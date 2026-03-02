«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ

Ο θάνατος του Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα Θερβάντες, ηγέτη του Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), στις 22 Φεβρουαρίου, παρουσιάστηκε αμέσως ως η πτώση ενός από τους πιο ισχυρούς βαρόνους των ναρκωτικών στο Μεξικό.

Εικόνες από πυροβολισμούς, καμένα οχήματα και βίαια αντίποινα κυριάρχησαν στα διεθνή πρωτοσέλιδα.

Οι σχολιαστές μίλησαν για κενό εξουσίας, για επικείμενο κατακερματισμό και για πιθανή αποδυνάμωση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο βίαια καρτέλ της χώρας.

Η δημόσια αφήγηση ήταν σχεδόν κινηματογραφική: ο «αρχηγός» πέφτει και η αυτοκρατορία του τρίζει.

Όμως αυτή η δραματική παρουσίαση αποκαλύπτει περισσότερα για το πώς φανταζόμαστε το οργανωμένο έγκλημα, παρά για το πώς αυτό λειτουργεί στην πράξη.

Η εμμονή με τις φιγούρες των βαρόνων βασίζεται σε μια απλοποιημένη αντίληψη της ισχύος: ένα όπλο στο ένα χέρι, επικράτεια στο άλλο, και μια υπερβολική αρρενωπότητα που εκφράζεται μέσα από την ωμή βία.

Ο «Ελ Μέντσο» ενσάρκωνε αυτή την εικόνα.

Ωστόσο, τα καρτέλ δεν επιβιώνουν μόνο χάρη στο θέαμα της βίας. Επιβιώνουν επειδή κάποιος μετακινεί τα χρήματα, ξεπλένει τα κέρδη, διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία, δημιουργεί νόμιμες επιχειρηματικές βιτρίνες και οικοδομεί δίκτυα πίστης.

Και στην περίπτωση του CJNG, αυτή η φιγούρα δεν ήταν μόνο ο ίδιος, σύμφωνα με άρθρο του The Conversation.

Η Ροζαλίντα Γκονζάλεζ Βαλένθια και η αθέατη οικονομική αρχιτεκτονική

Σύμφωνα με πολυάριθμες αναφορές, κεντρικό ρόλο στη χρηματοοικονομική δομή του καρτέλ διαδραμάτιζε η σύζυγός του, Ροζαλίντα Γκονζάλεζ Βαλένθια.

Συχνά αποκαλούμενη «Λα Χέφα» — το θηλυκό του «αφεντικό» στα ισπανικά — η Γκονζάλεζ δεν παρουσιαζόταν απλώς ως η σύντροφος ενός βαρόνου, αλλά ως κρίσιμος πυλώνας της οικονομικής διαχείρισης.

Η ίδια προερχόταν από την οικογένεια Βαλένθια, η οποία συνδέεται ιστορικά με το δίκτυο Los Cuinis, ένα οικονομικό πλέγμα στενά δεμένο με τις δραστηριότητες του CJNG.

Οι αρχές έχουν υποστηρίξει ότι εποπτεύε δεκάδες επιχειρήσεις, ακίνητα και εικονικές εταιρείες που συνδέονταν με μηχανισμούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Γκονζάλεζ συνελήφθη επανειλημμένα και το 2021 καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος, εκτίοντας ποινή φυλάκισης πέντε ετών πριν αποφυλακιστεί για καλή συμπεριφορά.

Η δράση της φέρεται να εκτυλισσόταν στη «γκρίζα ζώνη» όπου το εγκληματικό κεφάλαιο μετατρέπεται σε νόμιμο — εκεί όπου τα όρια μεταξύ παρανομίας και κανονικής οικονομικής δραστηριότητας θολώνουν.

Αν ο «Ελ Μέντσο» συμβόλιζε το βίαιο πρόσωπο του καρτέλ, η Γκονζάλεζ φέρεται να αντιπροσώπευε την οικονομική του ραχοκοκαλιά.

View this post on Instagram A post shared by Deborah Bonello (@dbonello)

Φύλο, εξουσία και οργανωμένο έγκλημα

Το οργανωμένο έγκλημα απεικονίζεται σχεδόν αποκλειστικά ως πεδίο υπερβολικής αρρενωπότητας.

Οι γυναίκες εμφανίζονται συχνά ως θύματα, σύντροφοι, «διακοσμητικά» στοιχεία ή παθητικές φιγούρες που απλώς ακολουθούν.

Ακόμα και όταν διώκονται ποινικά, περιγράφονται ως «η σύζυγος του», «η κόρη του», «η σύντροφός του».

Αυτή η γλώσσα, όσο συνηθισμένη κι αν είναι, αποκρύπτει μια βαθύτερη πραγματικότητα: πολλά καρτέλ λειτουργούν μέσω ενός είδους «καπιταλισμού της συγγένειας», όπου η οικογένεια δεν είναι απλώς συναισθηματικός δεσμός αλλά στρατηγικός μηχανισμός.

Σε περιβάλλοντα όπου η προδοσία τιμωρείται με θάνατο, οι δεσμοί αίματος λειτουργούν ως εγγύηση πίστης.

Μέσα σε τέτοια συστήματα, οι σύζυγοι δεν αποτελούν περιφερειακές φιγούρες.

Συχνά διαχειρίζονται λογαριασμούς, επιχειρήσεις και επενδύσεις, συμβάλλοντας στη διατήρηση της συνοχής. Η εξουσία τους δεν αναιρεί την πατριαρχική δομή — λειτουργεί εντός αυτής.

Το φύλο δεν αποκλείει από την ισχύ· αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο αυτή ασκείται και γίνεται αντιληπτή.

Όπως έχει επισημάνει σε έκθεσή της το 2023 η International Crisis Group, τα οικονομικά πολλών καρτέλ είναι βαθιά επηρεασμένα από έμφυλες ιεραρχίες.

Οι ρόλοι κατανέμονται με βάση κοινωνικές αντιλήψεις που καθιστούν ορισμένες μορφές εξουσίας λιγότερο ορατές — και άρα λιγότερο στοχοποιημένες.

Η αντίφαση της γυναικείας ισχύος σε πατριαρχικά συστήματα

Η αναγνώριση της στρατηγικής ισχύος γυναικών όπως η Γκονζάλεζ δεν συνεπάγεται ρομαντικοποίηση.

Δεν πρόκειται για αφήγηση «χειραφέτησης» μέσω της εγκληματικότητας. Αντιθέτως, οι ίδιες δομές που επιτρέπουν σε ορισμένες γυναίκες της ελίτ να ασκούν οικονομική εξουσία είναι υπεύθυνες για ακραίες μορφές βίας κατά άλλων γυναικών — από τη γυναικοκτονία έως τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Η αντίφαση αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι δομική.

Το σύστημα μπορεί να ενσωματώνει γυναίκες σε καίριες θέσεις, ενώ ταυτόχρονα αναπαράγει βίαιο πατριαρχικό έλεγχο αλλού. Η εξουσία που αποκτούν ορισμένες δεν αναιρεί την καταπίεση που υφίστανται πολλές.

Ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» φέρνει αυτή την αντίφαση στην επιφάνεια. ffΌταν το κράτος απομακρύνει έναν άνδρα ηγέτη, η κυρίαρχη υπόθεση είναι ότι η οργάνωση θα αποσταθεροποιηθεί. Όμως τα καρτέλ δεν είναι απλές συμμορίες που εξαρτώνται από έναν και μόνο «αρχηγό». Είναι υβριδικές επιχειρήσεις: συνδυάζουν εξαναγκασμό, εταιρικές δομές και οικογενειακή διακυβέρνηση.

Η απομάκρυνση του δημόσιου προσώπου δεν διαλύει αυτόματα την ιδιωτική αρχιτεκτονική.

🇲🇽 | AHORA: Vehículos y negocios incendiados en los principales destinos turísticos mexicanos de Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel tras la muerte del líder del cártel CJNG, El Mencho. pic.twitter.com/wfzooN1p6G — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) February 22, 2026

Κρυφή δομή εξουσίας και στρατηγικές «αποκεφαλισμού»

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος θα πάρει το όπλο. Είναι ποιος θα κρατήσει τα βιβλία. Ποιος θα διατηρήσει τις εταιρικές βιτρίνες; Ποιος θα ελέγξει τα διασυνοριακά χρηματοοικονομικά κανάλια; Ποιος θα μετατρέψει τα παράνομα κέρδη σε νόμιμο κεφάλαιο;

Αυτά τα ερωτήματα καθορίζουν αν μια οργάνωση θα καταρρεύσει ή θα προσαρμοστεί. Οι λεγόμενες στρατηγικές «αποκεφαλισμού» — η εξόντωση ή σύλληψη του ηγέτη — είναι πολιτικά θεαματικές και συμβολικά ισχυρές. Βασίζονται όμως στην παραδοχή ότι οι εγκληματικές οργανώσεις είναι αυστηρά κάθετες και προσωποκεντρικές.

Η εμπειρία δείχνει ότι, εφόσον η οικονομική διακυβέρνηση και τα δίκτυα συγγένειας παραμένουν λειτουργικά, το σύστημα μπορεί να αναγεννηθεί.

Ένα παράδειγμα εκτός Μεξικού είναι η περίπτωση της Ραφαέλα Ντ’Αλτερίορε στην Ιταλία, η οποία φέρεται να διατήρησε τη συνοχή της φατρίας της Καμόρα μετά τον θάνατο του συζύγου της. Δεν το πέτυχε μέσω θεαματικής βίας, αλλά μέσω διοικητικού ελέγχου, συμμαχιών και οικογενειακών δεσμών. Η ανθεκτικότητα, και εδώ, βασίστηκε στη διακυβέρνηση — όχι στους πυροβολισμούς.

Πέρα από το θέαμα της βίας

Ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» αποτελεί αναμφίβολα ρήξη.

Έπεσε η εμβληματική φιγούρα ενός από τα ισχυρότερα καρτέλ παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί και αποκάλυψη: φανερώνει πόσο περιορισμένη παραμένει η κατανόησή μας για το οργανωμένο έγκλημα.

Εστιάζοντας στο θέαμα της ανδρικής βίας, συχνά αγνοούμε τις πιο ήσυχες, έμφυλες και οικονομικές υποδομές που τη στηρίζουν. Η εξουσία δεν βρίσκεται μόνο στον άνδρα με το όπλο, αλλά και σε εκείνους — συχνά γυναίκες — που διαχειρίζονται τα κεφάλαια, τα δίκτυα και τις σχέσεις που επιτρέπουν στη βία να μετατρέπεται σε διαρκή ισχύ.

Αν θέλουμε να κατανοήσουμε πραγματικά τη δυναμική των καρτέλ, πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από τον μύθο του παντοδύναμου βαρόνου. Πρέπει να αναλύσουμε την αθέατη αρχιτεκτονική της εξουσίας — εκεί όπου η βία και τα οικονομικά διασταυρώνονται, και όπου το φύλο δεν είναι περιφερειακό στοιχείο, αλλά δομικός παράγοντας.