Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 09:08
«Έμφραγμα» στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στo κέντρο της Αθήνας
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 07:06
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Κυριακή στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
ΠΙΣ: Οι ρυθμίσεις για την αναβολή στράτευσης πλήττουν τους νέους γιατρούς – Να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς
16 Φεβρουαρίου 2026, 11:47

ΠΙΣ: Οι ρυθμίσεις για την αναβολή στράτευσης πλήττουν τους νέους γιατρούς – Να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς

Αναστάτωση έχουν προκαλέσει οι ρυθμίσεις του υπουργείου Άμυνας για τα όρια αναβολής στράτευσης των νέων γιατρών καθώς πολλοί θα αναγκαστούν να διακόψουν την ειδικότητά τους για να υπηρετήσουν

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Spotlight

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) απηύθυνε εξαιρετικά επείγουσα επιστολή προς τα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Υγείας σχετικά με τις πρόσφατα ψηφισμένες ρυθμίσεις που αφορούν στα όρια αναβολής στράτευσης νέων γιατρών.

Στο έγγραφο τονίζεται πως ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος 5265/2026 του υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους νέους γιατρούς και θα επιδεινώσει τα φαινόμενα φυγής τους στο εξωτερικό.

Όσοι έχουν λάβει σειρά αναμονής για την έναρξη ειδικότητας βρίσκονται πλέον στον αέρα», αναφέρει ο ΠΙΣ

«Η αναβολή στράτευσης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας καταργείται ουσιαστικά για όσους συμπληρώνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους και οι ειδικευόμενοι υποχρεούνται να διακόψουν την ειδίκευσή τους και να καταταγούν για την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας. Επίσης, όσοι έχουν λάβει σειρά αναμονής για την έναρξη ειδικότητας βρίσκονται πλέον στον αέρα», αναφέρει ο ΠΙΣ.

Ο Σύλλογος κρίνει ως επιβεβλημένη την άμεση τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων του νόμου 5265/2026 με επαναφορά των ρυθμίσεων που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα, θέτοντας ως απώτατο όριο αναβολής για τους γιατρούς το 33ο έτος της ηλικίας.

Υπενθυμίζουμε ότι και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) έχει θέσει το ζήτημα υπόψιν του υπουργείου Υγείας, ενώ ειδικευόμενοι κάνουν σχετικές καταγγελίες στις τοπικές ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών.

Τι ισχύει με την αναβολή

Όπως έχει γράψει σχετικά το in σε σχέση με την αναβολή για ιατρική ειδικότητα, ο σχετικός νόμος του 2005 που ίσχυε μέχρι τις 10 Ιανουαρίου φέτος, προέβλεπε αναβολή κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας για τους ειδικευόμενους ιατρούς μέχρι το τέλος του έτους που συμπλήρωναν το 33ο έτος της ηλικίας τους. Με το σκεπτικό αυτό, ο στρατός είχε επί θητεία γιατρούς – οπλίτες με εμπειρία αντί για νέους πτυχιούχους χωρίς καθόλου εμπειρία.

Τώρα, ο νέος νόμος Δένδια καταργεί το σχετικό άρθρο και αναφέρει ότι «Για τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτήσεις χορήγησης αναβολής κατάταξης σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες και έρευνες, σύμφωνα με το καταργούμενο άρθρο 19 του ν. 3421/2005, περί αναβολής κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας και κατόχων διδακτορικού διπλώματος, που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες, αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις, το αργότερο εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος».

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι γιατροί η ρύθμιση αυτή φαίνεται πως αναφέρεται μόνο σε αυτούς με διδακτορική διατριβή που «διαπρέπουν στην έρευνα» χωρίς καμία πρόβλεψη για τις ιατρικές ειδικότητες.

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Σε υψηλό 27 ετών τα deals παρά τα ρυθμιστικά εμπόδια

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Σε υψηλό 27 ετών τα deals παρά τα ρυθμιστικά εμπόδια

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Βιολάντα: Στον ανακριτή την Τρίτη ο ιδιοκτήτης – Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα κενά ασφαλείας
16.02.26

Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα κενά ασφαλείας στη Βιολάντα - Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης

Το πόρισμα για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα βασίζεται σε 50 καταθέσεις εργαζομένων και εμπειρογνωμόνων - Το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί σε κακούργημα

Σύνταξη
Φάρμακα Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία: Ξεκινά η δωρεάν διάθεσή τους, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι
16.02.26

Φάρμακα Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία: Ξεκινά η δωρεάν διάθεσή τους, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι

Σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα - Οι φαρμακοποιοί θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ με 20 ευρώ ανά συνταγή για την υπηρεσία εκτέλεσης και χορήγησης

Σύνταξη
Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή
16.02.26

Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή

Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: «Ραντεβού» στο συνέδριο έδωσαν τα στελέχη του κόμματος – Μήνυμα εξωστρέφειας από τον Ανδρουλάκη
16.02.26

ΠΑΣΟΚ: «Ραντεβού» στο συνέδριο έδωσαν τα στελέχη του κόμματος – Μήνυμα εξωστρέφειας από τον Ανδρουλάκη

Με φόντο το συνέδριο του Μαρτίου, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιχείρησαν να χαμηλώσουν τους εσωκομματικούς τόνους και να εκπέμψουν μήνυμα ενότητας, την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης έθετε ως προμετωπίδα την πολιτική αυτονομία και την κυβερνητική πρόταση του κόμματος απέναντι στη ΝΔ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΕ α λα ΗΠΑ; Το νέο σχέδιο για τις απελάσεις ενέχει τον κίνδυνο επιβολής μέτρων «τύπου ICE»
16.02.26

ΕΕ α λα ΗΠΑ; Το νέο σχέδιο για τις απελάσεις ενέχει τον κίνδυνο επιβολής μέτρων «τύπου ICE»

Στα τέλη Ιανουαρίου, 16 εμπειρογνώμονες σε θέματα δικαιωμάτων από τον ΟΗΕ απέστειλαν επιστολή στην ΕΕ σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κουτσούμπας: Επιστολή σε Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες – ντοκουμέντα με τους 200 της Καισαριανής
16.02.26

Επιστολή Κουτσούμπα σε Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες - ντοκουμέντα με τους 200 της Καισαριανής

Ο κ. Κουτσούμπας, ζητά να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να σταματήσει η δημοπράτηση των φωτογραφιών και να περιέλθουν στην κατοχή της Βουλής

Σύνταξη
Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»
16.02.26

Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»

Οι δυο μικροί γιοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λίαμ και Μάβερικ χοροπηδούσαν από ενθουσιασμό την ώρα που γνώριζαν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Σύνταξη
Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της
16.02.26

Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι για οποιαδήποτε παρανομία, λέγοντας πως «μόνο εκείνη μπορεί να εξηγήσει το γιατί και το κοινό δικαιούται αυτή την εξήγηση».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)
16.02.26

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)

Ο θάνατος του βασιλιά της Σαλαμίνας Ευαγόρα περί το 374 π.Χ. ώθησε τον Ισοκράτη στη συγγραφή των λεγόμενων «Κυπριακών λόγων» («Ευαγόρας», «Προς Νικοκλέα» και «Νικοκλής» ή «Κύπριοι»)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
