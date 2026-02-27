Αρκάς·Αποχαιρετώντας τον Φλεβάρη

Η νέα της βιογραφία

Βρήκε τον σύζυγό της με έναν άνδρα στο κρεβάτι, είδε τη μητέρα της να δηλητηριάζεται με ηρεμιστικά – Το παζλ ζωής της Λάιζα Μινέλι

Η Λάιζα Μινέλι στο νέο βιβλίο της Kids, Wait Till You Hear This! αποκαλύπτει συγκινητικές λεπτομέρειες για την ανατροφή της από τη μητέρα της Τζούντι Γκάρλαντ, η οποία «δηλητηριαζόταν με διεγερτικά και ηρεμιστικά» όταν ήταν παιδί, πριν βρει την αγάπη στον σύζυγό της, τον οποίο είδε στο κρεβάτι με έναν άλλο άντρα.