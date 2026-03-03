magazin
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
03.03.2026 | 08:37
Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
Σημαντική εξέλιξη:
03.03.2026 | 08:17
Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ – Ποιες χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο
Αγγελική Νικολούλη: Στην πρεμιέρα της ταινίας που σκηνοθέτησε ο γιος της Κωνσταντίνος Μουσούλης
Fizz 03 Μαρτίου 2026, 09:50

Αγγελική Νικολούλη: Στην πρεμιέρα της ταινίας που σκηνοθέτησε ο γιος της Κωνσταντίνος Μουσούλης

Η Αγγελική Νικολούλη περήφανη μητέρα απόλαυσε τον γιο της στη νέα ταινία του.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Spotlight

Η Αγγελική Νικολούλη παραβρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Φίλοι για Πάντα», που σκηνοθετεί ο γιος της, Κωνσταντίνος Μουσούλης, το απόγευμα της Δευτέρας 2 Μαρτίου.

Αγγελική Νικολούλη: Πώς σχολιάζει το επαγγελματικό βήμα του γιου της

«Είναι μια φοβερή ταινία. Έχει χιούμορ, έχει συναίσθημα αλλά και πολλά μηνύματα. Είμαι περήφανη μαμά. Ο γιος μου είναι μια χαρά παιδί, τον αγαπάω και με κάνει περήφανη», είπε αρχικά η Αγγελική Νικολούλη.

Οι συμβουλές στο γιο της

«Έχω συμβουλεύσει τον Κωνσταντίνο να είναι πάνω απ’ όλα άνθρωπος, να σέβεται τον συνάνθρωπό του και να βοηθάει εκεί που μπορεί και χαίρομαι, γιατί τα έχει σημαία του αυτά. Είναι ικανός στη δουλειά του», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

Τέλος, σε ερώτηση για την πορεία του “Φως στο Τούνελ” αλλά και αν αυτό θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια ακόμα, η Αγγελική Νικολούλη απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας: «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για τους “Φίλους για Πάντα” του Κωνσταντίνου…».

 «Φίλοι Για Πάντα», η νέα ταινία

Η ελληνική κωμωδία, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μουσούλη κυκλοφορεί στους κινηματογράφους από τις 5 Μαρτίου 2026.

Ντορέτα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης

Το στόρι και οι πρωταγωνιστές

Μια καλοπροαίρετη χάρη οδηγεί σε ένα ταξίδι στην Κρήτη γεμάτο παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και απρόβλεπτες καταστάσεις που δοκιμάζουν τις σχέσεις των ηρώων.

Ελευθερία Κοντογεώργη-Θανάσης Τσαλταμπάσης-Μαρία Ανδρούτσου-Γεράσιμος Παπικινός

Παίζουν οι:

Θανάσης Τσαλταμπάσης, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Αγοραστή Αρβανίτη, Θανάσης Αλευράς, Ζήσης Ρούμπος, Ματίνα Νικολάου, Γιάννης Απέργης, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Τάκης Παπαματθαίου και ο Louis Mandylor.

Το κεντρικό τραγούδι της ταινίας με τίτλο «Για Πάντα» ερμηνεύουν οι Μιχάλης Stavento και Ήβη Αδάμου.

Ήβη Αδάμου-Μιχάλης Κουινέλης

Φυσικό αέριο
Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα
Διπλωματία 03.03.26

Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα

«ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» ταξιδεύουν στην Κύπρο, ενώ προσγειώθηκαν ήδη τέσσερα F-16 στο νησί, ενώ κινήσεις με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται και στην Ελλάδα. Δυνάμεις στην Κύπρο θα στείλει και η Γαλλία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τζακ Σλόσμπεργκ – Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της
«Είναι σκληρό» 03.03.26

Τζακ Σλόσμπεργκ - Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ αποκάλυψε ότι οι τελευταίες λέξεις που του είπε η αδελφή του Τατιάνα Σλόσμπεργκ αφορούσαν την προεκλογική του εκστρατεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος
Ακέφαλη δύναμη 03.03.26

Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος

Ενώ το Ιράν απειλεί να «κάψει τα πάντα», οι εκπρόσωποί του στο Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράκ βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιλογή μεταξύ αυτοκτονικής εκδίκησης και τοπικής επιβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού
Ελλάδα 03.03.26

Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού

Στο κινητό του ο Γεωργιανός είχε φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου «USS Geralnd Ford» καθώς και άλλων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών που βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες στη ναυτική βάση στη Σούδα

Σύνταξη
Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.

Εισηγήσεις για κάλπες το Φθινόπωρο δέχεται ο Κυρ. Μητσοτάκης ήδη από πριν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα σενάρια και το σκεπτικό εκείνων που τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών, αλλά και όσων θέλουν εξάντληση της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ

Υπό τη σκιά της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυστηρά θεσμικό πλαίσιο. «Δεν υπάρχει χώρος για συναινέσεις γύρω από άλλα θέματα, θα συζητήσουν αποκλειστικά για την πολεμική σύρραξη» ξεκαθαρίζουν από το ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Συναγερμός για καύσιμα και φυσικό αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
Ενεργειακή ασφάλεια 03.03.26

Συναγερμός για καύσιμα και φυσικό αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Τα σενάρια για ενεργειακή ασφάλεια και τιμές σε καύσιμα και φυσικό αέριο – Κλειδί τα Στενά του Ορμούζ – Στο τραπέζι η σύγκληση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους
Στο πεδίο 03.03.26

Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης τόνισε ότι οι 332 Δήμοι θα βρίσκονται και φέτος στην πρώτη γραμμή για μέτρα πρόληψης κατά των πυρκαγιών. Η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι χρειάζονται Μέσα, πόροι και προσωπικό.

Σύνταξη
Χερσαία εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Η ανακοίνωση των IDF
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 03.03.26 Upd: 09:27

Χερσαία εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Η ανακοίνωση των IDF

Ορατός ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή - Οι φονικές επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Τραμπ ανοίγει παράθυρο για χερσαία επέμβαση - Η Τεχεράνη συνεχίζει να πλήττει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
