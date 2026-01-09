Βουλή: Ψηφίστηκε με 160 « ναι» το νομοσχέδιο για το νέο χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων

Με 160 θετικές ψήφους εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τον «Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα Εποχή».

Στην ονομαστική ψηφοφορία πήραν συνολικά μερος 295 βουλευτές, εκ των οποίων οι 134 της αντιπολίτευσης καταψήφισαν, ενώ «παρών» δήλωσε ένας βουλευτής.

Το νομοσχέδιο πάντως προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις τόσο έξω από τη Βουλή με την κινητοποίηση των στρατιωτικών όσο και εντός. Κατά τη διήμερη συζήτηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν πυρά κατά της κυβέρνησης καταγγέλλοντας το υπουργείο για τις βαθμολογικές περικοπές στους υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και για τις υπερεξουσίες που συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του εκάστοτε εκπροσώπου της πολιτικής ηγεσίας.

Από την πλευρά του ο κ. Δένδιας επιχείρησε να εμφανίσει τις προωθούμενες αλλαγές ως μια αναγκαία διαδικασία που πρέπει να προχωρήσει προκειμένου να αυξηθεί η αναλογία αξιωματικών/υπαξιωματικών που υπηρετούν στο στράτευμα.

Αντιδράσεις πάντως υπήρξαν και στο εσωτερικό της ΝΔ, με τον προκάτοχο του κ. Δένδια, Νίκο Παναγιωτόπουλο να εκφράζει τον προβληματισμό του με βάση τις επιφυλάξει που εξέφρασαν οι εκπρόσωποι των στρατιωτικών και να ζητά αλλαγές, ενώ ο Θανάσης Καββαδάς ζήτησε διορθώσεις και βαθμολογικές αναβαθμίσεις.

Αντέδρασαν, αλλά ψήφισαν

Αυτές οι επιφυλάξεις στο εσωτερικό της πλειοψηφίας μπορεί να μην οδήγησαν σε διαφοροποίηση στην ψηφοφορία που ακολούθησε, επιβεβαίωσαν ωστόσο το βαρύ κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της κυβερνώσας παράταξης που δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται με την ελαφρότητα του παρελθόντος.

Μέσα σε αυτό το κλίμα γενικευμένης ενόχλησης ήρθε και η προσωπική διαμάχη του κ. Δένδια με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ και πρόεδρο της επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής, Δημήτρη Καιρίδη με αφορμή το δημόσιο “άδειασμα” του υπουργού για την αναφορά του συναδέλφου του “άσε μας κουκλίτσα μου” στο πρόσωπο της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Επρόκειτο για ένα σίριαλ με πολλά επεισόδια που ξεκίνησε ήδη από τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και κυριάρχησε από το βράδυ της Πέμπτης πέριξ των διαδρόμων του κοινοβουλίου, καθώς έγινε το βασικό θέμα συζήτησης στα βουλευτικά πηγαδάκια. Τόσο ο κ. Δένδιας όσο και ο κ. Καιρίδης χρειάστηκε να δώσουν σειρά εκατέρωθεν εξηγήσεων σε κοινή- πολλές φορές- θέα.