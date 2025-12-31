Τέσσερις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, τραυματίστηκαν σε ρωσική επιδρομή τη νύχτα της Τρίτης προς σήμερα Τετάρτη στην Οδησσό, στην Ουκρανία, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Σερχίι Λισάκ, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Εκτός των τραυματισμών, η ρωσική επιδρομή προκάλεσε ζημιές σε «πολυκατοικίες», και σε «υποδομές», ιδίως «ενεργειακές»

💔 In Odesa tonight, russia is again bombing residential buildings. Trump has shown more contempt over a completely fabricated story of an attack on Putin, than he has shown compassion for the millions of Ukrainians whose homes have been destroyed, and who lives under attack of… pic.twitter.com/sCU0iJTtY7 — Їne Back Їversen (@IneBackIversen) December 31, 2025

Η επιδρομή drones προκάλεσε ζημιές σε «πολυκατοικίες», και σε «υποδομές», ιδίως «ενεργειακές», ανέφερε από την πλευρά του μέσω Telegram ο Ολεχ Κίπερ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, διευκρινίζοντας πως προκλήθηκαν πυρκαγιές.

Russian Drone Strike Damages Multi Story Building in Odesa, Ukraine. pic.twitter.com/MLEe52yerQ — Defence Index (@Defence_Index) December 31, 2025

Δυο παιδιά 8 και 14 ετών και νήπιο 7 μηνών τραυματίστηκαν· άνδρας 42 ετών βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον κ. Λισάκ.

As a result of the overnight russian attack, residential high-rises in two districts of Odesa were hit, according to administration head Lysak. One of the buildings caught fire in several apartments. There are casualties, including children. pic.twitter.com/DgCCMxczs3 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) December 31, 2025

Η επιδρομή καταγράφηκε εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας, παρά τις αμερικανικές και ουκρανικές διαβεβαιώσεις πως σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες ενόψει συμφωνίας που θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε όταν ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην Ουκρανία πριν σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Συναντήσεις των «προθύμων»

Το Κίεβο τόνισε χθες πως δεν υπάρχουν αποδείξεις για την κατηγορία της Μόσχας για ουκρανική επιδρομή με drones εναντίον κατοικίας του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ η Μόσχα διεμήνυσε πως θα σκληρύνει περαιτέρω τη στάση της στις συνομιλίες.

🤬 Right now, the enemy continues to massively attack the Odesa region with strike drones. The Russians are once again targeting civilian and energy infrastructure. In one of the settlements of the region, warehouses of a logistics company caught fire as a result of the attack. pic.twitter.com/MQ49IbzSGq — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 30, 2025

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παράλληλα ανήγγειλε χθες συνάντηση με ηγέτες κρατών που βοηθούν την Ουκρανία την 6η Ιανουαρίου στη Γαλλία, έπειτα από συνάντηση την 3η Ιανουαρίου συμβούλων για θέματα ασφαλείας των χωρών αυτών στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ