Φάμελλος: H κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα

Περιοδεία στο Παγκράτι πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνο Τσαγγάρη, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της αγοράς.

Ο κ. Φάμελλος συνομίλησε με πολλούς πολίτες και άσκησε δριμεία κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έκανε λόγο για «ανησυχητικά στοιχεία» που έρχονται από όλη τη χώρα, σημειώνοντας ότι πάνω από το 80% των επιχειρήσεων καταγράφουν μείωση τζίρου, ενώ για το 40% αυτή η πτώση υπερβαίνει το 20%.

«Χρειάζεται να στηριχτεί η ελληνική εμπορική επιχείρηση, γιατί αν υπάρχει ελληνικό εμπόριο, θα υπάρχει και ελληνική οικονομία. Χωρίς ελληνικό εμπόριο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν υπάρχει ελληνική οικονομία», τόνισε ο κ. Φάμελλος, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τα μαζικά λουκέτα που σε ορισμένους δρόμους αγγίζουν πλέον το 50%.

Ο κ. Φάμελλος εντόπισε τα αίτια της κρίσης στο υψηλό κόστος λειτουργίας, τον αθέμιτο ανταγωνισμό από μεγάλες αλυσίδες και πολυεθνικές, αλλά και στη χαμηλή αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. «Οι πολίτες δεν έχουν εισόδημα για να ψωνίσουν εμπορικά είδη», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «πρέπει να αυξηθεί το εισόδημα των πολιτών, χρειάζεται να μειωθεί το κόστος λειτουργίας, ιδιαίτερα στο επίπεδο της ενέργειας, της στέγασης και των τραπεζικών προϊόντων».

Δείτε βίντεο:

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και η κραυγή αγωνίας των εμπόρων

Στο πλαίσιο της περιοδείας, παρουσιάστηκε ένα πλέγμα συγκεκριμένων προτάσεων, με αιχμή την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και την επαναρρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο. Ο κ. Φάμελλος πρότεινε «120 δόσεις με επαναρρύθμιση όλων των οφειλών, ώστε να μπορεί να εισπράττει και το Δημόσιο και να επιβιώνει και η επιχείρηση», καθώς και τη δημιουργία εργαλείων ρευστότητας και μικροπιστώσεων. Προειδοποίησε μάλιστα πως, αν δεν ληφθούν μέτρα, «το μεγάλο ψάρι θα φάει το μικρό», κάτι που τελικά θα αποβεί εις βάρος των καταναλωτών καθώς «θα κυριαρχήσουν μόνο ολιγοπώλια, που θα δώσουν μεγαλύτερη τιμή και κόστος στους πολίτες».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΣΑ, Θάνος Τσαγγάρης, εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για την έλλειψη διαλόγου με την Πολιτεία, αποκαλύπτοντας πως έχει ζητήσει πέντε φορές συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης χωρίς ανταπόκριση. «Εάν η Πολιτεία δεν πάρει μέτρα και δεν σταθεί δίπλα μας, σε τρία χρόνια το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα κλείσει», δήλωσε ο κ. Τσαγγάρης, θέτοντας ως επιτακτική ανάγκη την επίλυση του στεγαστικού με «9ετή ελάχιστη μίσθωση ή έξι χρόνια και τριετή μονομερή παράταση».

Τον Σωκράτη Φάμελλο συνόδευσαν στην αγορά του Παγκρατίου η αν. γραμματέας της ΚΕ Αναστασία Σαπουνά, η συντονίστρια της ΝΕ Α’ Αθήνας Μαρία Αγγελική Παπανδρικοπούλου, καθώς και στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής και της νεολαίας του κόμματος.