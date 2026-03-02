newspaper
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου
Ελλάδα 02 Μαρτίου 2026, 10:28

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου για να ξέρετε σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία, η ιστορία του βίου τους.

Αναρωτιέστε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου; Εδώ θα βρείτε όλα τα ονόματα που έχουν την τιμητική τους, καθώς και τις σχετικές εορτές της ημέρας.

Η Εκκλησία, σήμερα 2 Μαρτίου 2026, τιμά τη μνήμη του Αγίου Ησυχίου του Συγκλητικού και του Αγίου Θεοδότου, Επισκόπου Κυρηνείας.

Άγιος Ησύχιος ο Συγκλητικός

O Άγιος Ησύχιος έζησε στο χρόνια του Γαλερίου Μαξιμιανού, στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ., και κατείχε το αξίωμα του Συγκλητικού. Όταν ξέσπασε ο διωγμός κατά των Χριστιανών, του προτείνεται να αρνηθεί την πίστη του και να σώσει τη ζωή του και το αξίωμά του. Όμως ο Ησύχιος δε δίστασε να περιφρονήσει όλες τις τιμές και τις υποσχέσεις και με θαυμαστή προθυμία ομολόγησε τη πίστη του.

Τότε ο βασιλιάς εξαγριώθηκε και διέταξε να του αφαιρέσουν τα διάσημα του αξιώματός του και να του φορέσουν ταπεινωτικά ενδύματα και στη συνέχεια τον γελοιοποιεί μπροστά σ’ όλους τούς αξιωματούχους. Όμως, ο Άγιος δέχεται τα πάντα αδιαμαρτύρητα, διότι γνωρίζει ότι οι ανθρώπινες τιμές είναι πρόσκαιρες, ενώ οι ουράνιες τιμές είναι αιώνιες.

Εξοργισμένος από την ηρωική στάση του Ησύχιου, ο Μαξιμιανός διατάσσει την θανάτωσή του. Οι στρατιώτες οδηγούν τον Άγιο στον ποταμό Ορόντη, όπου αφού του έδεσαν μία πέτρα στο λαιμό τον έριξαν στο πλέον βαθύ μέρος. Έτσι αξιώθηκε να γίνει μάρτυρας για την πίστη του στο Χριστό.

Άγιος Θεόδοτος, Επίσκοπος Κυρήνειας

Ο Άγιος Θεόδοτος έζησε στις αρχές του 4ου μ.Χ. αιώνα, όταν η ειδωλολατρία κινδύνευε να εκπνεύσει. Και ζητούσε, όπως τα θανάσιμα πληγωμένα θηρία, να πέσει με όσες δυνάμεις της απέμειναν, να εξοντώσει την Εκκλησία.

Ο Άγιος Θεόδοτος, επίσκοπος στην Κυρήνεια της Κύπρου, με το μεγάλο ζήλο του υπέρ της χριστιανικής πίστης και για τις κατακτήσεις που επιτύγχανε μέσα στον ειδωλολατρικό κόσμο, προκάλεσε την οργή του ηγεμόνα Σαβίνου. Αφού τον συνέλαβε, προσπάθησε να τον πείσει ν’ αρνηθεί την πίστη του στο Χριστό.

Ο Θεόδοτος όχι μόνο δεν αρνήθηκε την πίστη του, αλλά και μίλησε θαρραλέα στον ηγεμόνα κατά της ειδωλολατρικής πλάνης και τον εξόρκισε ν’ αρνηθεί τους ψεύτικους θεούς. Τότε ο Σαβίνος τον βασάνισε σκληρά, αλλά μπροστά στην εξέγερση του χριστιανικού πληθυσμού, φοβήθηκε και διέταξε να μεταφερθεί ο καταπληγωμένος Ιεράρχης στη φυλακή.

Αλλά και στη φυλακή ο Θεόδοτος δεν εγκατέλειψε το έργο του. Βρήκε ανθρώπους, όπου τους μετέδωσε την αλήθεια και έτσι έκανε μέσα στη φυλακή ένα μικρό ποίμνιο.

Αργότερα, επί Μεγάλου Κωνσταντίνου ελευθερώθηκε και συνέχισε με περισσότερο ζήλο το έργο του. Μετά δύο χρόνια όμως, το 315 μ.Χ., πέθανε, αφού άφησε αλησμόνητο υπόδειγμα σε κλήρο και λαό.

Αγία Ευθαλία η Παρθενομάρτυς

Η Αγία Ευθαλία η Παρθενομάρτυς αφιέρωσε τη ζωή της στον Χριστό και υπέμεινε μαρτυρικό θάνατο, παραμένοντας ακλόνητη στην αγνότητα και την πίστη της.

Άγιος Τρωάδιος ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Τρωάδιος ο Μάρτυρας σφράγισε με το αίμα του την ομολογία του Χριστού, ενώ ο Όσιος Ιωακείμ ο Ιθακήσιος διακρίθηκε για τον ασκητικό του βίο και την πνευματική του καθοδήγηση.

Ποιοι γιορτάζουν στις 2 Μαρτίου

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Ησύχιος

Θεόδοτος

Ευθαλία, Θάλια, Θάλεια, Ευθαλίτσα, Ευθαλιώ, Θαλίτσα, Θαλιώ

Τρωάδιος, Τρωάδης, Τρωάδος, Τρωάς, Τρωάδα, Τρωαδία, Τρωάδη

