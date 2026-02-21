Ρωσικά drone επιτέθηκαν στην πόλη τη Οδησσού στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές αμάχων σε διάφορες περιοχές. Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, η επίθεση ήταν συντονισμένη, με επιπτώσεις που καταγράφηκαν σε διάφορα μέρη της πόλης, όπως αναφέρει το News.Az, επικαλούμενο τον Σέργι Λυσάκ, επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της Οδησσού.

Οι αρχικές εκτιμήσεις επιβεβαιώνουν ότι τέσσερα κτίρια κατοικιών και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις. Ειδικοί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης επιθεωρούν επί του παρόντος τις πληγείσες κατασκευές και πραγματοποιούν μια αρχική εκτίμηση των ζημιών.

Ενώ οι πληροφορίες για πιθανά θύματα εξακολουθούν να διευκρινίζονται, οι αρχές δήλωσαν ότι θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες μόλις ολοκληρωθούν οι επιθεωρήσεις και οριστικοποιηθούν οι επίσημες εκθέσεις.

Χρήστες των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης ανέφεραν μεγάλες πυρκαγιές σε διάφορα σημεία όπου φέρεται να έπεσαν τα drones. Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι πυρκαγιές κατασβέστηκαν αργότερα, αν και ορισμένα σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς. Όπως και σε προηγούμενες επιθέσεις, οι κατοικημένες περιοχές φαίνεται να ήταν οι κύριοι στόχοι.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας συνεχίζουν να εργάζονται στον τόπο του συμβάντος, εστιάζοντας στην εκτίμηση των ζημιών και στη διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων.

Η Οδησσός στόχος της Ρωσίας

Η Οδησσός έχει γίνει όλο και περισσότερο στόχος τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η Ρωσία συνεχίζει την εκστρατεία της εναντίον ουκρανικών πόλεων. Νωρίτερα αυτό το μήνα, τη νύχτα της 17ης Φεβρουαρίου, η πόλη χτυπήθηκε από drone που πετούσαν σε εξαιρετικά χαμηλό υψόμετρο, με εκρήξεις να αναφέρονται πριν εκδοθούν προειδοποιήσεις για αεροπορικούς βομβαρδισμούς, περιπλέκοντας τις προσπάθειες αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης.

Σε ξεχωριστό περιστατικό στις 27 Ιανουαρίου, ρωσικές επιθέσεις έπληξαν κατοικημένα κτίρια στην περιοχή Καντζιμπέισκι κοντά στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας ζημιές σε περιουσίες και αυξάνοντας τις ανησυχίες των κατοίκων.

Ουκρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις υπογραμμίζουν την εστίαση της Ρωσίας σε αστικές περιοχές, ακόμη και ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι τοπικές αρχές εργάζονται για τον περιορισμό των ζημιών και την προστασία του πληθυσμού.