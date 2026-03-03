Μαρία Κωνσταντάρου: Είχε όνειρο να παίξει στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και έγινε
Η Μαρία Κωνσταντάρου κάθησε στη θέση της παίχτριας του παιχνιδιού γνώσεων.
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε τη Μαρία Κωνσταντάρου, για την οποία είχε ετοιμάσει μια απρόσμενη έκπληξη, καθώς την οδήγησε στο σκηνικό του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», χαρίζοντάς της μια εμπειρία που ονειρευόταν.
Πριν λίγες ημέρες, η Μαρία Κωνσταντάρου βρέθηκε προσκεκλημένη της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή Buongiorno του ΜΕGA και μεταξύ άλλων είχε δηλώσει πώς θέλει να συμμετέχει στο τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
Μαρία Κωνσταντάρου: Στο στούντιο του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»
Τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, η ηθοποιός φιλοξενήθηκε στο «The 2Night Show» και ο παρουσιαστής εκτός της συνέντευξης την οδήγησε στο σκηνικό του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», χαρίζοντάς της μια εμπειρία που ονειρευόταν.
Η ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια για τις οικονομικές δυσκολίες που βιώνει:
«Οι θείες του πατέρα μου μού άφησαν περιουσία, έχτισαν ένα σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό, κάποια στιγμή αναγκάστηκα να το πουλήσω, γιατί δεν είχα.
Αγόρασα ένα διαμέρισμα στην Κηφισιά· όσο ήμουν στο θέατρο δεν είχα οικονομικό πρόβλημα. Κάποια στιγμή αναγκάστηκα να το πουλήσω, γιατί δυσκόλεψαν τα πράγματα.»
«Με 785 ευρώ σύνταξη δεν μπορείς να ζήσεις»
«Είχα μια σύνταξη και από τον πατέρα μου. Με το που ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας τις έκοψε.
Εκεί τα έπαιξα, άρχισα να πουλάω πίνακες, αντίκες και κοσμήματα για να ζήσω. Έχουν αρχίσει να λιγοστεύουν όσα έχουν απομείνει από την πώληση του σπιτιού. Χρειάζομαι από εκεί να τραβάω… Με 785 ευρώ σύνταξη δεν μπορείς να ζήσεις, ζω έναν εφιάλτη κατά καιρούς ότι, αν τελειώσουν και αυτά τα ελάχιστα χρήματα που έχω, τι θα κάνω;
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάω σε γηροκομείο.
Το σπίτι του ηθοποιού; Απαπαπα!».
