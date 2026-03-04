«Αυτός είναι ο στόχος της Ρεάλ Μαδρίτης για την άκρη του πάγκου της» (pic)

Τα πράγματα στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν πηγαίνουν καθόλου καλά, με τον Τσάμπι Αλόνσο να έχει αποχωρήσει εδώ και αρκετό καιρό από τον πάγκο και τον Αρμπελόα να παίρνει την θέση του.

Ο Ισπανός τεχνικός μοιάζει και εκείνος ανήμπορος να εμπνεύσει τους παίκτες της ομάδας, με τις «πριμαντόνες» να μην καίγονται να παίξουν για εκείνον, όπως συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια με αρκετούς προπονητές.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας «Corriere dello Sport», η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να κάνει ακόμα μια τρίτη για να υπογράψει τον Μαξ Αλέγκρι το ερχόμενο καλοκαίρι και σε περίπτωση που απομακρυνθεί ο Αρμπελόα.

Συγκεκριμένα άλλες δύο φορές έχει προσπαθήσει η Βασίλισσα να τον φέρει στην Μαδρίτη. Η πρώτη ήταν το 2019, όταν είχε κατακτήσει συνεχόμενους τίτλους με την Γιουβέντους, ωστόσο ναυάγησε.

Η δεύτερη φορά ήρθε το 2021 όταν η Ρεάλ κατέληξε σε πλήρη συμφωνία διάρκειας τριών ετών και αξίας 8,5 εκατομμυρίων ευρώ καθαρά ανά σεζόν, ωστόσο και τότε με παρέμβαση Ανιέλι παρέμεινε.

Τι αναφέρει το δημοσίευμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης

Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Αλέγκρι έχει συμβόλαιο με την Μίλαν μέχρι το 2027 και φαίνεται να απολαμβάνει τη συνύπαρξή του με τους «ροσονέρι».