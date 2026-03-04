Πέμη Ζούνη: Αποκαλύπτει τον χωρισμό με τον σύζυγό της

Η Πέμη Ζούνη, σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ! δεν δίστασε να μιλήσει για τον χωρισμό από τον σύζυγό της Στάθη Σκέντζο και δεν μένουν πλέον κάτω από την ίδια στέγη. Παράλληλα εξομολογείται την ιδιαίτερη σχέση που έχει με την εγγονή της.

Πέμη Ζούνη: Η σχέση της με τον πρώην σύζυγο της μετά τον χωρισμό

«Με τον Στάθη δεν μένουμε πια μαζί, αλλά είμαστε φίλοι. Επικοινωνούμε καθημερινά. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Άλλαξε η καθημερινότητά μας, ωστόσο για ό,τι χρειαστεί είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλο.»

Επίσης, η ηθοποιός ανέφερε ότι έχει χωρίσει το τελευταίο διάστημα, ενώ ακόμα δεν έχει βγει το διαζύγιο.

Ο πρώτος γαμος με τον Νίκο Κουτελιδάκη

«Με τον Νίκο γνωριστήκαμε όταν τελείωνα τη δραματική σχολή με αφορμή μια δουλειά. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ αγαπημένος μου. Μείναμε μαζί τεσσεράμισι χρόνια και έπειτα χωρίσαμε και έφταιγα εγώ.»

Ο ρόλος της γιαγιάς

«Εχω δύο εγγόνια, την Ιζαμπέλα, που είναι 2,5 χρόνων, και τον Αλεξάντερ, έναν χρόνο μικρότερο. Ο πατέρας τους είναι Άγγλος, οπότε έπρεπε να έχουν ονόματα όμορφα και εύηχτα και στις δύο γλώσσες. Με την Ελεονώρα ζουν στο Λονδίνο. Έχουμε επικοινωνία με βιντεοκλήσεις αλλά φροντίζω να πηγαίνω συχνά στην Αγγλία ή έρχονται εκείνοι με τα παιδιά.

Τα εγγόνια μου πραγματικά είναι έρωτας. Δεν φανταζόμουν ότι θα είναι έτσι. Είχα πρόσφατα τα γενέθλιά μου και η τούρτα που μου έκανε η αδελφή μου έγραφε πάνω «Σούπερ γιαγιά».

Είναι κάτι που αυτή τη στιγμή καθορίζει τη ζωή μου και τις επαγγελματικές μου επιλογές, με την έννοια ότι θέλω να βρίσκω χρόνο για να είμαι κοντά τους.»