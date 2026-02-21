newspaper
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πού βρίσκονται οι πιο απειλούμενες γλώσσες στον κόσμο;
Κόσμος 21 Φεβρουαρίου 2026, 11:20

Πού βρίσκονται οι πιο απειλούμενες γλώσσες στον κόσμο;

Γιατί εξαφανίζονται οι γλώσσες; Η απάντηση δεν σχετίζεται μόνο με δημογραφικές μεταβολές, αλλά και με βαθύτερες σχέσεις εξουσίας. Ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι ο γλωσσικός ιμπεριαλισμός

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Spotlight

Η Διεθνής Ημέρα Μητρικής Γλώσσας γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2000 με σκοπό να προωθήσει την ειρήνη και την πολυγλωσσία σε όλο τον κόσμο και να προστατεύσει όλες τις μητρικές γλώσσες.

Αφορμή για την υιοθέτησή της στάθηκε η Σφαγή της Ντάκα στις 21 Φεβρουαρίου 1952, όταν φοιτητές του Ανατολικού Πακιστάν (σημερινό Μπανγκλαντές) ξεσηκώθηκαν, στα πλαίσια του «Γλωσσικού Κινήματος», για να εμποδίσουν την απαγόρευση της γλώσσας τους Μπενγκάλι και την υιοθέτηση της επίσημης γλώσσας του Πακιστάν, Ουρντού.

Η αστυνομία έπνιξε τη διαμαρτυρία τους στο αίμα με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς. Η ημέρα ξεκίνησε να γιορτάζεται στο Μπανγκλαντές ως «Ημέρα του Γλωσσικού Κινήματος», για να αναγνωριστεί μετά από την UNESCO.

Στο Μπανγκλαντές η 21η Φεβρουαρίου είναι επίσημη αργία.

Ποιες γλώσσες κυριαρχούν

Σήμερα, σε όλο τον κόσμο ομιλούνται περισσότερες από 7.000 γλώσσες και τουλάχιστον 3.000 από αυτές, ή το 40%, είναι απειλούμενες, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Η αγγλική είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα, με περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ομιλητές σε 186 χώρες.

Δύο στους δέκα ομιλητές της αγγλικής είναι φυσικοί ομιλητές, ενώ το υπόλοιπο 80% μιλά αγγλικά ως δεύτερη, τρίτη ή περαιτέρω γλώσσα, κατά το Ethnologue, μια βάση δεδομένων που καταγράφει τις γλώσσες του κόσμου.

Τα κινεζικά μανδαρινικά είναι η δεύτερη πιο ομιλούμενη γλώσσα με σχεδόν 1,2 δισεκατομμύρια ομιλητές.

Ωστόσο, αν ληφθούν υπόψη οι γηγενείς ομιλητές, είναι η μεγαλύτερη γλώσσα στον κόσμο, αυτό οφείλεται στον μεγάλο πληθυσμό της Κίνας.

Τα χίντι (ινδικά) βρίσκονται στην τρίτη θέση με 609 εκατομμύρια ομιλητές, ακολουθούμενα από τα ισπανικά (559 εκατομμύρια) και τα τυποποιημένα αραβικά (335 εκατομμύρια).

Γραφές στις πιο δημοφιλείς γλώσσες του κόσμου

Υπάρχουν 293 γνωστές γραφές – σύνολα γραφικών χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή μιας γλώσσας – σύμφωνα με το The World’s Writing Systems, ένα βιβλίο αναφοράς για τις παγκόσμιες γραφές.

Περισσότερες από 156 γραφές χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα, ενώ περισσότερες από 137 ιστορικές γραφές, συμπεριλαμβανομένων των αιγυπτιακών ιερογλυφικών και των αζτέκικων εικονογραμμάτων, δεν χρησιμοποιούνται πλέον.

Η λατινική γραφή, που χρησιμοποιείται για τη γραφή της αγγλικής, γαλλικής, ισπανικής, γερμανικής και άλλων γλωσσών, χρησιμοποιείται σε τουλάχιστον 305 από τις 7.139 γνωστές ζωντανές ανθρώπινες γλώσσες του κόσμου.

Πάνω από το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού τη χρησιμοποιεί.

Ποιες είναι οι πιο απειλούμενες γλώσσες;

Από τις 7.159 γλώσσες που ομιλούνται παγκοσμίως, 3.193 (44%) είναι απειλούμενες, 3.479 (49%) είναι σταθερές και 487 (7%) είναι θεσμικές, που σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται από κυβερνήσεις, σχολεία και μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Μια γλώσσα γίνεται απειλούμενη όταν οι χρήστες της αρχίζουν να μεταδίδουν μια πιο κυρίαρχη γλώσσα στα παιδιά της κοινότητας.

Πολλές χρησιμοποιούνται ως δεύτερες γλώσσες.

Σύμφωνα με το Ethnologue, περίπου 337 γλώσσες θεωρούνται αδρανείς, ενώ 454 έχουν εκλείψει.

Οι αδρανείς γλώσσες είναι εκείνες που δεν έχουν πλέον ικανούς ομιλητές, αλλά εξακολουθούν να έχουν κοινωνική χρήση και αποτελούν μέρος της ταυτότητας μιας εθνοτικής κοινότητας.

Οι εκλείψασες γλώσσες είναι εκείνες που δεν έχουν ομιλητές και δεν έχουν κοινωνική χρήση ή ομάδες που τις θεωρούν μέρος της κληρονομιάς ή της ταυτότητάς τους.

Σύμφωνα με το Ethnologue, 88,1 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν μια απειλούμενη γλώσσα ως μητρική τους γλώσσα. Υπάρχουν:

  • 1.431 γλώσσες με λιγότερους από 1.000 ομιλητές ως πρώτη γλώσσα
  • 463 με λιγότερους από 100 ομιλητές
  • 110 με λιγότερους από 10 ομιλητές

Μόνο 25 χώρες φιλοξενούν περίπου το 80% των απειλούμενων γλωσσών του κόσμου. Η Ωκεανία έχει τις περισσότερες γλώσσες που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, ακολουθούμενη από την Ασία, την Αφρική και την Αμερική.

Μερικές από τις γλώσσες που κινδυνεύουν με εξαφάνιση είναι:

Ωκεανία

Στην Αυστραλία, η Yugambeh, μια γλώσσα των Αβοριγίνων που κινδυνεύει με εξαφάνιση, ομιλείται από τον λαό Yugambeh, κυρίως στην Gold Coast, το Scenic Rim και το Logan στην ανατολική Αυστραλία.

Τα τελευταία χρόνια, ένα ισχυρό πρόγραμμα αναζωογόνησης υπό την ηγεσία της κοινότητας και η χρήση εφαρμογών εκμάθησης έχουν κάνει τη γλώσσα πιο προσιτή στις νεότερες γενιές.

Ασία

Η γλώσσα Ainu (Ainu Itak) της Ιαπωνίας είναι μια γλώσσα που κινδυνεύει σοβαρά με εξαφάνιση.

Σύμφωνα με την UNESCO, δεν μπορεί να συνδεθεί με βεβαιότητα με καμία γλωσσική οικογένεια. Ο ακριβής αριθμός των ομιλητών της γλώσσας Ainu είναι άγνωστος, ωστόσο μια έρευνα του 2006 έδειξε ότι από τους 23.782 Ainu, 304 γνωρίζουν τη γλώσσα.

Οι Αϊνού είναι ένας αυτόχθονας λαός από τη βόρεια περιοχή του ιαπωνικού αρχιπελάγους, και συγκεκριμένα από το Χοκάιντο.

Αφρική

Στην Αιθιοπία, η Ongota είναι μια γλώσσα που κινδυνεύει σοβαρά με εξαφάνιση.

Μιλούνταν από μια κοινότητα στη δυτική όχθη του ποταμού Weito στη νοτιοδυτική Αιθιοπία. Απομένουν μόνο περίπου 400 μέλη της κοινότητας, με μια χούφτα ηλικιωμένων να μιλούν τη γλώσσα.

Αμερική

Στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική, σχεδόν όλες οι αυτόχθονες γλώσσες είναι απειλούμενες.

Η κρεολική της Λουιζιάνα, μια κρεολική γλώσσα με βάση τα γαλλικά και επιρροές από την Αφρική και τους αυτόχθονες, είναι μια γλώσσα που κινδυνεύει σοβαρά με εξαφάνιση στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους ηλικιωμένους να είναι οι κύριοι ομιλητές της.

Η Leco είναι μια απειλούμενη αυτόχθονη γλώσσα που ομιλείται στη Βολιβία και θεωρείται απομονωμένη γλώσσα, δηλαδή μια γλώσσα που δεν έχει γενετική σχέση με άλλες γλώσσες.

Η γλώσσα ομιλείται πλέον μόνο από ηλικιωμένους, με τον πληθυσμό της εθνοτικής ομάδας Leco να αριθμεί μόνο περίπου 13.500 άτομα.

Ευρώπη

Η κορνουαλική (Kernewek), που ομιλείται στη νοτιοδυτική Αγγλία, είχε χαρακτηριστεί ως εξαφανισμένη γλώσσα από την UNESCO, μέχρι που αναβίωσε και το 2010 άλλαξε σε γλώσσα που κινδυνεύει με εξαφάνιση.

Ομιλείται ως πρώτη γλώσσα από 563 άτομα σύμφωνα με την απογραφή της Αγγλίας και της Ουαλίας του 2021.

Ο γλωσσικός ιμπεριαλισμός

Γιατί όμως εξαφανίζονται οι γλώσσες;

Η απάντηση δεν σχετίζεται μόνο με φυσικές δημογραφικές μεταβολές ή με την παγκοσμιοποίηση, αλλά και με βαθύτερες σχέσεις εξουσίας που διαμορφώνουν το γλωσσικό τοπίο.

Ο αποικιοκρατισμός είναι η παράνομη κατάληψη γης, πόρων ή περιουσίας.
Φωτογραφία: Shoukat Lohar/Daily Times

Ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι ο γλωσσικός ιμπεριαλισμός (linguistic imperialism), δηλαδή η κυριαρχία ισχυρών γλωσσών εις βάρος άλλων, λιγότερο διαδεδομένων.

Ο όρος συνδέεται κυρίως με τον γλωσσολόγο Robert Phillipson και το έργο του Linguistic Imperialism, όπου αναλύεται πώς η εξάπλωση της αγγλικής γλώσσας συνδέεται με ιστορικές, πολιτικές και οικονομικές δομές ισχύος.

Η ιστορία προσφέρει χαρακτηριστικά παραδείγματα.

@joedotie«That’s probably the worst thing they’ve done to the Irish people, to make them feel like there is no value in Irish.» 🇮🇪 We chatted to Kneecap about the current state of the Irish language and how it was almost completely wiped out by the English. #Irish #IrishLanguage #Gaeilge #Kneecap #Ireland♬ original sound – JOE.ie

Στην Ιρλανδία, η ιρλανδική γλώσσα (Gaeilge) υποχώρησε δραματικά κατά την περίοδο της βρετανικής κυριαρχίας, όταν η αγγλική επιβλήθηκε στη διοίκηση και στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα γενιές Ιρλανδών να στραφούν στην αγγλική για κοινωνική και οικονομική ανέλιξη.

Αντίστοιχα, στη Σκωτία, η γαελική γλώσσα περιορίστηκε σημαντικά μετά τις πολιτικές αφομοίωσης που ακολούθησαν τις εξεγέρσεις του 18ου αιώνα.

Στον Καναδά, οι αυτόχθονες γλώσσες υπέστησαν σοβαρό πλήγμα εξαιτίας των οικοτροφείων (residential schools), όπου τα παιδιά υποχρεώνονταν να εγκαταλείψουν τη μητρική τους γλώσσα. Παρόμοια, στην Αυστραλία, πολλές γλώσσες των Αβοριγίνων περιθωριοποιήθηκαν λόγω αποικιακών πολιτικών και κοινωνικών πιέσεων.

Η επικράτηση μιας κυρίαρχης γλώσσας στην εκπαίδευση, στη διοίκηση, στην επιστήμη και στα μέσα ενημέρωσης δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι μικρότερες γλώσσες θεωρούνται λιγότερο «χρήσιμες».

Οι γονείς, επιδιώκοντας καλύτερες ευκαιρίες για τα παιδιά τους, συχνά σταματούν να μεταδίδουν τη μητρική τους γλώσσα. Έτσι διακόπτεται η διαγενεακή συνέχεια, γεγονός που αποτελεί κρίσιμο σημείο στην πορεία προς την εξαφάνιση.

Ο γλωσσικός ιμπεριαλισμός, επομένως, δεν εκδηλώνεται μόνο μέσω άμεσης απαγόρευσης, αλλά και μέσα από άνισες δομές κύρους και εξουσίας.

Η απώλεια μιας γλώσσας συνεπάγεται απώλεια πολιτισμικής μνήμης, παραδόσεων και μοναδικών τρόπων κατανόησης του κόσμου.

Για τον λόγο αυτό, η ενίσχυση της πολυγλωσσίας και των πολιτικών προστασίας των απειλούμενων γλωσσών αποτελεί αναγκαίο βήμα για τη διατήρηση της παγκόσμιας πολιτισμικής ποικιλομορφίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Business
Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ε’)
Language 17.02.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ε’)

Οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι υποχρεώνονταν να χρησιμοποιήσουν ασυνήθιστες λέξεις, να εισαγάγουν παράξενους όρους, αλλά και να προβούν στη μεταφορική χρήση λέξεων της κοινής γλώσσας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Δ’)
Language 10.02.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Δ’)

Τα δομικά στοιχεία της ελληνικής γλώσσας, καθώς και τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της, συνέβαλαν ουσιαστικά στη γέννηση του φιλοσοφικού λεξιλογίου των αρχαίων Ελλήνων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λήμνος: Μετράει ζημιές η Μύρινα από τη σαρωτική κακοκαιρία – Ποτάμια οι δρόμοι, ζημιές σε σπίτια και καταστήματα
Λήμνος 21.02.26

Μετράει ζημιές η Μύρινα από τη σαρωτική κακοκαιρία - Ποτάμια οι δρόμοι, ζημιές σε σπίτια και καταστήματα

, αποθήκες και επαγγελματικοί χώροι, σπίτια, γέμισαν λάσπη, ενώ κάτοικοι προσπαθούσαν με κουβάδες και σκούπες να σώσουν ό,τι μπορούσε να σωθεί από την κακοκαιρία που σάρωσε τη Λήμνο

Σύνταξη
Μουρτζούκου: «Έλεγα από την αρχή ότι παιδί μου έφυγε από το χέρι της» ξεσπάει ο πατέρας του Παναγιωτάκη
Φως στο Τούνελ 21.02.26

«Έλεγα από την αρχή ότι παιδί μου έφυγε από το χέρι της» ξεσπάει ο πατέρας του Παναγιωτάκη για τη Μουρτζούκου

«Δικαίωση» είναι η λέξη που επαναλαμβάνει ο πατέρας του μικρού Παναγιωτάκη μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ» μετά την ποινική δίωξη εις βάρος της Μουρτζούκου για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Σύνταξη
Στο φως παραλείψεις και κενά ασφαλείας για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα
Τραγωδία 21.02.26

Στο φως παραλείψεις και κενά ασφαλείας για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα

Έγγραφα εταιρείας ενεργειακών εγκαταστάσεων αποκαλύπτουν ότι στο πλαίσιο βελτίωσης στις εγκαταστάσεις υγραερίου στη μπισκοτοβιομηχανία, είχαν επισημανθεί ήδη από τον Ιούλιο του 2025 παραβάσεις στην απόσταση των δεξαμενών

Σύνταξη
Νέος κύκλος περιοδειών της «Ιθάκης» – Ο Τσίπρας ανοίγει το κεφάλαιο «επόμενη ημέρα» για τη χώρα
Πολιτική Γραμματεία 21.02.26

Νέος κύκλος περιοδειών της «Ιθάκης» – Ο Τσίπρας ανοίγει το κεφάλαιο «επόμενη ημέρα» για τη χώρα

Νέοι σταθμοί στις περιοδείες του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο απολογισμός του 15-19 και τα νέα προγραμματικά πεδία του κυβερνητικού του σχεδίου

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΠΑΣΟΚ: Μπλόκο σε υποψήφιους με offshore, στον «αέρα» η πλατφόρμα digitalsociety
Πολιτική Γραμματεία 21.02.26

ΠΑΣΟΚ: Μπλόκο σε υποψήφιους με offshore, στον «αέρα» η πλατφόρμα digitalsociety

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει ταχύτητες ενόψει συνεδρίου, εγκαινιάζοντας την ψηφιακή πλατφόρμα digitalsociety.gr και βάζοντας αυστηρό φίλτρο διαφάνειας για τους επίδοξους υποψηφίους- Η ερώτηση για τις offshore ως μέτρο διαφάνειας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μπραντ Πιτ: Αναζητώντας τον χολιγουντιανό σταρ ανάμεσα στους σωσίες του στην Ύδρα
Fizz 21.02.26

Μπραντ Πιτ: Αναζητώντας τον χολιγουντιανό σταρ ανάμεσα στους σωσίες του στην Ύδρα

«Βουλιάζει» το νησί του Σαρωνικού με πληρότητα 100% για το συγκεκριμένο τριήμερο. Η παρουσία του Μπραντ Πιτ έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα, με τους δημοσιογράφους να τον ακολουθούν σε κάθε του βήμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη
Editorial 21.02.26

Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη

Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι το 2019 είχε μεγαλύτερη οικονομική άνεση, απλώς αποδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τέλος στη διαμάχη Παρί Σεν Ζερμέν και Εμπαπέ
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Τέλος στη διαμάχη Παρί Σεν Ζερμέν και Εμπαπέ

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν θα κάνει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου για την καταβολή των δεδουλευμένων του Κιλιάν Εμπαπέ και έτσι οι δύο πλευρές μπορούν να συνεχίσουν τις ζωές τους χωρίς άλλες προστριβές.

Σύνταξη
Λέκκας: Οι σφοδρές βροχές έφεραν διαρκείς κατολισθήσεις – Γιατί το πρόβλημα με τη λειψυδρία παραμένει
«Τα δύσκολα μπροστά μας» 21.02.26

Οι σφοδρές βροχές έφεραν διαρκείς κατολισθήσεις - Ο Λέκκας εξηγεί γιατί το πρόβλημα με τη λειψυδρία παραμένει

«Για τα κατολισθητικά φαινόμενα υπάρχουν διάφορα αίτια, όπως οι μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, η φύση των πετρωμάτων, το επιφανειακό και το υπόγειο νερό», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ευθύμης Λέκκας

Σύνταξη
Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα πατινιού αντιπάλου (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.02.26

Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα πατινιού αντιπάλου (vid)

Γλίτωσε τα χειρότερα η Πολωνή αθλήτρια που παραλίγο να χάσει το μάτι της, από λεπίδα πατινιού αντιπάλου στον ημιτελικό του αγωνίσματος short track.

Σύνταξη
«Είναι πολύ χοντρός για ένα κουλούρι ακόμα» – Η Έιμι Γουάινχαουζ για τον φωτογράφο που απαθανάτισε το θρίαμβο της 
Μνήμες 21.02.26

«Είναι πολύ χοντρός για ένα κουλούρι ακόμα» – Η Έιμι Γουάινχαουζ για τον φωτογράφο που απαθανάτισε το θρίαμβο της 

Από τη Νταϊάνα στην Έιμι Γουάινχαουζ, ο φωτογράφος διασημοτήτων Ρίτσαρντ Γιανγκ μίλησε για τις σχέσεις πίσω από τις λήψεις του στο BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα
Κόσμος 21.02.26

Αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας, που αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση εκατοντάδων κρατουμένων που χαρακτηρίζονται πολιτικοί

Σύνταξη
Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ για εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους»
Οικονομία 21.02.26

Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ για εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους»

Στην «καρδιά» του νέου συστήματος «κρύβεται» ένας μαθηματικός αλγόριθμος, ο δείκτης ομοιότητας Jaccard (Jaccard similarity index), που υπολογίζει κατά πόσον «μοιάζουν» δύο διαφορετικά σύνολα δεδομένων

Σύνταξη
«Κάλλιον εντάφιον η τιμή»: Ιστορικές μνήμες για τους Ηπειρώτες που εκτελέστηκαν στον τοίχο της Καισαριανής
Αντίσταση 21.02.26

«Κάλλιον εντάφιον η τιμή»: Ιστορικές μνήμες για τους Ηπειρώτες που εκτελέστηκαν στον τοίχο της Καισαριανής

Από τα ορεινά Θεοδώριανα της Άρτας μέχρι τη Ζίτσα στα Γιάννενα, οι μνήμες δεν έσβησαν και σήμερα εναπομείναντες συγγενείς ή συγχωριανοί τους που δεν ξεχνούν, παραθέτουν ως ηθικό χρέος τις μαρτυρίες τους ως ντοκουμέντα θυσίας

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας
Ουκρανία 21.02.26

Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η πόλη Οδησσός στη νότια Ουκρανία δέχτηκε άλλη μια ρωσική επίθεση με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας της 21ης Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν κτίρια κατοικιών και ένα σχολείο

Σύνταξη
Φυλακές Δομοκού: Τα κενά, οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τέταρτο πρόσωπο στη δολοφονία του ισοβίτη
Έρευνα σε εξέλιξη 21.02.26

Τα κενά, οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τέταρτο πρόσωπο στη δολοφονία του ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού

Οι ισχυρισμοί του Βούλγαρου κρατούμενου και του αρχιφύλακα στις φυλακές Δομοκού δεν έπεισαν τις Αρχές και, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο