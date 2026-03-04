Η πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα Ρεβέκα Γκρίνσπαν είναι και επίσημα από χθες Τρίτη υποψήφια για να αναλάβει την ηγεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αντικαθιστώντας στα τέλη της χρονιάς τον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο Σαν Χοσέ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Mayela Lopez, επάνω, η Ρεβέκα Γκρίνσπαν).

Η κ. Γκρίνσπαν, οικονομολόγος, 70 ετών, προστέθηκε στον κατάλογο των υποψηφίων μαζί με την πρώην πρόεδρο της Χιλής Μισέλ Μπατσελέτ, τον διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), τον Αργεντινό Ραφαέλ Γκρόσι, καθώς και τον πρώην πρόεδρο της Σενεγάλης Μάκι Σαλ.

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας θα αρχίσουν στα τέλη Ιουλίου τη διαδικασία επιλογής του νέου ΓΓ του ΟΗΕ

Ο επόμενος ή η επόμενη ΓΓ του ΟΗΕ θα αναλάβει την 1η Ιανουαρίου 2027 για πενταετή θητεία.

Επισημοποιώντας χθες την υποψηφιότητα της κ. Γκρίνσπαν, η κοσταρικανή κυβέρνηση τόνισε ότι η ενδιαφερόμενη πληροί όλα τα απαραίτητα προσόντα για να αναλάβει τη θέση ευθύνης, δεδομένης της πολιτικής διαδρομής της, του «ηγετικού ρόλου και της δέσμευσής (της)» στην προώθηση της πολυμερούς συνεργασίας.

Η χώρα της κεντρικής Αμερικής είχε ήδη προτείνει το όνομα της κ. Γκρίνσπαν τον Οκτώβριο του 2025, ωστόσο όχι επίσημα.

Η κ. Γκρίνσπαν είναι η διευθύντρια της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (CNUCED στα γαλλικά, UNCTAD στα αγγλικά). Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα (1994-1998), στην κυβέρνηση του κεντρώου προέδρου Χοσέ Μαρία Φιγκέρες.

Χρονιά της Λατινικής Αμερικής

Βάσει της παράδοσης της γεωγραφικής εναλλαγής στη θέση, που όμως δεν τηρείται πάντα, η Λατινική Αμερική διεκδικεί φέτος το πόστο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Παράλληλα αρκετές χώρες συνηγορούν υπέρ του να αναλάβει τον ρόλο για πρώτη φορά γυναίκα.

Είναι ωστόσο τα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία θα αρχίσουν τη διαδικασία επιλογής στα τέλη Ιουλίου, και ειδικά τα πέντε κράτη-μόνιμα μέλη, τα οποία έχουν δικαίωμα βέτο, (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Βρετανία, Γαλλία) αυτά που θα κρίνουν το μέλλον των υποψηφιοτήτων.

Πηγή: ΑΠΕ