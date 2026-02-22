Κινητοποίηση γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής

Σε παράσταση διαμαρτυρίας, την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00 στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καλούν η ΟΕΝΓΕ και η ΕΙΝΑΠ, διεκδικώντας την επαναφορά της αναβολής για τη στρατιωτική θητεία, των ειδικευόμενων γιατρών στην ηλικία των 33 ετών για όλους.

Η ΟΕΝΓΕ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από 13:00 έως 15:00, για τους γιατρούς που θα συμμετάσχουν στην παράσταση διαμαρτυρίας. Όπως επισημαίνει: «Παρά τη μαζική αντίθεση όλων των εμπλεκομένων φορέων, ενώσεων νοσοκομειακών γιατρών, ΟΕΝΓΕ, φοιτητικών συλλόγων, παρά τις παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία απάντηση για το θέμα. Απαιτούμε να επανέλθει άμεσα στο προηγούμενο καθεστώς».

Στην κινητοποίηση συμμετέχει η ΕΙΝΑΠ που τονίζει ότι «η ρύθμιση αυτή δημιουργεί άμεσο και σοβαρό πρόβλημα σε δεκάδες νέους γιατρούς, που ετοιμάζονται να αρχίσουν ή βρίσκονται ήδη σε διαδικασία ειδικότητας και βρίσκονται ‘στον αέρα’, ενώ το επόμενο διάστημα θα επηρεαστούν ακόμη περισσότεροι. Πρόκειται για μια απόφαση που διαλύει την επαγγελματική και επιστημονική πορεία νέων γιατρών και επιβαρύνει περαιτέρω τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων».

Αντιδράσεις των γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής

Ομάδα φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, επισκέφθηκε τον ΙΣΑ και είχε συνομιλία με τα μέλη του Δ.Σ, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της, αναφορικά με τις επιπτώσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου, για την αναβολή στράτευσης των ιατρών.

Οι φοιτητές ενημερώθηκαν για τις πρωτοβουλίες του ΙΣΑ και την επιστολή που έχει αποστείλει προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, με την οποία ζητά την επανεξέταση του πλαισίου που αφορά τη χορήγηση αναβολής στράτευσης σε γιατρούς, οι οποίοι βρίσκονται σε αναμονή, για την έναρξη ή την ολοκλήρωση της ειδικότητας τους.

Ο Πρόεδρος των Φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών Δημοσθένης Στήλιος αφού ευχαρίστησε τον ΙΣΑ για την παρέμβασή του επεσήμανε ότι οι φοιτητές νοιώθουν μεγάλη ανασφάλεια και τόνισε ότι ο επαγγελματικός τους προγραμματισμός «τινάζεται στον αέρα».

Όπως επισημάνθηκε, μετά την ψήφιση του Ν. 5265/2026, με τον οποίο καταργείται ουσιαστικά η δυνατότητα αναβολής στράτευσης για τους ιατρούς μετά το 28ο έτος της ηλικίας τους, έχει προκληθεί σοβαρή αναστάτωση. Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει τόσο τους νέους γιατρούς που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία ειδίκευσης και κινδυνεύουν να τη διακόψουν, όσο και εκείνους που βρίσκονται σε αναμονή για την έναρξή της, αφήνοντάς τους σε καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας.

Το Δ.Σ του ΙΣΑ εξέφρασε την στήριξή του στο αίτημα των φοιτητών και την πρόθεση του Συλλόγου να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων που τους απασχολούν. Μάλιστα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, υπογράμμισε χαρακτηριστικά, ότι η ολοκλήρωση της ειδικότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιατρικής εκπαίδευσης και δεν μπορεί να διακόπτεται ή να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά.