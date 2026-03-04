newspaper
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οικονομική ενίσχυση για νέα ζευγάρια στο Δήμο Σερβίων
Αυτοδιοίκηση 04 Μαρτίου 2026, 12:45

Οικονομική ενίσχυση για νέα ζευγάρια στο Δήμο Σερβίων

«Κάθε νέα οικογένεια που καταφέρνει να ριζώσει και να προκόψει στα χωριά και την πόλη μας, αποτελεί την πιο ηχηρή απάντηση στην ερήμωση» αναφέρει η Δημοτική Αρχή Σερβίων.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τι σημαίνει «υγιές έντερο»; Οι επιστήμονες κατέληξαν επιτέλους σε ορισμό

Τι σημαίνει «υγιές έντερο»; Οι επιστήμονες κατέληξαν επιτέλους σε ορισμό

Spotlight

«Η δημογραφική συρρίκνωση της επαρχίας δεν αντιμετωπίζεται με θεωρητικές συζητήσεις, αλλά με παρεμβάσεις που αγγίζουν τον πυρήνα του προβλήματος. Tην οικονομική ανασφάλεια των νέων ανθρώπων. Ο Δήμος Σερβίων υλοποιώντας έναν σταθερό σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής, προχωρά σε νέες, στοχευμένες οικονομικές ενισχύσεις» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος.

Κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, «εγκρίθηκε ομόφωνα η εκταμίευση 5.000 ευρώ για την απευθείας ενίσχυση δύο νέων ζευγαριών του δήμου (από 2.500 ευρώ στην κάθε οικογένεια). Η απόφαση αυτή αφορά συμπολίτες μας με οικογενειακό εισόδημα έως 16.000 ευρώ και βασίζεται στην υπ. αριθ. 58/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει ελεγχθεί και εγκριθεί πλήρως ως προς τη νομιμότητά της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ο κανόνας για τη συγκεκριμένη παροχή είναι απολύτως διαφανής και έχει έναν ξεκάθαρο στόχο. Να κρατήσει τον τόπο ζωντανό. Τα ζευγάρια που λαμβάνουν την επιχορήγηση δεσμεύονται απλώς να συνεχίσουν να κατοικούν στα Σέρβια, προσκομίζοντας τη φορολογική τους δήλωση για τα επόμενα τρία χρόνια (2027-2029).
Η παρούσα ενίσχυση έρχεται να προστεθεί σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό υποστήριξης».

«Ηχηρή απάντηση στην ερήμωση»

Όπως επισημαίνει επίσης η ανακοίνωση, « ο Δήμος Σερβίων έχει επιλέξει στρατηγικά να αξιοποιεί τόσο τα ίδια έσοδα όσο και τον φυσικό πλούτο της περιοχής προς όφελος των δημοτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη απόδοση 10.000 ευρώ, από τα ανταποδοτικά έσοδα του δάσους της Ελάτης, σε οικογένεια της κοινότητας που απέκτησε το πρώτο της παιδί. Παράλληλα, το προηγούμενο διάστημα έχουν ήδη εκταμιευθεί αντίστοιχα ποσά (από 3.000 έως 5.000 ευρώ) για τη στήριξη τόσο νέων νοικοκυριών όσο και ευάλωτων συμπολιτών μας που βρέθηκαν σε έκτακτη ανάγκη.

Κάθε νέα οικογένεια που καταφέρνει να ριζώσει και να προκόψει στα χωριά και την πόλη μας, αποτελεί την πιο ηχηρή απάντηση στην ερήμωση. Η δημοτική αρχή θα συνεχίσει να κατευθύνει κάθε διαθέσιμο ευρώ στην πραγματική τοπική οικονομία και, κυρίως, στους ανθρώπους που επιμένουν να δημιουργούν το μέλλον τους εδώ».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Experts
Ελληνική οικονομία: Το σοκ στις τιμές του πετρελαίου

Ελληνική οικονομία: Το σοκ στις τιμές του πετρελαίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι σημαίνει «υγιές έντερο»; Οι επιστήμονες κατέληξαν επιτέλους σε ορισμό

Τι σημαίνει «υγιές έντερο»; Οι επιστήμονες κατέληξαν επιτέλους σε ορισμό

Κόσμος
Ιρανικό πλοίο επλήγη ανοιχτά της Σρι Λάνκα

Ιρανικό πλοίο επλήγη ανοιχτά της Σρι Λάνκα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους
Στο πεδίο 03.03.26

Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης τόνισε ότι οι 332 Δήμοι θα βρίσκονται και φέτος στην πρώτη γραμμή για μέτρα πρόληψης κατά των πυρκαγιών. Η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι χρειάζονται Μέσα, πόροι και προσωπικό.

Σύνταξη
Ερήμωσαν 50 νησιά τα τελευταία πενήντα χρόνια – Αποκλειστικά στο in o πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών
Δημογραφικό 03.03.26

Ερήμωσαν 50 νησιά τα τελευταία πενήντα χρόνια – Αποκλειστικά στο in o πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών

«Την προηγούμενη 50ετια μας άδειαζε ένα νησί σχεδόν κάθε χρόνο». Αποκλειστική συνέντευξη του in του Προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών Λευτέρη Κεχαγιόγλου.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Βανδαλισμούς στον αύλειο χώρο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καταγγέλλει ο δήμος Χερσονήσου
Ζημιές 02.03.26

Βανδαλισμούς στον αύλειο χώρο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καταγγέλλει ο δήμος Χερσονήσου

«Δεν θα επιτρέψουμε σε πράξεις βανδαλισμού να πλήξουν τις υποδομές που υπηρετούν την κοινωνία μας» δήλωσε ο δήμαρχος Χερσονήσου με αφορμή περιστατικό βανδαλισμού του κλειστού γυμναστηρίου.

Σύνταξη
Αναγέννηση του Κάτω Μιξορρούματος: Όταν ζωντανεύουν τα χωριά, δυναμώνει η χώρα
Μια καλή είδηση 27.02.26

Αναγέννηση του Κάτω Μιξορρούματος: Όταν ζωντανεύουν τα χωριά, δυναμώνει η χώρα

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου θέτει σε τροχιά υλοποίησης ένα ολιστικό σχέδιο αποκατάστασης του ιστορικού οικισμού, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ερήμωση της υπαίθρου δεν είναι μοίρα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Η Ελλάδα να καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν – Να συγκληθεί σήμερα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών
ΣΥΡΙΖΑ 04.03.26

Φάμελλος: Η Ελλάδα να καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν – Να συγκληθεί σήμερα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών

«Πόσο ακόμα θα ακολουθείτε τη λογική του δεδομένου συμμάχου ακολουθώντας ως ουρά του Νετανιάχου και του Τραμπ;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου
Στη Θεσσαλονίκη 04.03.26

Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου - Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας

Η εισαγγελέας έδωσε εντολή να διεξαχθεί για το περιστατικό προκαταρκτική έρευνα ώστε να αποφασιστεί στη συνέχεια η ποινική μεταχείριση του 17χρονου

Σύνταξη
Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη
Run Harry, run 04.03.26

Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη

Μετά από ένα διάλειμμα τριών χρόνων, ο ποπ σταρ Χάρι Στάιλς ετοιμάζει την εντυπωσιακή επιστροφή του και μοιάζει να πατάει πιο γερά από ποτέ στα πόδια του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κρήτη: Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του
Στην Κρήτη 04.03.26

Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του

Ο 73χρονος Βρετανός είχε εγκατασταθεί μόνιμα σε χωριό της Σητείας στην Κρήτη πριν από πολλά χρόνια - Τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του συγχωριανοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

«Την προηγούμενη Παρασκευή επιλέξατε να κάνετε χρήση και εσείς του δικαιώματος στη σιωπή, όπως και άλλοι παράγοντες του κόμματός σας, για το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων» είπε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Δίκη για Χρυσή Αυγή: «Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας» δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής
Ελλάδα 04.03.26

«Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας» δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της ΧΑ

«Ο τόπος μας δεν χωράει ούτε φασίστες ούτε φασιστική βία - Οι αγώνες της δημοκρατικής κοινωνίας και του αντιφασιστικού κινήματος έφεραν αποτέλεσμα» είπε ο Κώστας Παπαδάκης αναφερόμενος στη Χρυσή Αυγή

Σύνταξη
«Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50
Media 04.03.26

«Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50

Το MEGA, παρακολουθώντας λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις, από σήμερα, Τετάρτη 4 έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου θα μεταδίδει καθημερινά στις 13:50 την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Tο MEGA στη Μέση Ανατολή» με την Νίκη Λυμπεράκη.

Σύνταξη
«Είμαι 100 χρόνια μπροστά…» – Η ατάκα του Δανιήλ που έμεινε στην ιστορία
Ποδόσφαιρο 04.03.26

«Είμαι 100 χρόνια μπροστά…» – Η ατάκα του Δανιήλ που έμεινε στην ιστορία

Ο Βασίλης Δανιήλ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 88 ετών ωστόσο μία ατάκα του έχει μείνει γραμμένη στην ιστορία μετά από μια βαριά ήττα του Παναθυναϊκού από τον ΟΦΗ στα τέλη του 1987…

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν παράγει νικητές αλλά αστάθεια» – Οι αναφορές για την Κύπρο
Πολιτική 04.03.26

Μητσοτάκης: «Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν παράγει νικητές αλλά αστάθεια» – Οι αναφορές για την Κύπρο

Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στη Βουλή. Τι είπε για την Κύπρο

Σύνταξη
Νέες αιχμές Σάντσεθ για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: «Παίζετε ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων»
Ισπανία 04.03.26

Νέες αιχμές Σάντσεθ για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: «Παίζετε ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων»

Οι εντάσεις με την Ισπανία αυξήθηκαν μετά την καταγγελία του Πέδρο Σάντσεθ ότι οι βομβαρδισμοί του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν απερίσκεπτοι και παράνομοι

Σύνταξη
Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη
Πόλεμος στο Διαδίκτυο 04.03.26

Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη

το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εκτίμησε προειδοποίηση για ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις εναντίον υποδομών στις ΗΠΑ. Τα οικονομικά ιδρύματα είναι κύριος στόχος.

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: «Μία ιστορική μέρα, μία μεγάλη νίκη για την κοινωνία μας» – Μάγδα Φύσσα για την απόφαση του Εφετείου
Ένοχοι και οι 42 04.03.26

«Μία ιστορική μέρα, μία μεγάλη νίκη για την κοινωνία μας» - Μάγδα Φύσσα μετά την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

«Για άλλη μία φορά ευχαριστώ όλο τον κόσμο και την πολιτική αγωγή που ήταν βράχος σε αυτή την κόλαση», δήλωσε η Μάγδα Φύσσα μετά την τελεσίδικη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση

Σύνταξη
Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ «απειλή»: Μήπως ο Τραμπ σπρώχνει την ΕΕ στην αγκαλιά της Κίνας;
Διάσπαση στη Δύση 04.03.26

Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ «απειλή»: Μήπως ο Τραμπ σπρώχνει την ΕΕ στην αγκαλιά της Κίνας;

Περίπου το 20% των πολιτών των μεγαλύτερων χωρών της Ευρώπης θεωρούν πλέον τις ΗΠΑ «μεγάλη απειλή», υψηλότερη από τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα

Σύνταξη
Ντουμπάι: «Μόλις επιτραπεί θα επαναπατριστούν όλοι οι Έλληνες» – Ο Γιάννης Λοβέρδος για τους εγκλωβισμένους
Στα ΗΑΕ 04.03.26

«Μόλις επιτραπεί θα επαναπατριστούν όλοι οι Έλληνες» - Ο Γιάννης Λοβέρδος για τους εγκλωβισμένους στο Ντουμπάι

«Όλοι έχουν καταγραφεί, όλοι είναι στις λίστες για τις οποίες θα υπάρξει επαναπατρισμός επί του πεδίου μόλις επιτραπεί» είπε ο υφυπ. Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, καλώντας όλους να επιδείξουν ψυχραιμία

Σύνταξη
Ο χειμώνας επιστρέφει: Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά
Valar Morghulis 04.03.26

Ο χειμώνας επιστρέφει: Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά

Περίπου επτά χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο τέλος της επιτυχημένης σειράς Game of Thrones, η Warner Bros. ετοιμάζεται να μεταφέρει το έπος του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Live: Σε εξέλιξη συνεδρίαση στη Βουλή – Τοποθέτηση Μητσοτάκη για Μέση Ανατολή και παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Σε εξέλιξη συνεδρίαση στη Βουλή - Τοποθέτηση Μητσοτάκη για Μέση Ανατολή και παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών

Στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, ο πρωθυπουργός ενημερώνει τη Βουλή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή - Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών - Δείτε live στο in

Σύνταξη
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου
Ελλάδα 04.03.26

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου; Δείτε τα ονόματα που έχουν γιορτή για να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα και το συναξάρι των Αγίων που τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Απόρρητο