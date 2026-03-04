ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία, δηλώνει ο αμερικανικός στρατός
Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας της βύθισης από υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ενός ιρανικού πολεμικού πλοίου στα ανοικτά της Σρι Λάνκα
Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε την Τετάρτη το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).
Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, της βύθισης από υποβρύχιο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ενός ιρανικού πολεμικού πλοίου στον Ινδικό Ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα.
Αναφερόμενος σε αυτή την αμερικανική επίθεση, ο αρχηγός του αμερικανικού επιτελείου, πτέραρχος Νταν Κέιν, δήλωσε ότι «για πρώτη φορά από το 1945, ένα υποβρύχιο ταχείας επίθεσης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ βύθισε ένα εχθρικό πολεμικό πλοίο χρησιμοποιώντας μια τορπίλη Mark 48 (…) που έστειλε το πολεμικό πλοίο στον βυθό του ωκεανού».
Το βίντεο του αμερικανικού υπουργείο Άμυνας με τον τορπιλισμό της ιρανικής φρεγάτας
Αστυνομικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Σρι Λάνκα δήλωσαν πως ανασύρθηκαν οι σοροί 87 ναυτών μετά τη βύθιση της ιρανικής κορβέτας. Οι έρευνες συνεχίζονται για 61 ναύτες του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού που εξακολουθούν να αγνοούνται, πρόσθεσαν οι εκπρόσωποι του στρατού και της αστυνομίας.
Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δημοσίευσε βίντεο, που δείχνει υποβρύχιο να στοχεύει και στη συνέχεια να τορπιλίζει την ιρανική φρεγάτα «Iris Dena» στα ανοικτά της Σρι Λάνκα.
Εκπρόσωπος του ναυτικού της Σρι Λάνκα δήλωσε στο BBC πως «όταν λάβαμε το σήμα κινδύνου και τα σκάφη του ναυτικού μας πήγαν στον τόπο του συμβάντος, είδαμε μόνο μερικές σωσίβιες λέμβους. Δεν υπήρχε κανένα ιρανικό πλοίο στο οπτικό μας πεδίο. Είχε βυθιστεί».
