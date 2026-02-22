newspaper
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πετάει χαρταετό για την ακρίβεια και για την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα του Γεωργιάδη
22 Φεβρουαρίου 2026, 16:06

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται μεταξύ άλλων στα τεκταινόμενα στο Κρατικό Νίκαιας, σημειώνοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει να πει κάτι για όλες αυτές τις αθλιότητες του αντιπροέδρου του κόμματος του ή μήπως συναινεί σιωπηλά σε όλη αυτό τον ακροδεξιό οχετό;»

Σύνταξη
Τα όσα γράφει στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στηλιτεύει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης πετούσε χαρταετό σε όλη τη διάρκεια της θητείας του για την ακρίβεια και την τελευταία εβδομάδα σε ό,τι αφορά «την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα που ακούει στο όνομα Αδ. Γεωργιάδης».

Ειδικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε να μας πει ότι δεν… πετάει χαρταετό και βρίσκεται σε επαγρύπνηση για να ενημερώσει την ελληνική κοινωνία για τα δήθεν κατορθώματα της κυβέρνησης του. Ένα από αυτά είναι και η αύξηση του κόστους τραπεζιού της Καθαράς Δευτέρας, η οποία φτάνει μέχρι και το 30% σε σχέση με πέρυσι. Για την αύξηση αυτή τι έκανε, αλήθεια, ο κ. Μητσοτάκης; Μάλλον πετούσε χαρταετό, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, όπως δείχνουν τα στοιχεία. Κι αυτό γιατί αν η σύγκριση γίνει με το 2019, η αύξηση του κόστους προσεγγίζει το 70%.

Ο κ. Μητσοτάκης, επίσης, πετάει χαρταέτο εδώ και μία εβδομάδα σε ό,τι αφορά την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα, που ακούει στο όνομα Άδ. Γεωργιάδης. Ο υπουργός της διάλυσης της δημόσιας υγείας αντί να απολογείται για τις τραγικές ελλείψεις που αντιμετωπίζουν όλες οι δομές του ΕΣΥ, προκαλεί, απειλεί και εκτοξεύει λάσπη και χυδαία ψέματα. Έφτασε στο σημείο να επισκεφτεί το Νοσοκομείο της Νίκαιας συνοδευόμενος από διμοιρίες των ΜΑΤ, να τραμπουκίσει γιατρό και κατόπιν να παριστάνει το θύμα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει να πει κάτι για όλες αυτές τι αθλιότητες του αντιπροέδρου του κόμματος του ή μήπως συναινεί σιωπηλά σε όλη αυτό τον ακροδεξιό οχετό;».

ΣΥΡΙΖΑ: Η ανέγερση ενός Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα, αποτελεί ώριμο αίτημα

«Οι αθλιότητες αυτές βεβαίως δεν εκπλήσσουν. Η πρόσφατη αποκάλυψη των συγκλονιστικών φωτογραφικών ντοκουμέντων από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή αποτελεί πρόκληση για την ελληνική ακροδεξιά -τον πολιτικό χώρο δηλαδή όπου διαγκωνίζονται η κ. Λατινοπούλου, ο κ. Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι ακραίοι εντός και εκτός των τειχών της ΝΔ- γιατί επαναφέρει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την πρόσφατη ιστορία, δείχνοντας ποιοι αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν με περηφάνια για την πατρίδα.

Η απόκτηση των ντοκουμέντων αυτών από την ελληνική πολιτεία αποτελεί, σαφέστατα, ένα σημαντικό βήμα για την ιστορική γνώση της κοινωνίας μας. Η ανέγερση ενός Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα, για το οποίο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες, αποτελεί πλέον ένα ώριμο αίτημα, το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα. Αποτελεί χρέος στην ιστορία και σε όσους και όσες έδωσαν το αίμα τους αντιστεκόμενοι στον ναζισμό και τον φασισμό» σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Για τις ενεργειακές συμφωνίες

«Σε ό,τι αφορά τους πανηγυρισμούς του κ. Μητσοτάκη για τις συμφωνίες που σχετίζονται με την πιθανή εξόρυξη υδρογονανθράκων στις περιοχές της Νότιας Πελοποννήσου και της Κρήτης, η υποκρισία περισσεύει.

Κι αυτό γιατί είναι η ίδια κυβέρνηση που εδώ και 7 χρόνια δεν έκανε ούτε μισό βήμα παραπάνω σε σχέση με τις ώριμες παραχωρήσεις σε ExxonMobil και HelleniQ Energy στην Κρήτη, που είχε υπογράψει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες εξασφάλιζαν την παρουσία του Δημοσίου μέσω του δημόσιου ελέγχου των ΕΛΠΕ. Το μόνο που έκανε ήταν να παραχωρήσει τον έλεγχο των ΕΛΠΕ στον ιδιώτη μέτοχο.

Είναι η ίδια κυβέρνηση που επέτρεψε στους αντιπροσώπους του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ να μειώσουν τη συμμετοχή του Δημοσίου στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο από 25% σε 10%, χωρίς αντάλλαγμα, γεγονός που εγείρει ακόμα και ερωτήματα περί απιστίας σε βάρος του Δημοσίου», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι είναι πλήρως υποταγμένη στο δόγμα Τραμπ περί εξορύξεων. Οι υποσχέσεις για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και πράσινη ανάπτυξη μετατράπηκαν πολύ γρήγορα στο “drill baby, drill”. Και βεβαίως, σε όλα αυτά δεν υπάρχει ούτε λέξη για τη μείωση του κόστους που πληρώνουν τα νοικοκυριά για ενέργεια».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
ΚΚΕ: Εμπαιγμός να μιλά ο Μητσοτάκης για «ασφάλεια» όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο
22.02.26

Το ΚΚΕ ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη. «Ποια ασφάλεια εξασφαλίζει ο λαός μας όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο;» ρωτά, ενώ μεταξύ άλλων κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «δεν τολμά να ξεστομίσει, ότι οι 200 εκτελεσμένοι πατριώτες από τους ναζί ήταν κομμουνιστές»

Σύνταξη
200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
22.02.26

Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής ξαναφέρνουν το θέμα δημιουργίας ίδρυσης ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην επικαιρότητα. Ο ιστορικός Πολυμέρης Βόγλης μιλάει στο in για το πως η Εθνική Αντίσταση «μιλά» στη συνείδηση της πλειονότητας της κοινωνίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε
22.02.26

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορώντας τον ότι «με ψέματα και ανακρίβειες προσπαθεί να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή
22.02.26

Πιστός στην επιχείρηση «θετική ατζέντα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά σε κρίσιμα θέματα. Πανηγυρίζει για τις ενεργειακές συμφωνίες, μιλά για την επιστολική ψήφο, ξεχνά ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα, και επικεντρώνει στον ΟΠΕΚΑ. Η αναφορά στην Καισαριανή χωρίς τη λέξη κομμουνιστές

Σύνταξη
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
22.02.26

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων
21.02.26

Η Όλγα Γεροβασίλη σημείωσε ότι με πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε μια δέσμη 10+1 προγραμματικών θέσεων για προγραμματικό διάλογο. «Εισπράξαμε άρνηση, εμείς ωστόσο είμαστε πεπεισμένοι ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή χρειάζεται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων», τόνισε

Σύνταξη
Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ
21.02.26

Οι ανεπίτρεπτες εικόνες στο Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας δίνουν τη θέση τους σε μια ανοιχτή σύγκρουση του Γεωργιάδη με τους γιατρούς, που μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το ΕΣΥ. Με τον υπουργό να μιλά για «τραμπούκους» και να απειλεί με απολύσεις, και τους γιατρούς να συνοδεύουν τις σοβαρές καταγγελίες τους για την πολιτική υγείας και τις ελλείψεις με προσωπική επίθεση κατά του Γεωργιάδη

Σύνταξη
ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος
21.02.26

«Οι λεγόμενες πολιτικές της 'αποτροπής' και της καταστολής, ούτε 'μειώνουν τις ροές' ούτε 'αντιμετωπίζουν τα κυκλώματα των διακινητών', όπως προπαγανδίζουν η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές
21.02.26

Στην εθνική διάσκεψη της ιταλικής αριστερής οργάνωσης Compagno e il Mondo μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως «οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και σε όλη την Ευρώπη ενάντια στις σύγχρονες ολιγαρχίες και τις κλεπτοκρατίες και θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές
21.02.26

«Αρνήθηκαν να υπογράψουν δηλώσεις μετανοίας, οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα βρίσκονταν στη μάντρα της Καισαριανής αν είχαν υπογράψει δηλώσεις μετανοίας, αποκήρυξης του κομμουνισμού», είπε ο Νίκος Σοφιανός

Σύνταξη
«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων
21.02.26

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» είναι το μήνυμα που έστειλε από τα Ιωάννινα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τιμά με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Η επανάληψη αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη – Πλεύρη
21.02.26

Η Νέα Αριστερά ζητεί άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε τόσο το σημερινό ναυάγιο με μετανάστες στο Ηράκλειο, όσο και εκείνο της Χίου

Σύνταξη
Φάμελλος: H κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα
21.02.26

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, άσκησε κατά την περιοδεία του στο Παγκράτι δριμεία κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. «Οι πολίτες δεν έχουν εισόδημα για να ψωνίσουν», τόνισε

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Θα μας πει επιτέλους την αλήθεια η κυβέρνηση για το καλώδιο ή θα ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους;
21.02.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ζητεί από την κυβέρνηση να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις και να παρουσιάσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου του καλωδίου Ελλάδος - Κύπρου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα στημένα σόου του Γεωργιάδη εξυπηρετούν στο να δημιουργούνται τεχνητές πολώσεις
21.02.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε πυρά κατά του υπουργού Υγείας με αφορμή βίντεο που τον δείχνει να απειλεί δεμένο πισθάγκωνα γιατρό του ΕΣΥ

Σύνταξη
Νέος κύκλος περιοδειών της «Ιθάκης» – Ο Τσίπρας ανοίγει το κεφάλαιο «επόμενη ημέρα» για τη χώρα
21.02.26

Νέοι σταθμοί στις περιοδείες του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο απολογισμός του 15-19 και τα νέα προγραμματικά πεδία του κυβερνητικού του σχεδίου

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Αίγιο: «Έκαναν φασαρία, πυροβόλησα για να τους τρομάξω» – Τι ισχυρίζεται ο 47χρονος που τραυμάτισε με καραμπίνα 4 παιδιά
22.02.26

Ο 47χρονος μετά το επεισόδιο πέταξε την καραμπίνα στις εκβολές ποταμού στο Καμάρι στο Αίγιο υπέδειξε το σημείο στους αστυνομικούς και μετά από έρευνες αστυνομικών και δυτών εντοπίστηκε.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ
22.02.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Super League 2: «Αγκαλιά» με την άνοδο ο Ηρακλής, νίκησε στον Βόλο και ξέφυγε με +7! (vids)
22.02.26

Τεράστιο βήμα για την επάνοδό του στα «σαλόνια» της Super League έκανε ο Ηρακλής, καθώς αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 50', επικράτησε 1-0 στο Βόλο της Νίκης και απέκτησε διαφορά 7 βαθμών από τη 2η θέση!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βελούχι: Αγωνία για τον 74χρονο που αγνοείται – Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση για τον εντοπισμό του
22.02.26

Ο 74χρονος ήταν επικεφαλής ομάδας 17 μελών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, που πραγματοποιούσε ανάβαση προς την κορυφή στο Βελούχι - Όσοι τον γνωρίζουν αναφέρουν ότι έχει μεγάλη εμπειρία

Σύνταξη
Ανακαινισμένο τμήμα στο Κρατικό Νίκαιας έχει πλημμυρίσει τρεις φορές – Ελλείψεις προσωπικού και burnout γιατρών
22.02.26

Ο χώρος που ανακαινίστηκε πριν λίγους μήνες στο Κρατικό Νίκαιας έχει ήδη πλημμυρίσει τρεις φορές λόγω βλαβών σε σωλήνες και έντονων βροχοπτώσεων.

Σύνταξη
Κομισιόν: «Η συμφωνία είναι συμφωνία», η ΕΕ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς
22.02.26

Η Κομισιόν προχώρησε σε ανακοίνωση μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Τα ζόρια του Αλεξάντερ – Άρνολντ και τα «σενάρια» για το μέλλον του Άγγλου στην Μαδρίτη
22.02.26

Τα πράγματα δεν πάνε όπως θα επιθυμούσε ο διεθνής άσος και ο αγγλικός Τύπος αναφέρει πως το ενδεχόμενο αποχώρησης του παίκτη από το Μπερναμπέου είναι κάτι παραπάνω από πιθανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ιράν: Δεν θα υποχωρήσουμε στην πίεση των ΗΠΑ στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, λέει ο Πεζεσκιάν
22.02.26

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, πρόεδρος του Ιράν, αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν συνεχώς τη στρατιωτική τους παρουσία

Σύνταξη
Νεκρός άντρας που προσπάθησε να εισέλθει στο θέρετρο του Τραμπ Μαρ α Λάγκο – «Σήκωσε καραμπίνα»
22.02.26

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας ΗΠΑ πυροβόλησαν και σκότωσαν νεαρό άνδρα που προσπάθησε να εισέλθει παράνομα στη φρουρούμενη περίμετρο του Μαρ α Λάγκο.

Σύνταξη
Η Ουγγαρία θα μπλοκάρει το 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας
22.02.26

«Οσο οι Ουκρανοί δεν επιτρέπουν τις παραδόσεις πετρελαίου στην Ουγγαρία, δεν θα επιτρέψουμε την υιοθέτηση σημαντικών γι' αυτούς αποφάσεων», είπε ο Πέτερ Σιζάρτο, υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Εμπαιγμός να μιλά ο Μητσοτάκης για «ασφάλεια» όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο
22.02.26

Το ΚΚΕ ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη. «Ποια ασφάλεια εξασφαλίζει ο λαός μας όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο;» ρωτά, ενώ μεταξύ άλλων κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «δεν τολμά να ξεστομίσει, ότι οι 200 εκτελεσμένοι πατριώτες από τους ναζί ήταν κομμουνιστές»

Σύνταξη
Πώς ο φόβος της AI επηρεάζει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες πριν «κλέψει» τις δουλειές
22.02.26

Ο ψυχολογικός αντίκτυπος σεναρίων και αναλύσεων για πιθανή καθολική αντικατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού από συστήματα AI είναι ήδη έντονος και επανακαθορίζει επαγγελματικές επιλογές

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Αταλάντα – Νάπολι
22.02.26

LIVE: Αταλάντα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Νάπολι για την 26η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Βόλος
22.02.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Βόλος για την 22η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ
22.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΥΠΕΞ Γαλλίας: Μετά από τέσσερα χρόνια, ο απολογισμός του Πούτιν είναι «βαριά και ταπεινωτική ήττα»
22.02.26

«Η Ρωσία μετρά άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπινες απώλειες στον πόλεμο αυτόν» είπε. «Ο απολογισμός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι μία βαριά και ταπεινωτική ήττα».

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
22.02.26

LIVE: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Παναθηναϊκός για την 22η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Καισαριανή: Ο Guardian για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 – «Τώρα μπορούμε να δούμε το θάρρος τους»
22.02.26

Ο Guardian, δημοσιεύει αφιέρωμα για το θάρρος των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ιστορικών φωτογραφιών που είδαν το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
