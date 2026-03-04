Οικονομική ενίσχυση για νέα ζευγάρια στο Δήμο Σερβίων

«Η δημογραφική συρρίκνωση της επαρχίας δεν αντιμετωπίζεται με θεωρητικές συζητήσεις, αλλά με παρεμβάσεις που αγγίζουν τον πυρήνα του προβλήματος. Tην οικονομική ανασφάλεια των νέων ανθρώπων. Ο Δήμος Σερβίων υλοποιώντας έναν σταθερό σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής, προχωρά σε νέες, στοχευμένες οικονομικές ενισχύσεις» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος.

Κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, «εγκρίθηκε ομόφωνα η εκταμίευση 5.000 ευρώ για την απευθείας ενίσχυση δύο νέων ζευγαριών του δήμου (από 2.500 ευρώ στην κάθε οικογένεια). Η απόφαση αυτή αφορά συμπολίτες μας με οικογενειακό εισόδημα έως 16.000 ευρώ και βασίζεται στην υπ. αριθ. 58/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει ελεγχθεί και εγκριθεί πλήρως ως προς τη νομιμότητά της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ο κανόνας για τη συγκεκριμένη παροχή είναι απολύτως διαφανής και έχει έναν ξεκάθαρο στόχο. Να κρατήσει τον τόπο ζωντανό. Τα ζευγάρια που λαμβάνουν την επιχορήγηση δεσμεύονται απλώς να συνεχίσουν να κατοικούν στα Σέρβια, προσκομίζοντας τη φορολογική τους δήλωση για τα επόμενα τρία χρόνια (2027-2029).

Η παρούσα ενίσχυση έρχεται να προστεθεί σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό υποστήριξης».

«Ηχηρή απάντηση στην ερήμωση»

Όπως επισημαίνει επίσης η ανακοίνωση, « ο Δήμος Σερβίων έχει επιλέξει στρατηγικά να αξιοποιεί τόσο τα ίδια έσοδα όσο και τον φυσικό πλούτο της περιοχής προς όφελος των δημοτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη απόδοση 10.000 ευρώ, από τα ανταποδοτικά έσοδα του δάσους της Ελάτης, σε οικογένεια της κοινότητας που απέκτησε το πρώτο της παιδί. Παράλληλα, το προηγούμενο διάστημα έχουν ήδη εκταμιευθεί αντίστοιχα ποσά (από 3.000 έως 5.000 ευρώ) για τη στήριξη τόσο νέων νοικοκυριών όσο και ευάλωτων συμπολιτών μας που βρέθηκαν σε έκτακτη ανάγκη.

Κάθε νέα οικογένεια που καταφέρνει να ριζώσει και να προκόψει στα χωριά και την πόλη μας, αποτελεί την πιο ηχηρή απάντηση στην ερήμωση. Η δημοτική αρχή θα συνεχίσει να κατευθύνει κάθε διαθέσιμο ευρώ στην πραγματική τοπική οικονομία και, κυρίως, στους ανθρώπους που επιμένουν να δημιουργούν το μέλλον τους εδώ».