Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι

Η υπόθεση για τις φερόμενες παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής του πρίγκιπα Χάρι εξελίσσεται σε μετωπική σύγκρουση για τις μεθόδους των βρετανικών ταμπλόιντ. Σύμφωνα με το BBC, στο Ανώτατο Δικαστήριο, η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail, Ρεμπέκα Ίνγκλις, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι ζήτησε από δημοσιογράφο στη Νότια Αφρική να εξασφαλίσει «ευαίσθητες» πληροφορίες για τις πτήσεις του Δούκα του Σάσεξ όταν ταξίδευε με συντρόφους του στο εξωτερικό.

Στη δίκη, που αφορά καταγγελίες για παράνομη συλλογή πληροφοριών, παρουσιάστηκαν email μεταξύ της Ίνγκλις και του Μάικ Μπερ, freelance ρεπόρτερ με έδρα τη Νότια Αφρική, ο οποίος πωλούσε θέματα και παρείχε πληροφορίες σε βρετανικά μέσα.

«Η πηγή μου με είχε ενημερώσει ότι μόλις τελείωνε το εξάμηνο στο Λιντς, θα έφευγε για ταξίδι»

Οι κατηγορίες για «αθέμιτη απόκτηση πληροφοριών» πτήσεων

Ο πρίγκιπας Χάρι υποστηρίζει ότι ο Μπερ απέσπασε πληροφορίες για τις πτήσεις του από αεροπορικές εταιρείες. Η Ίνγκλις, ωστόσο, τόνισε ότι δημοσίευμα του Δεκεμβρίου 2007 —σύμφωνα με το οποίο ο πρίγκιπας είχε πάει με την Τσέλσι Ντέιβι σε «διακοπές που θα έκριναν τη σχέση τους»— βασίστηκε σε πληροφορίες από φοιτητές του Πανεπιστημίου του Λιντς, όπου φοιτούσε τότε η Ντέιβι.

Ο Δούκας του Σάσεξ είναι ένας από τους ενάγοντες υψηλού προφίλ —μαζί με τον σερ Έλτον Τζον και τη βαρόνη Λόρενς— που έχουν στραφεί κατά της Associated Newspapers Limited (ANL), εκδότριας της Mail, κάνοντας λόγο για «σοβαρές παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής». Η ANL απορρίπτει πλήρως τις κατηγορίες.

«Δεν κατανοείτε τη βιωμένη εμπειρία μιας γυναίκας σε αυτόν τον χώρο και το πώς είναι να συνεργάζεσαι με δύσκολους άνδρες»

Καταθέτοντας, η Ίνγκλις ανέφερε: «Η πηγή μου με είχε ενημερώσει ότι μόλις τελείωνε το εξάμηνο στο Λιντς, θα έφευγε για ταξίδι». Πρόσθεσε ότι και άλλες εφημερίδες φαίνεται να είχαν παρόμοια πληροφόρηση και δημοσίευσαν αντίστοιχα ρεπορτάζ.

Ο δικηγόρος του πρίγκιπα, Ντέιβιντ Σέρμπορν, αντέτεινε ότι η διαφορά ήταν πως εκείνη μπορούσε να γράψει «με βεβαιότητα» ότι η Ντέιβι θα πετούσε το ίδιο Σαββατοκύριακο. «Γνωρίζατε πολύ καλά τις λεπτομέρειες της πτήσης του πρίγκιπα Χάρι», της είπε, υποστηρίζοντας ότι αυτό οφειλόταν σε email με στοιχεία κράτησης.

Η Ίνγκλις απάντησε ότι δεν θυμάται να έλαβε τέτοιο μήνυμα και ότι κάτι τέτοιο δεν ανταποκρινόταν στον τρόπο επικοινωνίας που είχε με τον Μπερ. Αρνήθηκε ότι του ζήτησε να βρει στοιχεία πτήσεων ή ότι τα αξιοποίησε σε ρεπορτάζ.

«Δεν κατανοείτε»

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν διατηρούσε καλή επαγγελματική σχέση με τον Μπερ και ότι είχε βρεθεί αντιμέτωπη με «όχι ιδιαίτερα ευχάριστη συμπεριφορά». «Δεν κατανοείτε τη βιωμένη εμπειρία μιας γυναίκας σε αυτόν τον χώρο και το πώς είναι να συνεργάζεσαι με δύσκολους άνδρες», είπε απευθυνόμενη στον Σέρμπορν.

Η Ίνγκλις, που εργάζεται στη Mail από το 1999 και ανέλαβε τη θέση της βασιλικής συντάκτριας το 2020, αναφέρθηκε και σε δημοσίευμα για όσα φέρεται να είχε πει ο πρίγκιπας Χάρι για την Τσέλσι Ντέιβι γύρω από φωτιά σε κατασκήνωση στη Μποτσουάνα.

Σε γραπτή της δήλωση σημείωσε ότι οι πληροφορίες για το ρεπορτάζ του 2004 με τίτλο «How Harry fell in love» της μεταφέρθηκαν από τον συνάδελφό της Σαμ Γκρίνχιλ. Όπως κατέθεσε, ένα από τα άτομα που άκουσαν τον πρίγκιπα να μιλά γύρω από τη φωτιά επικοινώνησε με την εφημερίδα όταν έγινε γνωστή η σχέση και έδωσε τις πληροφορίες.

Ο πρίγκιπας, ωστόσο, έχει υποστηρίξει ότι όσοι βρίσκονταν εκεί δεν θα μιλούσαν σε δημοσιογράφους. Ο συνήγορος της ANL, Άντονι Γουάιτ KC, επισήμανε ότι οι δημοσιογράφοι δεν θα μπορούσαν να γνωρίζουν για τα σχόλια περί έρωτα χωρίς πηγή. Ο πρίγκιπας απάντησε ότι είναι πιθανότερο οι πληροφορίες να προήλθαν από φωνητικό μήνυμα ή άλλη επικοινωνία.

Τα ταξίδια, το παλάτι και άλλες αποκαλύψεις

Η Ίνγκλις αναφέρθηκε και σε δημοσίευμα του 2013, σύμφωνα με το οποίο ο πρίγκιπας θα περνούσε «μοναχική παραμονή Πρωτοχρονιάς» μακριά από την τότε σύντροφό του Κρεσίντα Μπόνας. Όπως είπε, είχε ενημερωθεί από το παλάτι ότι δημοσιεύματα άλλων εφημερίδων που ανέφεραν πως η Μπόνας θα τον συνόδευε στο Σάντρινγχαμ δεν ήταν ακριβή.

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν επίσης email με λεπτομέρειες για την άφιξη του πρίγκιπα στο Κέιπ Τάουν μετά από φιλανθρωπικό περίπατο και για την επιστροφή του στο Λονδίνο τα Χριστούγεννα. Ο Σέρμπορν υποστήριξε ότι αυτό αποδεικνύει πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν θα μπορούσαν να αποκτηθούν νόμιμα, κάνοντας λόγο για «αθέμιτη απόκτηση πληροφοριών» από αεροπορική εταιρεία και παρουσιάζοντας στοιχεία για τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Η Ίνγκλις απέρριψε τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι είχε ενημέρωση για τις μετακινήσεις του δούκα από τη φιλανθρωπική οργάνωση που διοργάνωνε τον περίπατο Walking for the Wounded.

Τέλος, αναφερόμενη σε δημοσίευμα του 2002 με λεπτομέρειες για την εγκυμοσύνη της ηθοποιού Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, εξήγησε ότι τότε ήταν νεότερη ρεπόρτερ και απλώς συνέτασσε πληροφορίες που της είχαν δοθεί από άλλους συναδέλφους.

Η δίκη συνεχίζεται.