Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Οι επιχειρηματικές κινήσεις του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι εκτός γηπέδων
Ποδόσφαιρο 24 Ιανουαρίου 2026, 12:32

Οι επιχειρηματικές κινήσεις του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι εκτός γηπέδων

Ο προπονητής της Μίλαν επενδύει δυναμικά στο real estate.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μετά από έναν χρόνο μακριά από τους πάγκους, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι επέστρεψε δυναμικά στην προπονητική, επιλέγοντας τη Μίλαν με στόχο την επαναφορά των «Ροσονέρι» στο Champions League. Παράλληλα όμως με τη νέα αγωνιστική πρόκληση, ο έμπειρος τεχνικός έχει προχωρήσει σε μια σαφή και στρατηγική στροφή εκτός γηπέδων, επενδύοντας συστηματικά στον τομέα των ακινήτων. Στο επίκεντρο αυτής της δραστηριότητας βρίσκεται η Malpaso srl, εταιρεία με έδρα την Τσετσίνα της Τοσκάνης, η οποία ιδρύθηκε αρχικά ως όχημα διαχείρισης των επαγγελματικών του αμοιβών από τον χώρο του αθλητισμού και του θεάματος, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ξεκάθαρα προσανατολισμό.

Η Malpaso, σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία, παρουσιάζει πλέον ένα προφίλ καθαρά συνδεδεμένο με την αγορά ακινήτων. Ο τελευταίος διαθέσιμος ισολογισμός για το 2024, που εγκρίθηκε με καθυστέρηση τον Δεκέμβριο, δείχνει αύξηση της αξίας παραγωγής στα 460 χιλιάδες ευρώ από 328 χιλιάδες την προηγούμενη χρονιά. Παρότι το αποτέλεσμα παραμένει αρνητικό, με ζημίες κοντά στις 95 χιλιάδες ευρώ, η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη σε σύγκριση με το 2023, όταν οι απώλειες ξεπερνούσαν τις 400 χιλιάδες ευρώ. Οι ζημίες αυτές αποδίδονται κυρίως στις σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν, στοιχείο που αποκαλύπτει μια στρατηγική μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και όχι βραχυπρόθεσμου κέρδους.

Το πραγματικό βάρος της Malpaso βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της. Οι υλικές ακινητοποιήσεις αγγίζουν τα 13,8 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που έχει ήδη αποσβεστεί εν μέρει τα προηγούμενα χρόνια και συνεπώς αντιπροσωπεύει πραγματική αξία αισθητά υψηλότερη. Πρόκειται για ένα σημαντικό «θησαυροφυλάκιο» που αντικατοπτρίζει τη διαχρονική έλξη του Αλέγκρι προς το «τούβλο», όπως συνηθίζεται να λέγεται στην Ιταλία η επένδυση σε ακίνητα.

Στο Τορίνο, πόλη-ορόσημο της προπονητικής του πορείας, η Malpaso διαθέτει ένα εκτεταμένο σύνολο ιδιοκτησιών. Στην κεντρικότατη πλατεία Σολφερίνο, η εταιρεία κατέχει πέντε πολυτελή διαμερίσματα, έξι κλειστά γκαράζ και πέντε αποθήκες. Τα ακίνητα αυτά, κατηγορίας Α1 στο κτηματολόγιο, θεωρούνται υψηλής αξίας και ποικίλλουν σε μέγεθος από οκτώ έως δώδεκα δωμάτια. Η τελευταία προσθήκη πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, με επένδυση άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ, λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από τη Γιουβέντους. Παράλληλα, υπάρχει και ακόμη ένα διαμέρισμα σε προ-λοφώδη περιοχή της πόλης, σε συγκρότημα κατοικιών που δημιουργήθηκε από την ανακαίνιση παλαιού φοιτητικού κτιρίου.

Ισχυρός παραμένει και ο δεσμός με την Τοσκάνη. Στη Φολλονίκα, παραθαλάσσια πόλη του κόλπου της Μαρέμμα, η Malpaso έχει επενδύσει σε τμήμα ολόκληρου οικοδομικού τετραγώνου στον πεζόδρομο του ιστορικού κέντρου. Εκεί διαθέτει ένα μεγάλο γραφείο έντεκαμισι δωματίων, καθώς και ένα ισόγειο ακίνητο ειδικής χρήσης, μισθωμένο σε τραπεζικό ίδρυμα, που αποφέρει σταθερά και σημαντικά έσοδα, αποτελώντας βασικό πυλώνα της οικονομικής ρευστότητας της εταιρείας.

Το πιο πρόσφατο και συμβολικό κεφάλαιο γράφτηκε στο Μιλάνο. Λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με τη Μίλαν, τον Ιούλιο του 2025, η Malpaso προχώρησε στην αγορά πολυτελούς διαμερίσματος με υπόγειο γκαράζ και αποθήκη, σε μία από τις πιο ζωντανές περιοχές της πόλης, κοντά στη Μπρέρα. Το ακίνητο βρίσκεται σε νεόδμητο συγκρότημα υψηλών προδιαγραφών, με κήπους στις βεράντες, σύγχρονους κοινόχρηστους χώρους, γυμναστήριο και spa με ολυμπιακών διαστάσεων πισίνα, υπογραμμίζοντας το επίπεδο και τη φιλοσοφία των επενδύσεων του Αλέγκρι.

Συνολικά, η επιχειρηματική δραστηριότητα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι αποκαλύπτει έναν προπονητή που σκέφτεται και δρα με μεθοδικότητα και εκτός γηπέδου, χτίζοντας ένα σταθερό και πολυδιάστατο οικονομικό μέλλον, βασισμένο σε ακίνητα υψηλής ποιότητας και στρατηγικής τοποθεσίας.

Εξάλλου, τα ακίνητα θεωρούνται στην Ιταλία –ιδίως για ανθρώπους της γενιάς του Αλέγκρι– ασφαλές και απτό καταφύγιο κεφαλαίων. Ένας προπονητής με υψηλά αλλά κυκλικά εισοδήματα (εξαρτώμενα από συμβόλαια, αποτελέσματα, απολύσεις) συχνά επιλέγει επενδύσεις χαμηλότερου ρίσκου και μακράς πνοής. Το real estate προσφέρει σταθερότητα, δυνατότητα μίσθωσης και διαχρονική αξία, σε αντίθεση με τον εξαιρετικά ασταθή κόσμο των ποδοσφαιρικών επενδύσεων.

Δεύτερον, η επένδυση στο ίδιο το ποδόσφαιρο (club, μετοχές ομάδων, ακαδημίες, πρακτορεία) ενέχει σύγκρουση ρόλων και συμφερόντων για έναν εν ενεργεία κορυφαίο προπονητή. Οι κανονισμοί, αλλά και η άτυπη δεοντολογία, καθιστούν τέτοιες κινήσεις λεπτές ή ακόμα και επικίνδυνες σε επίπεδο εικόνας και αξιοπιστίας. Ο Αλέγκρι φαίνεται να θέλει να κρατά καθαρό διαχωρισμό ανάμεσα στην επαγγελματική του ιδιότητα και την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Τρίτον, από το χαρτοφυλάκιο της Malpaso προκύπτει ότι πρόκειται για προσωπικό ενδιαφέρον και γνώση που έχει αναπτυχθεί με τα χρόνια. Οι επενδύσεις του είναι συγκεντρωμένες σε περιοχές που γνωρίζει καλά (Τορίνο, Τοσκάνη, Μιλάνο), με ακίνητα υψηλής ποιότητας και συχνά με εξασφαλισμένες μισθώσεις. Αυτό δείχνει συντηρητική, όχι κερδοσκοπική νοοτροπία, περισσότερο διαχείριση περιουσίας παρά επιχειρηματικό ρίσκο.

Πολλοί παρατηρητές επισημαίνουν ότι ο Αλέγκρι είναι γνωστός για τον πραγματισμό και την απέχθειά του στο χάος, χαρακτηριστικά που αντικατοπτρίζονται και εκτός γηπέδου. Το ποδόσφαιρο ως επενδυτικό πεδίο είναι συναισθηματικό, απρόβλεπτο και συχνά ζημιογόνο. Το real estate, αντίθετα, προσφέρει έλεγχο, αριθμούς και προβλεψιμότητα…

