«Αυτός είναι ο στόχος της Ρεάλ Μαδρίτης για την άκρη του πάγκου της» (pic)
Η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης σκέφτεται την λύση του Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι σε περίπτωση απόλυσης του Άλβαρο Αρμπελόα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα.
- Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος φοιτητής στην Πανεπιστημιούπολη - Έπεσε από μεγάλο ύψος
- Μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη - Πρόγνωση ανά περιοχή
- Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του
- Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου - Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας
Τα πράγματα στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν πηγαίνουν καθόλου καλά, με τον Τσάμπι Αλόνσο να έχει αποχωρήσει εδώ και αρκετό καιρό από τον πάγκο και τον Αρμπελόα να παίρνει την θέση του.
Ο Ισπανός τεχνικός μοιάζει και εκείνος ανήμπορος να εμπνεύσει τους παίκτες της ομάδας, με τις «πριμαντόνες» να μην καίγονται να παίξουν για εκείνον, όπως συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια με αρκετούς προπονητές.
Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας «Corriere dello Sport», η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να κάνει ακόμα μια τρίτη για να υπογράψει τον Μαξ Αλέγκρι το ερχόμενο καλοκαίρι και σε περίπτωση που απομακρυνθεί ο Αρμπελόα.
Συγκεκριμένα άλλες δύο φορές έχει προσπαθήσει η Βασίλισσα να τον φέρει στην Μαδρίτη. Η πρώτη ήταν το 2019, όταν είχε κατακτήσει συνεχόμενους τίτλους με την Γιουβέντους, ωστόσο ναυάγησε.
Η δεύτερη φορά ήρθε το 2021 όταν η Ρεάλ κατέληξε σε πλήρη συμφωνία διάρκειας τριών ετών και αξίας 8,5 εκατομμυρίων ευρώ καθαρά ανά σεζόν, ωστόσο και τότε με παρέμβαση Ανιέλι παρέμεινε.
Τι αναφέρει το δημοσίευμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης
🔴 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗩𝗘𝗨𝗧 𝗡𝗢𝗠𝗠𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗜𝗠𝗜𝗟𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗔𝗟𝗟𝗘𝗚𝗥𝗜 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗧𝗘𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 ! 🤍
Florentino Pérez souhaite attirer un entraîneur expérimenté et reconnu.
🗞 @CorSport pic.twitter.com/RTFIvQl3MK
— Vibes Foot (@VibesFoot) March 4, 2026
Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Αλέγκρι έχει συμβόλαιο με την Μίλαν μέχρι το 2027 και φαίνεται να απολαμβάνει τη συνύπαρξή του με τους «ροσονέρι».
- «Αυτός είναι ο στόχος της Ρεάλ Μαδρίτης για την άκρη του πάγκου της» (pic)
- Σοσιεδάδ – Μπιλμπάο: Η ιστορία της 4ης Μαρτίου και οι παραδόσεις για την ομάδα του Βαλβέρδε
- Ολυμπιακός: Πρόβλημα και με Γουόκαπ – Τι γίνεται με Βεζένκοφ
- Ο νέος CEO της Euroleague θα δει από κοντά το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
- Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)
- Τι γίνεται με Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ και τι… ακολουθεί το καλοκαίρι
- Ο Άρης Betsson Κ18 επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη (pics)
- «Είμαι 100 χρόνια μπροστά…» – Η ατάκα του Δανιήλ που έμεινε στην ιστορία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις