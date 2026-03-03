Ο γιος του Αλ Πατσίνο είναι σχεδόν 2 ετών – Η βόλτα με την 31χρονη μητέρα του στο Μπέβερλι Χιλς

Η 31χρονη παραγωγός ταινιών Νουρ Αλφαλάχ απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον 85χρονο ηθοποιό του Scarface, Αλ Πατσίνο, τον Ιούνιο του 2023. Πρόσφατα, πήγε για φαγητό στο ιταλικό εστιατόριο E Baldi με τον σχεδόν δύο ετών γιο τους, Ρόμαν, και τη νταντά του.

Ο μικρούλης φορούσε ένα μακό μπλουζάκι με στάμπα Grateful Dead και κρατούσε ένα γιαούρτι ΦΑΓΕ, κάτι που τον έκανε ακόμα πιο χαριτωμένο ενώ ο παπαρατσικός φακός συνέλαβε τη μητέρα του καθώς τον κρατούσε στην αγκαλιά της και μιλούσε στο κινητό της.

Στιλάτο δίδυμο

Κατά τη διάρκεια της περιστασιακής εξόδου μαμάς και γιου για το μεσημεριανό τους γεύμα στο Λος Άντζελες, η Αλφαλάχ είχε επιλέξει ένα κομψό, casual, ολόμαυρο ντύσιμο, με πλεκτή ζακέτα και skinny jeans.

Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα απλά και φαινόταν να φοράει ελάχιστο ή καθόλου μακιγιάζ, ενώ ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου με χρυσό σκελετό, την προστάτευσε από την ηλιόλουστη ημέρα.

Όπως είπε στο TMZ η ίδια και ο βετεράνος ηθοποιός, οι οποίοι έχουν 54 χρόνια διαφορά, δεν είναι πλέον μαζί, αλλά η κοινή ανατροφή του Ρόμαν ρολάρει «υπέροχα»

Η ιστορία τους

Το ζευγάρι της Νουρ και του Αλ είχε αρχίσει να βγαίνει τον Απρίλιο του 2022 και ανακοίνωσε ότι περίμενε το πρώτο του παιδί λίγες εβδομάδες πριν από τη γέννησή του. Λίγο μετά τη γέννηση του Ρόμαν χώρισαν διατηρώντας, ωστόσο, καλές σχέσεις, καθώς εκείνη τον υποστήριξε με την παρουσία της σε μια από τις προβολές της ταινίας του στα τέλη του περασμένου έτους.

Την εποχή εκείνη, φημολογούνταν επίσης ότι έβγαινε με τον παρουσιαστή, Μπιλ Μάχερ, 68 ετών.

Μόλις τον περασμένο μήνα, η Αλφαλάχ συνόδευσε τον Πατσίνο στον εορτασμό των 85ων γενεθλίων του σε μια γεμάτη αστέρια δεξίωση στο Λος Άντζελες, διασκεδάζοντας μαζί με προσωπικότητες όπως η Αντζέλικα Χιούστον, η Ρίτα Γουίλσον, ο Ρίνγκο Σταρ, ο Τζέρι Σάινφελντ, η Τζέσικα Άλμπα και ο Μπιλ Μάχερ, σύμφωνα με το DeuxMoi.

Στα τέλη του περασμένου έτους, η Αλφαλάχ επέμεινε ότι η σχέση της με τον Μάχερ είναι αυστηρά πλατωνική, καθώς μίλησε ανοιχτά για την κοινή ανατροφή του παιδιού της με τον «καλύτερο φίλο» της, τον Αλ Πατσίνο.

«Ο Αλ μένει στο τέλος του δρόμου από το σπίτι μου και αρχίσαμε να περνάμε κάθε μέρα μαζί, παίζοντας σκάκι και βλέποντας ταινίες. Ήταν σαν σχολή κινηματογράφου με τον Αλ Πατσίνο», συνέχισε. «Τελικά απλά εξελίχθηκε σε κάτι περισσότερο»

Έτσι απλά

Εκτός από τον μικρό γιο τους Ρόμαν, ο Πατσίνο είναι επίσης πατέρας τριών ακόμα παιδιών – της Τζούλι, 35 ετών, την οποία απέκτησε με την καθηγήτρια υποκριτικής Τζαν Τάραντ, καθώς και τα δίδυμα 23 ετών, τον Άντον και την Ολίβια, τα οποία απέκτησε με την ηθοποιό Μπέβερλι Ντ’Άντζελο, γνωστή από την ταινία «The Coal Miner’s Daughter».

Η Αλφαλάχ είχε αποκαλύψει προηγουμένως στο Vogue Arabia ότι εκείνη και ο Πατσίνο γνωρίστηκαν σε ένα δείπνο στα τέλη της δεκαετίας του 2010 και έγιναν φίλοι. «Είναι ένας πολύ ταλαντούχος και μοναδικός άνθρωπος. Αλλά δεν είχα καμία πρόθεση να σκεφτώ, “Ω, θα γίνει ο πατέρας του γιου μου μια μέρα”» παραδέχτηκε.

*Με στοιχεία από dailymail.com | Αρχική Φωτό: Ο Αλ Πατσίνο στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της τελετής αποκαλυπτηρίων του αστεριού της ηθοποιού Τζέσικα Τσαστέιν στο Hollywood Walk of Fame στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 4 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Mario Anzuoni