ΣΥΡΙΖΑ: Προκαλεί γέλια να λέει η ΝΔ των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των σκανδάλων ότι δεν ανέχεται τα ψεύδη

Πυρά στη Νέα Δημοκρατία εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή την ανακοίνωση – απάντηση του κυβερνώντος κόμματος για τον πληθωρισμό.

«Είναι γνωστή σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία η ‘αριστεία’ της Νέας Δημοκρατίας στα ψέματα και στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Πρόσφατο επίτευγμα το ζήτημα του πληθωρισμού», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ακολούθως προσθέτει πως «αναρωτιόμαστε τι και ποιον ακριβώς αμφισβητεί η ΝΔ: Το πρόσφατο δελτίο παρακολούθησης του πληθωρισμού της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρει ρητά πως ενώ ο μέσος όρος του πληθωρισμού στην ευρωζώνη για το 2025 ήταν στο 2,1%, στην Ελλάδα έφτασε στο 2,9%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός ανήλθε στο 3,6%. Μήπως τα στοιχεία της ΤτΕ είναι ψευδή ή παραποιημένα; Ή μήπως η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, που δείχνει ότι από το 2021 ως το 2025 το ψωμί έχει ακριβύνει κατά 43%, το κρέας κατά 110% και τα είδη ένδυσης κατά 77%, είναι κι αυτή υπό αμφισβήτηση από το κόμμα του κ. Μητσοτάκη;».

Τέλος, επισημαίνει πως «από ‘κει και πέρα, το να λέει το κόμμα των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των καρτέλ και των σκανδάλων ότι δεν ανέχεται τα ψεύδη προκαλεί μόνο γέλιο. Και, σε κάθε περίπτωση, αν το κόμμα του κ. Μητσοτάκη αμφισβητεί τα στοιχεία της ΤτΕ, μπορεί να επαναφέρει, μέσω της ‘Ομάδας Αλήθειας’, τον κ. Στουρνάρα στην τάξη. Σε αυτά έχει αριστεία, όπως και στη φτωχοποίηση των νοικοκυριών».

Τι ανέφερε η ΝΔ

Μέσω ανακοίνωσης του «Παρατηρητηρίου Fake News της Νέας Δημοκρατίας», το κυβερνών κόμμα έκανε λόγο για «fake news του ΣΥΡΙΖΑ για τον πληθωρισμό του 2025».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να παρουσιάσει την Ελλάδα ως ‘πρωταθλήτρια’ πληθωρισμού στην ευρωζώνη, επικαλούμενη ποσοστό 2,9%. Πρόκειται περί επιλεκτικής χρήσης στοιχείων που δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα.

Πράγματι, ο εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (HICP) διαμορφώθηκε στο 2,9% για το 2025. Ωστόσο, ο εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο οποίος είναι σταθμισμένος με βάση τις πραγματικές καταναλωτικές συνήθειες των ελληνικών νοικοκυριών και αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια την καθημερινή οικονομική πραγματικότητα, διαμορφώθηκε στο 2,5%.

Με απλά λόγια, ο πληθωρισμός που βίωσαν τα ελληνικά νοικοκυριά το 2025 ήταν 2,5%. Επιπλέον, τόσο ο εναρμονισμένος δείκτης όσο και ο εθνικός δείκτης παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με το 2024, όταν ο HICP είχε διαμορφωθεί στο 3% και ο ΔΤΚ στο 2,7%. Η τάση παρουσιάζει αποκλιμάκωση και όχι κλιμάκωση πληθωρισμού, όπως επιχειρεί να παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ακόμη πιο εξόφθαλμα ψευδής είναι η αναφορά περί ‘υψηλότερου πληθωρισμού στην ευρωζώνη’. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το 2025 δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα δεν κατέχει την πρώτη θέση. Αντιθέτως, καταγράφει χαμηλότερο εναρμονισμένο πληθωρισμό από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 8 χώρες της ευρωζώνης. Ο ισχυρισμός περί ‘θλιβερής πρωτιάς’ δεν επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα και αγγίζει τα όρια της παραπληροφόρησης.

Η δημόσια συζήτηση για την ακρίβεια οφείλει να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή. Η διαστρέβλωση των επίσημων στατιστικών στοιχείων, όμως, δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή».