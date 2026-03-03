Αγγελική Νικολούλη: Στην πρεμιέρα της ταινίας που σκηνοθέτησε ο γιος της Κωνσταντίνος Μουσούλης

Η Αγγελική Νικολούλη παραβρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Φίλοι για Πάντα», που σκηνοθετεί ο γιος της, Κωνσταντίνος Μουσούλης, το απόγευμα της Δευτέρας 2 Μαρτίου.

Αγγελική Νικολούλη: Πώς σχολιάζει το επαγγελματικό βήμα του γιου της

«Είναι μια φοβερή ταινία. Έχει χιούμορ, έχει συναίσθημα αλλά και πολλά μηνύματα. Είμαι περήφανη μαμά. Ο γιος μου είναι μια χαρά παιδί, τον αγαπάω και με κάνει περήφανη», είπε αρχικά η Αγγελική Νικολούλη.

Οι συμβουλές στο γιο της

«Έχω συμβουλεύσει τον Κωνσταντίνο να είναι πάνω απ’ όλα άνθρωπος, να σέβεται τον συνάνθρωπό του και να βοηθάει εκεί που μπορεί και χαίρομαι, γιατί τα έχει σημαία του αυτά. Είναι ικανός στη δουλειά του», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

Τέλος, σε ερώτηση για την πορεία του “Φως στο Τούνελ” αλλά και αν αυτό θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια ακόμα, η Αγγελική Νικολούλη απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας: «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για τους “Φίλους για Πάντα” του Κωνσταντίνου…».

«Φίλοι Για Πάντα», η νέα ταινία

Η ελληνική κωμωδία, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μουσούλη κυκλοφορεί στους κινηματογράφους από τις 5 Μαρτίου 2026.

Το στόρι και οι πρωταγωνιστές

Μια καλοπροαίρετη χάρη οδηγεί σε ένα ταξίδι στην Κρήτη γεμάτο παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και απρόβλεπτες καταστάσεις που δοκιμάζουν τις σχέσεις των ηρώων.

Παίζουν οι:

Θανάσης Τσαλταμπάσης, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Αγοραστή Αρβανίτη, Θανάσης Αλευράς, Ζήσης Ρούμπος, Ματίνα Νικολάου, Γιάννης Απέργης, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Τάκης Παπαματθαίου και ο Louis Mandylor.

Το κεντρικό τραγούδι της ταινίας με τίτλο «Για Πάντα» ερμηνεύουν οι Μιχάλης Stavento και Ήβη Αδάμου.