκθεσης, οι συντάκτες θέτουν πιο μετριοπαθείς στόχους από την πλήρη εναρμόνιση με την απελευθερώμενη αγορά της Πορτογαλίας, ζητώντας για αρχή τη μείωση των περιορισμών στα ΕΙΧ και την χρήση τους μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες όπως η Uber.

Υπενθυμίζεται ότι βασικό ζήτημα πίσω από τις έντονες κινητοποιήσεις του κλάδου των ταξί τους τελευταίους μήνες είναι και ο ανταγωνισμός τους με τα ΕΙΧ, δηλαδή τα οχήματα που ανήκουν σε τουριστικές κυρίως επιχειρήσεις και που κονταροχτυπιούνται με τα ταξί για το πιο προσοδοφόρο κομμάτι του μεταφορικού έργου: αυτό των τουριστικών μεταφορών.

Ας σημειωθεί ότι η έρευνα του ΙΟΒΕ δεν συνοδεύεται από υπογραφές, εισαγωγικό σημείωμα και ανάλυση της μεθοδολογίας, ενώ δεν εξηγείται γιατί αξιολογήθηκε μόνο η συνεισφορά της Uber και όχι των ανταγωνιστών της.

«Με δική της πρωτοβουλία»

Ταυτόχρονα, πάλι την 24η Φεβρουαρίου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεδρίαζε στα γραφεία της, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την «ολική εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με επαγγελματία οδηγό και διαμεσολάβηση για τη μεταφορά επιβατών με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με επαγγελματία οδηγό».

Όπως δηλώνει η Επιτροπή, η γνωμοδότηση των 56 σελίδων προκύπτει από τη δυνατότητα που δίνει ο νόμος 3959/2011 στην Επιτροπή να «διατυπώνει με δική της πρωτοβουλία τη γνώμη της για θέματα της αρμοδιότητάς της καθώς και σχετικά με σχέδια νόμων και λοιπών κανονιστικών ρυθμίσεων που μπορούν να εισαγάγουν εμπόδια στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού».

Με τη σειρά της, η Επιτροπή ζητάει κι αυτή να εξαλειφθούν οι περιορισμοί για τα ΕΙΧ: από αυτούς στους φορείς που μπορούν να ασκήσουν μεταφορικό έργο, μέχρι την ελάχιστη διάρκεια, το ελάχιστο μίσθωμα, τον ελάχιστο χρόνο προκράτησης, την υποχρέωση επιστροφής στη βάση μετά από κάθε διαδρομή και γενικώς ότι διαφοροποιεί τα επαγγελματικά ΙΧ από τα ταξί.

«Έχουν αγοράσει μια άδεια»

Ωστόσο, ο ίδιος ο υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης δεν φαίνεται να συμμερίζεται τις απόψεις της έκθεσης του ΙΟΒΕ ότι η πλήρης απελευθέρωση θα είχε σημαντικό όφελος ή όπως το έθεσε ο ίδιος σε προσφατη συνέντευξή του στο podcast Θα Σας Ειδοποιήσουμε, «δεν θα ήταν game changer».

YouTube thumbnail

Θετικός στο άνοιγμα της Uber στα ιδιωτικά ΙΧ δέκα χρόνια πριν είπε πως θα ήταν ο υφυπουργός, όταν ο κόσμος και ειδικά οι νέοι έψαχναν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος. «Σήμερα που η ανεργία είναι στο 7,5% και η νουμερο ένα έλλειψη στην οικονομία είναι οι επαγγελματίες οδηγοί, δεν πιστεύω ότι θα έκανε κάποια μεγάλη διαφορά» συμπλήρωσε ο υφυπουργός. «Δεν υπάρχει πληθώρα ανθρώπων αυτή τη στιγμή που κάνουν ή θέλουν να κάνουν το επάγγελμα του οδηγού. Εμείς κάνουμε προκηρύξεις προσλήψεων στα λεωφορεία για να φέρουμε οδηγούς στο τιμόνι και μάλιστα με αυξημένους μισθούς και βρίσκουμε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία».

Κι αν μέχρι στιγμής πηγές που μίλησαν στο in αποκλείουν το ενδεχόμενο να μπορεί να μπει ο κάθε ιδιώτης με το προσωπικό του όχημα στις πλατφόρμες, οι παρεμβάσεις τόσο του ΙΟΒΕ, όσο και της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχουν στο επίκεντρό τους την άρση των περιορισμών για τα Ε.Ι.Χ.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου των Ε.Ι.Χ. εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια με την εκδοχή του ερανιστικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε προς διαβούλευση πριν από έναν μήνα περίπου.

Ανοιχτό παραμένει μέχρι στιγμής το ερώτημα αν παρεμβάσεις όπως αυτές του ΙΟΒΕ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενδέχεται να οδηγήσουν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις που θα φέρουν τα Ε.Ι.Χ. πιο κοντά στα ταξί, ιδίως όσον αφορά τις πλατφόρμες. Ωστόσο, όπως τόνισε και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο προαναφερθέν podcast, «κάποιος έχει βάλει λεφτά με κάποιους κανόνες που του λέει το κράτος […] Έχουν βάλει λεφτά για να αγοράσουν μια άδεια. […] Δεν μπορείς σε ένα βράδυ να τους πεις ‘εξαϋλώνω την επένδυσή σου’, απλά και μόνο επειδή ακούγεται φιλελεύθερο».

Επενδυτική βαθμίδα: Πόσο θα αντέξει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή; 

Επενδυτική βαθμίδα: Πόσο θα αντέξει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή; 

Οι κυνικές ευκαιρίες της «επικής οργής»

Οι κυνικές ευκαιρίες της «επικής οργής»

ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ
Λαζόπουλος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος μας κυκλώνει, όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ»
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 04.03.26

Λαζόπουλος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος μας κυκλώνει, όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ»

«Όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος, σχολιάζοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Έκθεση-σοκ του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ελληνικές φυλακές: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς από αστυνομικούς για ομολογίες
Ελλάδα 04.03.26

Έκθεση-σοκ του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ελληνικές φυλακές: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς από αστυνομικούς για ομολογίες

Η έκθεση εξετάζει τη μεταχείριση και τις συνθήκες κράτησης ατόμων σε επτά ανδρικές και δύο γυναικείες φυλακές, καθώς και σε αρκετούς αστυνομικούς χώρους κράτησης.

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Ελλάδα 04.03.26

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Τη στάση εργασίας κήρυξε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σύνταξη
Αχαρνές: Συμμορία ανηλίκων έβαζε εμπόδια στον δρόμο και λήστευε οδηγούς – Εννέα συλλήψεις
Αχαρνές 04.03.26

Συμμορία ανηλίκων έβαζε εμπόδια στον δρόμο και λήστευε οδηγούς - Εννέα συλλήψεις

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις ληστειών και 12 κλοπές - Εκτός από τους 9 συλληφθέντες αναζητούνται άλλα 5 μέλη της συμμορίας που είχε γίνει φόβος και τρόμος των οδηγών σε οικισμό στις Αχαρνές

Σύνταξη
Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα
Ελλάδα 04.03.26

Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα

Σε ανάρτησή του στα social media ο διευθυντής της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, δημοσίευσε μία φωτογραφία σημειώνοντας πως η σημερινή είναι «μια όμορφη μέρα για την εντατική μας».

Σύνταξη
Καματερό: Συνελήφθη 53χρονος για παιδική πορνογραφία και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες καταστήματος
Ελλάδα 04.03.26

Καματερό: Συνελήφθη 53χρονος για παιδική πορνογραφία και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες καταστήματος

Ο 53χρονος εντοπίστηκε μετά από καταγγελία που έγινε στο Καματερό για άτομο που διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίες - Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι είχε βάλει και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες

Σύνταξη
Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot – Bίντεο με την άφιξή τους στο νησί
Ελλάδα 04.03.26

Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot – Bίντεο με την άφιξή τους στο νησί

To ραντάρ των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot έχει εμβέλεια μεγαλύτερη των 150 χιλιομέτρων, και τα βλήματα της αντιαεροπορικής συστοιχίας έχουν δραστικό βεληνεκές μεγαλύτερο των 50 χιλιομέτρων.

Σύνταξη
Αναβρασμός στους αγρότες, σχεδιάζουν μπλόκο στην Agrotica – «Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι χρωστάνε»
Στη Θεσσαλονίκη 04.03.26

Αναβρασμός στους αγρότες, σχεδιάζουν μπλόκο στην Agrotica – «Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι χρωστάνε»

Ενάμιση μήνα μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, οι αγρότες διαμηνύουν πως τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν αλλά διογκώνονται

Σύνταξη
«Δημοκρατικές αρχές» 05.03.26

Οι Ευρωπαίοι δεν είναι Αμερικανοί – Οι γίγαντες της ΑΙ δεν ανησυχούν αν πέφτουν θύματα παρακολούθησης

Οι συμφωνίες που έχουν συνάψει η Anthropic και η OpenAI με το Πεντάγωνο προβλέπουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση Αμερικανών. Δεν ισχύει το ίδιο για τους Ευρωπαίους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υποκλοπές: Οι κυβερνητικοί που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το έωλο επιχείρημα της αυτεπάγγελτης δίωξης
Πολιτική 05.03.26

Υποκλοπές: Οι κυβερνητικοί που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το έωλο επιχείρημα της αυτεπάγγελτης δίωξης

Γραμμή της κυβέρνησης για τις υποκλοπές είναι ότι τα στελέχη της που αποτέλεσαν στόχους του Predator δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη επειδή υπήρξε αυτεπάγγελτη δίωξη. Γιατί το επιχείρημα είναι έωλο και εκθέτει το Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Νταξ Σέπαρντ αποκαλύπτει ότι το νέο του βιβλίο θα αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί
Εξομολόγηση 05.03.26

Ο Νταξ Σέπαρντ αποκαλύπτει ότι το νέο του βιβλίο θα αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή την εμπειρία, δηλαδή το γεγονός ότι εδώ και χρόνια αναγνωρίζω ότι έχω υποστεί σεξουαλική κακοποίηση», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του σχετικά με το νέο του βιβλίο ο κωμικός Νταξ Σέπαρντ.

Σύνταξη
Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;
Opinion 05.03.26

Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;

Η επίθεση ήταν αναπόφευκτη, διότι η συγκέντρωση τόσων αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή είχε τεράστιο οικονομικό κόστος και επιβάρυνε τρομακτικά την ψυχολογική ισορροπία αλλά και τη συνακόλουθη πειθαρχία των συγκεντρωμένων δυνάμεων

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ιράν: Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά 2% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών
Ασιατικές αγορές 05.03.26

Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου

Νέα άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών καθώς το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξάνεται κατά 1,86% στα 76,05 δολάρια.

Σύνταξη
Ισημερινός: Απελαύνει τον πρεσβευτή της Κούβας και τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής
Φύγετε... 05.03.26

Ο Ισημερινός κλείνει την πρεσβεία της Κούβας

Ο Ισημερινός κήρυξε τον πρεσβευτή της Κούβας persona non grata και του έδωσε «προθεσμία 48 ωρών» προκειμένου μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής να φύγουν από τη χώρα.

Σύνταξη
Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση
Επικαιρότητα 05.03.26

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση

Δύο κρίσιμα θέματα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον που αφορούν τις εξελίξεις στη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και του σκανδάλου των υποκλοπών προστέθηκαν στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου που ξεκινά τη Δευτέρα.

Σύνταξη
«Ένας λαός που δεν είναι πια περήφανος» – Μπέσσυ Μάλφα και Χρήστος Στέργιογλου έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τα Τέμπη από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 05.03.26

«Ένας λαός που δεν είναι πια περήφανος» – Μπέσσυ Μάλφα και Χρήστος Στέργιογλου έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τα Τέμπη από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

«Τι να πούμε γι’ αυτά, τα Τέμπη, ζούμε μία ύβρη» είπε για την τραγωδία των Τεμπών ο Χρήστος Στέργιογλου. «Αν υπήρχε αξιοπρέπεια αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί» συμπλήρωσε η Μπέσσυ Μάλφα

Σύνταξη
Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ

«Παλικάρι» η Νιούκαστλ, έπαιζε πάνω από 50 λεπτά με δέκα παίκτες, αλλά κατέκτησε σπουδαία νίκη με γκολ του Όσουλα στο φινάλε, επικρατώντας με 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης
Ζητούν εξηγήσεις 05.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης

Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε την κλήτευση της Γενικής Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι. Θα της ζητηθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον χειρισμό των αρχείων Έπσταϊν.

Σύνταξη
Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!

Με ένα γκολ του Σάκα η Άρσεναλ πέρασε από την έδρα της Μπράιτον με 1-0 και άφησε επτά βαθμούς πίσω τη Μάντσεστερ Σίτι. Εμφατικό διπλό με φόντο την τετράδα για την Τσέλσι, νίκη-ανάσα για τη Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)
EuroCup Γυναικών 04.03.26

Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)

Η ομάδα του Βύρωνα προκρίθηκε ξανά στους τελικούς του Eurocup Γυναικών, μετά το 2010, παρά την εκτός έδρας ήττα με 78-70 από τη Βιλνέβ Ντ’ Ασκ, καθώς υπερασπίστηκε το +13 του πρώτου αγώνα στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον μοναδικό Γιάννη Κότσιρα σε ένα «μουσικό ταξίδι» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 04.03.26

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον μοναδικό Γιάννη Κότσιρα σε ένα «μουσικό ταξίδι» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Η παρουσία του Γιάννη Κότσιρα στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» λειτούργησε ως μια μουσική ανάσα μέσα στην ένταση της επικαιρότητας, υπενθυμίζοντας τη δύναμη του τραγουδιού να ενώνει και να συνοδεύει τις πιο προσωπικές μας στιγμές

Σύνταξη
