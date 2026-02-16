Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) απηύθυνε εξαιρετικά επείγουσα επιστολή προς τα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Υγείας σχετικά με τις πρόσφατα ψηφισμένες ρυθμίσεις που αφορούν στα όρια αναβολής στράτευσης νέων γιατρών.

Στο έγγραφο τονίζεται πως ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος 5265/2026 του υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους νέους γιατρούς και θα επιδεινώσει τα φαινόμενα φυγής τους στο εξωτερικό.

Όσοι έχουν λάβει σειρά αναμονής για την έναρξη ειδικότητας βρίσκονται πλέον στον αέρα», αναφέρει ο ΠΙΣ

«Η αναβολή στράτευσης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας καταργείται ουσιαστικά για όσους συμπληρώνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους και οι ειδικευόμενοι υποχρεούνται να διακόψουν την ειδίκευσή τους και να καταταγούν για την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας. Επίσης, όσοι έχουν λάβει σειρά αναμονής για την έναρξη ειδικότητας βρίσκονται πλέον στον αέρα», αναφέρει ο ΠΙΣ.

Ο Σύλλογος κρίνει ως επιβεβλημένη την άμεση τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων του νόμου 5265/2026 με επαναφορά των ρυθμίσεων που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα, θέτοντας ως απώτατο όριο αναβολής για τους γιατρούς το 33ο έτος της ηλικίας.

Υπενθυμίζουμε ότι και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) έχει θέσει το ζήτημα υπόψιν του υπουργείου Υγείας, ενώ ειδικευόμενοι κάνουν σχετικές καταγγελίες στις τοπικές ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών.

Τι ισχύει με την αναβολή

Όπως έχει γράψει σχετικά το in σε σχέση με την αναβολή για ιατρική ειδικότητα, ο σχετικός νόμος του 2005 που ίσχυε μέχρι τις 10 Ιανουαρίου φέτος, προέβλεπε αναβολή κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας για τους ειδικευόμενους ιατρούς μέχρι το τέλος του έτους που συμπλήρωναν το 33ο έτος της ηλικίας τους. Με το σκεπτικό αυτό, ο στρατός είχε επί θητεία γιατρούς – οπλίτες με εμπειρία αντί για νέους πτυχιούχους χωρίς καθόλου εμπειρία.

Τώρα, ο νέος νόμος Δένδια καταργεί το σχετικό άρθρο και αναφέρει ότι «Για τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτήσεις χορήγησης αναβολής κατάταξης σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες και έρευνες, σύμφωνα με το καταργούμενο άρθρο 19 του ν. 3421/2005, περί αναβολής κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας και κατόχων διδακτορικού διπλώματος, που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες, αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις, το αργότερο εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος».

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι γιατροί η ρύθμιση αυτή φαίνεται πως αναφέρεται μόνο σε αυτούς με διδακτορική διατριβή που «διαπρέπουν στην έρευνα» χωρίς καμία πρόβλεψη για τις ιατρικές ειδικότητες.