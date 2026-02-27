Αρκάς·Αποχαιρετώντας τον Φλεβάρη
Ο Αρκάς μας στέλνει την καλημέρα του.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον Φλεβάρη να λέει:
«Καλημέρα, μια και σήμερα».
Το σημερινό σκίτσο
