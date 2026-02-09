Επιδρομή ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Δευτέρα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης της νότιας Ουκρανίας (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).

Η επιχείρηση, που έγινε με drones ιρανικού σχεδιασμού τύπο «Σαχέντ», προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικίες, ανέφερε μέσω Telegram ο Σερχίι Λισάκ χωρίς να διευκρινίσει την ώρα.

Για «μαζική» επίθεση στην περιοχή με «drones εφόρμησης», κάνει λόγο ο περιφερειάρχης Οδησσού

Odesa right now after the russian drone attack‼️ I’m old enough to remember the times when the world called this terrorism. pic.twitter.com/IxATWKrBri — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) February 9, 2026

«Δυστυχώς, πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό», συμπλήρωσε, τονίζοντας πως κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ο περιφερειάρχης Οδησσού Ολεχ Κίπερ έκανε λόγο μέσω Telegram για «μαζική» επίθεση στην περιοχή με «drones εφόρμησης».

Russians launched a massive drone strike on Odesa. Reports indicate there are dead and injured‼️ pic.twitter.com/IoiyB4DhGH — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) February 9, 2026

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θέλουν ο πόλεμος στην Ουκρανία, που άρχισε πριν σχεδόν τέσσερα χρόνια, με τη ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου 2022, να τερματιστεί «ως την αρχή του καλοκαιριού, τον Ιούνιο», κατά δηλώσεις του που δημοσιεύτηκαν προχθές Σάββατο.

Διαπραγματεύσεις

Κατά τον ίδιο η Ουάσιγκτον προσκάλεσε ρωσική και ουκρανική αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ για να συνεχιστούν οι συνομιλίες.

🤬 Russian forces struck a high-rise building in Odesa with a drone. Cars in the courtyard caught fire. pic.twitter.com/RSmoRhuLyN — The Ukrainian Review (@UkrReview) February 8, 2026

Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί διεξήγαγαν τις τελευταίες εβδομάδες δυο κύκλους διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Για να ασκήσει πίεση στο Κίεβο, η Μόσχα έχει πολλαπλασιάσει τους τελευταίους μήνες τα μαζικά πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών, προκαλώντας διακοπές της ηλεκτροδότησης, της ύδρευσης και της θέρμανσης, εν μέσω εξαιρετικά βαρύ και κρύου χειμώνα.

Πηγή: ΑΠΕ