Οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται – Η Μισέλ Γουίλιαμς υποστηρίζει ότι ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είναι «συνεχώς» στο μυαλό της

Η Μισέλ Γουίλιαμς έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της για τον συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «Dawson’s Creek» («Νεανικές ανησυχίες»), Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 11 Φεβρουαρίου, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Actor Awards 2026 στο Λος Άντζελες την Κυριακή 1 Μαρτίου, η Γουίλιαμς αναφέρθηκε στην απώλεια του φίλου και συνεργάτη της, εμφανώς συγκινημένη.

«Ήταν φίλος»

Όταν ρωτήθηκε αν ήρθε στο μυαλό της ο Βαν Ντερ Μπικ τη στιγμή που παρέλαβε το βραβείο για την ερμηνεία της στη μίνι σειρά «Dying for Sex» του FX, η Γουίλιαμς απάντησε ότι «συνέχεια σκεφτόταν εκείνον και την οικογένειά του».

Μιλώντας στο Entertainment Tonight, πρόσθεσε: «Θέλω επίσης να πω ότι ήταν αξιοθαύμαστο το πώς [αντέδρασαν οι άνθρωποι] μετά το θάνατό του, καθώς ο Τζέιμς ήταν φίλος».

«Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω κάθε άτομο που [θέλησε να βοηθήσει] τα παιδιά του [μετά τον θάνατό του]».

Η ηθοποιός αναφερόταν σε μια εκστρατεία GoFundMe που δημιουργήθηκε για να συγκεντρωθούν χρήματα για την οικογένεια του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ μετά το θάνατό του, η οποία συγκέντρωσε πάνω από 1,3 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε 24 ώρες από τη δημιουργία της.

«Μετά από αυτή την απώλεια, η Κίμπερλι και τα παιδιά αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον», αναφέρει η περιγραφή της καμπάνιας. «Τα έξοδα για την ιατρική περίθαλψη του Τζέιμς[…] έχουν εξαντλήσει οικονομικά την οικογένεια. Προσπαθούν σκληρά να κρατήσουν το σπίτι τους, να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά θα συνεχίζουν να λαμβάνουν εκπαίδευσή και ότι θα διατηρήσουν κάποια σταθερότητα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Η υποστήριξη των φίλων, της οικογένειας και της ευρύτερης κοινότητας θα κάνει μεγάλη διαφορά ενώ διανύουν έναν δύσκολο δρόμο».

Οι πενιχροί μισθοί

Η Μισέλ Γουίλιαμς ήταν 16 ετών όταν εντάχθηκε στο καστ της σειράς «Dawson’s Creek», ενώ ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ήταν 20 χρόνων.

Το «Dawson’s Creek» ακολουθεί τις περιπέτειες μια παρέας εφήβων στην φανταστική πόλη Capeside της Μασαχουσέτης και προβλήθηκε από τις 20 Ιανουαρίου 1998 έως τις 14 Μαΐου 2003, για έξι σεζόν.

Όσον αφορά τη συμμετοχή του Βαν Ντερ Μπικ στην εφηβική δραματική τηλεοπτική σειρά, ο ίδιος ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει το 2012 ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο ρόδινα.

«Δεν έμειναν καθόλου χρήματα.Ήμουν 20 ετών. Υπέγραψα ένα κακό συμβόλαιο. Δεν έβγαλα σχεδόν τίποτα από αυτό», είχε δηλώσει τότε στο TODAY, λίγο πριν προσθέσει ότι δέχθηκε να συμμετάσχει στην κωμική σειρά «Don’t Trust the B—- in Apartment 23», η οποία έκανε πρεμιέρα εκείνη τη χρονιά, «όταν τελείωσαν τα χρήματα από [τις Νεανικές ανησυχίες]».

Εξήγησε δε, ότι υπέγραψε για το νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ με σκοπό να συντηρήσει οικονομικά την οικογένειά του. «Είναι πολύ εύκολο, αν έχεις όλα τα χρήματα του κόσμου, να καθίσεις και να χαλαρώσεις. Αλλά αν πρέπει να συντηρείς οικονομικά τόσο τον εαυτό σου όσο και την οικογένειά σου, αυτό σε αναγκάζει [να βρεις τρόπους] να συνεισφέρεις», μοιράστηκε.

