Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί ορισμένους από τους δασμούς που είχε επιβάλει, έπειτα από την ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο ο Λευκός Οίκος (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Al Drago).

Η νέα απόφαση κατάργησης επηρεάζει μόνο τους πρόσθετους δασμούς ad valorem που επιβλήθηκαν βάσει του IEEPA

«Υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων, οι πρόσθετοι δασμοί ad valorem (επί της αξίας) που επιβλήθηκαν βάσει του IEEPA (σ.σ. του του νόμου περί οικονομικών εξουσιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με διεθνή διάσταση)» οι οποίοι προβλέπονταν σε προηγούμενα εκτελεστικά διατάγματα «δεν θα ισχύουν πλέον και, το συντομότερο δυνατόν, δεν θα εισπράττονται πλέον», αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

«Η παρούσα εντολή επηρεάζει μόνο τους πρόσθετους δασμούς κατ’ αξίαν που επιβάλλονται βάσει του IEEPA σύμφωνα με τα Εκτελεστικά Διατάγματα που περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας εντολής», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Και προστίθεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν επηρεάζεται κανένας άλλος δασμός, «συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιβάλλονται βάσει του άρθρου 232 του Νόμου περί Επέκτασης του Εμπορίου του 1962, και του άρθρου 301 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974».

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου έρχεται έπειτα από την ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομους πολλούς από τους δασμούς που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε χθες από μια πλειοψηφία έξι δικαστών υπέρ έναντι τριών κατά, ο αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί να τους δικαιολογήσει επικαλούμενος οικονομική έκτακτη ανάγκη.

Και αφορά εκείνους που παρουσιάστηκαν ως «αμοιβαίοι», όχι όμως όσους εφαρμόζονται σε ειδικούς τομείς δραστηριότητας, όπως στην αυτοκινητοβιομηχανία ή τον χάλυβα και το αλουμίνιο.