Διπλή κρούση από ΙΟΒΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για το άνοιγμα της αγοράς των ταξί

Ερωτήματα για την τελική μορφή του ερανιστικού νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών που αναμένεται να κατατεθεί προσεχώς στη Βουλή, προκαλεί η κινητικότητα που παρατηρείται γύρω από το θέμα, καθώς στο μεσοδιάστημα του κλεισίματος της διαβούλευσης και της κατάθεσης του νομοσχεδίου προς ψήφιση, μία έρευνα του ΙΟΒΕ και μία γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που δόθηκαν στη δημοσιότητα την ίδια μέρα, ζητούν την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ταξί.

Συγκεκριμένα, η έρευνα του ΙΟΒΕ που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου με τίτλο «Η συμβολή της Uber στην οικονομία της Ελλάδας, μετά από 10 χρόνια παρουσίας», εκτιμά τα άμεσα οφέλη από τη μέχρι τώρα δράση της πλατφόρμας στην Ελλάδα σε 49 εκ., ενώ ο συνολικός αντίκτυπος υπολογίζεται από τους συντάκτες της έκθεσης στα 110 εκ. ευρώ.

Η έκθεση ισχυρίζεται μάλιστα ότι αν η Ελλάδα εναρμονιζόταν με το καθεστώς της Πορτογαλίας (όπου επιτρέπεται η χρήση ιδιωτικών οχημάτων ως ταξί μέσω της Uber), θα είχαμε μέχρι σήμερα παραπανίσια συνεισφορά 318 εκ. ευρώ στο ΑΕΠ και αύξηση της απασχόλησης κατά 6.000 άτομα. Δεν διευκρινίζεται όμως η μεθοδολογία που ακολουθούν οι συντάκτες και ως πηγή αυτών των στοιχείων αναγράφονται οι «Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ».

Στις προτάσεις πολιτικής στο τέλος της έκθεσης, οι συντάκτες θέτουν πιο μετριοπαθείς στόχους από την πλήρη εναρμόνιση με την απελευθερώμενη αγορά της Πορτογαλίας, ζητώντας για αρχή τη μείωση των περιορισμών στα ΕΙΧ και την χρήση τους μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες όπως η Uber.

Υπενθυμίζεται ότι βασικό ζήτημα πίσω από τις έντονες κινητοποιήσεις του κλάδου των ταξί τους τελευταίους μήνες είναι και ο ανταγωνισμός τους με τα ΕΙΧ, δηλαδή τα οχήματα που ανήκουν σε τουριστικές κυρίως επιχειρήσεις και που κονταροχτυπιούνται με τα ταξί για το πιο προσοδοφόρο κομμάτι του μεταφορικού έργου: αυτό των τουριστικών μεταφορών.

Ας σημειωθεί ότι η έρευνα του ΙΟΒΕ δεν συνοδεύεται από υπογραφές, εισαγωγικό σημείωμα και ανάλυση της μεθοδολογίας, ενώ δεν εξηγείται γιατί αξιολογήθηκε μόνο η συνεισφορά της Uber και όχι των ανταγωνιστών της.

«Με δική της πρωτοβουλία»

Ταυτόχρονα, πάλι την 24η Φεβρουαρίου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεδρίαζε στα γραφεία της, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την «ολική εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με επαγγελματία οδηγό και διαμεσολάβηση για τη μεταφορά επιβατών με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με επαγγελματία οδηγό».

Όπως δηλώνει η Επιτροπή, η γνωμοδότηση των 56 σελίδων προκύπτει από τη δυνατότητα που δίνει ο νόμος 3959/2011 στην Επιτροπή να «διατυπώνει με δική της πρωτοβουλία τη γνώμη της για θέματα της αρμοδιότητάς της καθώς και σχετικά με σχέδια νόμων και λοιπών κανονιστικών ρυθμίσεων που μπορούν να εισαγάγουν εμπόδια στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού».

Με τη σειρά της, η Επιτροπή ζητάει κι αυτή να εξαλειφθούν οι περιορισμοί για τα ΕΙΧ: από αυτούς στους φορείς που μπορούν να ασκήσουν μεταφορικό έργο, μέχρι την ελάχιστη διάρκεια, το ελάχιστο μίσθωμα, τον ελάχιστο χρόνο προκράτησης, την υποχρέωση επιστροφής στη βάση μετά από κάθε διαδρομή και γενικώς ότι διαφοροποιεί τα επαγγελματικά ΙΧ από τα ταξί.

«Έχουν αγοράσει μια άδεια»

Ωστόσο, ο ίδιος ο υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης δεν φαίνεται να συμμερίζεται τις απόψεις της έκθεσης του ΙΟΒΕ ότι η πλήρης απελευθέρωση θα είχε σημαντικό όφελος ή όπως το έθεσε ο ίδιος σε προσφατη συνέντευξή του στο podcast Θα Σας Ειδοποιήσουμε, «δεν θα ήταν game changer».

Θετικός στο άνοιγμα της Uber στα ιδιωτικά ΙΧ δέκα χρόνια πριν είπε πως θα ήταν ο υφυπουργός, όταν ο κόσμος και ειδικά οι νέοι έψαχναν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος. «Σήμερα που η ανεργία είναι στο 7,5% και η νουμερο ένα έλλειψη στην οικονομία είναι οι επαγγελματίες οδηγοί, δεν πιστεύω ότι θα έκανε κάποια μεγάλη διαφορά» συμπλήρωσε ο υφυπουργός. «Δεν υπάρχει πληθώρα ανθρώπων αυτή τη στιγμή που κάνουν ή θέλουν να κάνουν το επάγγελμα του οδηγού. Εμείς κάνουμε προκηρύξεις προσλήψεων στα λεωφορεία για να φέρουμε οδηγούς στο τιμόνι και μάλιστα με αυξημένους μισθούς και βρίσκουμε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία».

Κι αν μέχρι στιγμής πηγές που μίλησαν στο in αποκλείουν το ενδεχόμενο να μπορεί να μπει ο κάθε ιδιώτης με το προσωπικό του όχημα στις πλατφόρμες, οι παρεμβάσεις τόσο του ΙΟΒΕ, όσο και της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχουν στο επίκεντρό τους την άρση των περιορισμών για τα Ε.Ι.Χ.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου των Ε.Ι.Χ. εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια με την εκδοχή του ερανιστικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε προς διαβούλευση πριν από έναν μήνα περίπου.

Ανοιχτό παραμένει μέχρι στιγμής το ερώτημα αν παρεμβάσεις όπως αυτές του ΙΟΒΕ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενδέχεται να οδηγήσουν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις που θα φέρουν τα Ε.Ι.Χ. πιο κοντά στα ταξί, ιδίως όσον αφορά τις πλατφόρμες. Ωστόσο, όπως τόνισε και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο προαναφερθέν podcast, «κάποιος έχει βάλει λεφτά με κάποιους κανόνες που του λέει το κράτος […] Έχουν βάλει λεφτά για να αγοράσουν μια άδεια. […] Δεν μπορείς σε ένα βράδυ να τους πεις ‘εξαϋλώνω την επένδυσή σου’, απλά και μόνο επειδή ακούγεται φιλελεύθερο».