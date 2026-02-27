magazin
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Αρκάς·Αποχαιρετώντας τον Φλεβάρη
27 Φεβρουαρίου 2026

Αρκάς·Αποχαιρετώντας τον Φλεβάρη

Ο Αρκάς μας στέλνει την καλημέρα του.

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον Φλεβάρη να λέει:

«Καλημέρα, μια και σήμερα».

Το σημερινό σκίτσο

Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

HELLENiQ ENERGY: Μεγαλώνει ο Όμιλος και εδραιώνει τα EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ,

HELLENiQ ENERGY: Μεγαλώνει ο Όμιλος και εδραιώνει τα EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ,

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής
27.02.26

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής

Ένας άγνωστος άνδρας ονόματι Τόνι, βοήθησε κάποτε οικονομικά την Τζέσι Μπάκλεϊ για να συνεχίσει τις σπουδές της στην υποκριτική - Πώς συνέβη όμως αυτό;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»
26.02.26

Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Κρίσπιν Γκλόβερ, καθώς πρώην μοντέλο τον μηνύει για επίθεση, εξαναγκασμό και νομικές ενέργειες με δόλο, υποστηρίζοντας ότι της ζήτησε να γίνει «σεξουαλική σκλάβα» του

Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα
26.02.26

Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα

Η ηθοποιός και σταρ των reality Λίζα Ρίνα κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο You Better Believe I'm Gonna Talk About It και δεν διστάζει να κατονομάσει τον χειρότερο bully του Χόλιγουντ, με τον οποίο συνεργάστηκε.

Καρίνα Σουλιάκ – Τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν, κύρια κληρονόμος του, παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα
26.02.26

Καρίνα Σουλιάκ – Τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν, κύρια κληρονόμος του, παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα

Η τελευταία σύντροφος του Επστάιν, Καρίνα Σουλιάκ, παντρεύτηκε μια γυναίκα, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο σεξουαλικός εγκληματίας εκμεταλλευόταν το μεταναστευτικό σύστημα με φοιτητικές βίζες, μαθήματα αγγλικής γλώσσας και εικονικούς γάμους για να κρατήσει ξένες γυναίκες στις ΗΠΑ.

«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο
26.02.26

«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, απάντησε σε μια πρόσφατη εμφάνιση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε podcast, στην οποία ο σταρ του Χόλιγουντ χαρακτήρισε τον πρόεδρο «ηλίθιο».

Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν
26.02.26

Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες σοκαριστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την εφημερίδα The Telegraph να αποκαλύπτει ότι διατηρούσε κρυφές αποθήκες σε όλες τις ΗΠΑ.

Μαρκ Ράφαλο VS Τζέιμς Κάμερον: Άν το deal της Netflix το έκλεινε η Paramount θα είχατε πρόβλημα με τα μονοπώλια;
26.02.26

Μαρκ Ράφαλο VS Τζέιμς Κάμερον: Άν το deal της Netflix το έκλεινε η Paramount θα είχατε πρόβλημα με τα μονοπώλια;

Η αντιπαράθεση για το deal Netflix–Warner Bros. φουντώνει, με τον Μαρκ Ράφαλο να ρωτά δημόσια τον Τζέιμς Κάμερον αν θα αντιδρούσε το ίδιο και σε μια εξαγορά από την Paramount ή αν στοχοποιεί μόνο τη Netflix

Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»
26.02.26

Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»

Σε μια σειρά από TikToks που μοιράστηκε πρόσφατα, η διαγωνιζόμενη του ριάλιτι Μπρίτανι Μπράουερ άσκησε κριτική στο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, Reality Check: Inside America’s Next Top Model.

Κάνιε Γουέστ & Μπιάνκα Σενσόρι: Σε κέντρο αποκατάστασης το ζευγάρι – Μία ευκαιρία να σώσουν τον γάμο τους
25.02.26

Κάνιε Γουέστ & Μπιάνκα Σενσόρι: Σε κέντρο αποκατάστασης το ζευγάρι – Μία ευκαιρία να σώσουν τον γάμο τους

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι φέρονται να κατέφυγαν σε κέντρο αποκατάστασης στην Ισπανία, μετά από τελεσίγραφο της 31χρονης αρχιτέκτονα, σε μια ύστατη προσπάθεια να σώσουν τον γάμο τους.

Βρήκε τον σύζυγό της με έναν άνδρα στο κρεβάτι, είδε τη μητέρα της να δηλητηριάζεται με ηρεμιστικά – Το παζλ ζωής της Λάιζα Μινέλι
25.02.26

Βρήκε τον σύζυγό της με έναν άνδρα στο κρεβάτι, είδε τη μητέρα της να δηλητηριάζεται με ηρεμιστικά – Το παζλ ζωής της Λάιζα Μινέλι

Η Λάιζα Μινέλι στο νέο βιβλίο της Kids, Wait Till You Hear This! αποκαλύπτει συγκινητικές λεπτομέρειες για την ανατροφή της από τη μητέρα της Τζούντι Γκάρλαντ, η οποία «δηλητηριαζόταν με διεγερτικά και ηρεμιστικά» όταν ήταν παιδί, πριν βρει την αγάπη στον σύζυγό της, τον οποίο είδε στο κρεβάτι με έναν άλλο άντρα.

Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε
27.02.26

Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε

Στην τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και με τον κόσμο να εισέρχεται σε μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, οι πολιτικοί και οι υπηρεσίες κατασκοπείας της Ευρώπης συνεχίζουν να αντλούν μαθήματα από τις αποτυχίες του 2022

Μεξικό: Η πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ
27.02.26

«Ο φόβος είναι παντού»: Η μεξικανική πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ

Η δολοφονία του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό αποτελεί το πιο σημαντικό χτύπημα από τη σύλληψη του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν και του Ισμαέλ Ζαμπάντα «Ελ Μάγιο» Γκαρσία

Έρχεται η ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο
27.02.26

Έρχεται η ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο

Στόχος είναι η καταγραφή των πραγματικών ωραρίων εργασίας όσων απασχολούνται στο Δημόσιο - Τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν

Σύνταξη: Τι αλλάζει στην απονομή των επικουρικών
27.02.26

Τι αλλάζει στην απονομή των επικουρικών συντάξεων

Αν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, το τελευταίο Ταμείο για τη σύνταξη θα είναι υπεύθυνο να «τρέξει» την αίτηση και να εκδώσει την απόφαση ανεξαρτήτως από πού έχει ο ασφαλισμένος τα περισσότερα ένσημα

Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν
27.02.26

Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν

Με περισσότερους από 1,5 δισ. διεθνείς ταξιδιώτες το 2025 και προοπτική ρεκόρ το 2026, η τουριστική ανάπτυξη μετατοπίζεται από τους παραδοσιακούς κορεσμένους προορισμούς σε χώρες με ισχυρή ταυτότητα και βιώσιμη στρατηγική

Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»
27.02.26

Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»

«Το Ιράν σήμερα είναι αποδυναμωμένο, αλλά παραμένει ικανό να επιβάλει κόστος», σημειώνει ο Πιερ Παχλαβί, πρόεδρος του Τμήματος Ασφάλειας και Διεθνών Υποθέσεων του Κολεγίου Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων

Σκάνδαλο υποκλοπών: Θύελλα στη σκιά της απόφασης – Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση
27.02.26

Θύελλα στη σκιά της απόφασης για τις υποκλοπές - Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση

Η ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ανοίγει τον δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης. Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση. Στο «στόχαστρο» Μητσοτάκης - Γρηγοριάδης. Το εξώδικο του πρωθυπουργικού ανιψιού στον Τσίπρα και ο «ο φόβος» που «αλλάζει στρατόπεδο».

Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο
27.02.26

Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο

Όλοι φοβούνται ότι συμφωνία δεν θα υπάρξει –και πως ο Τραμπ θα υλοποιήσει την απειλή του για στρατιωτική δράση στο Ιράν. Ο ίδιος άλλωστε αλλάζει διαρκώς άποψη και απαιτήσεις έναντι της Τεχεράνης.

Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους
27.02.26

Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους

Η διαμάχη για το αν πρέπει να λέγονται φούρνοι οι χώροι που σερβίρουν προκατεψυγμένο και ζεσταμένο ψωμί έφτασε στη Βουλή. Τι απαντά το υπ. Ανάπτυξης στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γ. Νικητιάδη.

Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ο ΓΓ του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις δύο χώρες
27.02.26

Ο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση σε Αφγανιστάν και Πακιστάν

Ο Γκουτέρες προτρέπει Αφγανιστάν και Πακιστάν «να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου» και να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση των «διαφορών μέσω της διπλωματίας».

Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»
27.02.26

Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»

«Ας τελειώσουν ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας», αξίωσε η Ροντρίγκες, απευθυνόμενη στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν
27.02.26

Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί
27.02.26

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Αφγανιστάν: Αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στην πρωτεύουσα Καμπούλ και άλλες περιοχές
27.02.26

Το Πακιστάν βομβαρδίζει την Καμπούλ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Πακιστάν, σε αντίποινα για τις αφγανικές επιθέσεις στα πακιστανικά σύνορα.

ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του
27.02.26

ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του

Οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν στην Βενεζουέλα να πληρώσει την νομική υπεράσπιση του Μαδούρο και ο ηγέτης της χώρας ζητά την απόρριψη των κατηγοριών για «παραβίαση του δικαιώματος νομικής συνδρομής»

