Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη λειτουργεί εις βάρος και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για αναστολή του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, για έλεγχο της αγοράς με παρατηρητήριο τιμών, για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για την αύξηση του εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών επισήμανε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος στις επισκέψεις του στον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας στου Ρέντη και στην Ιχθυαγορά της Βαρβάκειου.

«Υπάρχουν λύσεις για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης όμως επιλέγει να στηρίξει μόνο την ακρίβεια εις βάρος και των καταναλωτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εμπόρων που βλέπουν τον τζίρο να πέφτει 40%», τόνισε ο Κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει μια μια ισχυρή Πολιτεία ώστε να αντιμετωπιστεί η κερδοσκοπία και η αισχροκέρδεια.

Επίσης επανέλαβε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για αύξηση του εισοδήματος με συλλογικές συμβάσεις, επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου και 14ου μισθό στο Δημόσιο, πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και στις μικροπιστώσεις για τους εμπόρους.

Ανέφερε τις δύο προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ που έχουν κατατεθεί σε σχέδιο νόμου στη Βουλή για τη μείωση έως και αναστολή των έμμεσων φόρων και τη λειτουργία παρατηρητηρίου τιμών από το χωράφι στο ράφι με έλεγχο του ποσοστού κέρδους των μεσαζόντων.

Ο κ. Φάμελλος συναντήθηκε και συνομίλησε με εμπόρους και αλιείς, με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΚΑΑ Νίκο Λυμπέρη και τον πρόεδρο της Ιχθυαγοράς Γεράσιμο Μανταλβάνο.

Στις συναντήσεις εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ συμμετείχε επίσης ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Β΄Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παππάς, η αν. γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, τα μέλη της ΠΓ Ράνια Σβίγκου και Διονυσία Στεφάτου, ο συντονιστής του τμήματος Οικονομικής Πολιτικής Γιώργος Θωμόπουλος και η συντονίστρια της ΝΕ Α’ Αθηνών Μαρία Αγγελική Παπανδρικοπούλου.

«Υπάρχουν λύσεις για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια»

Οι δηλώσεις του Σωκράτη Φάμελλου από την ΟΚΑΑ:

«Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, εδώ στο Ρέντη, είναι ένας κρίσιμος κρίκος στην αγορά της χώρας μας και πρέπει να λειτουργήσει ως θεματοφύλακας διαφάνειας.

Η κεντρική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει δύο άξονες:

Παρατηρητήριο τιμών από τον παραγωγό στον καταναλωτή και μείωση των έμμεσων φόρων για αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Τα δεδομένα της αγοράς πρέπει να είναι δημόσια στη διάθεση της Πολιτείας για να γίνονται αξιόπιστοι έλεγχοι, να μην αυξάνεται το κόστος για τους εμπόρους και τους παραγωγούς και να έχει και ο καταναλωτής φτηνές τιμές.

Να αντιμετωπιστούν τα πολύ μεγάλα κόστη στην ενέργεια και στις μεταφορές και στο κύκλωμα των μεσαζόντων.

Υπάρχουν λύσεις για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια.

Ο κ. Μητσοτάκης όμως επιλέγει μονοσήμαντα και μονόπλευρα να στηρίξει την ακρίβεια εις βάρος και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Απαιτείται μια ισχυρή Πολιτεία με θεσμούς διαφάνειας, παρατηρητήριο τιμών και ιχνηλασιμότητα για να αντιμετωπιστεί η κερδοσκοπία και η αισχροκέρδεια».

«Υπάρχει πολύ μεγάλη μείωση της αγοραστικής δύναμης γιατί δεν υπάρχει εισόδημα στους πολίτες»

Όσα ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος μετά την επίσκεψη στη Βαρβάκειο Αγορά:

«Η επίσκεψη μας σήμερα στη Βαρβάκειο Αγορά είχε ως βασικό αντικείμενο το κόστος του σαρακοστιανού τραπεζιού και της Καθαράς Δευτέρας.

Διαπιστώνουμε με ιδιαίτερη ανησυχία ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κάμψη στην αγοραστική δύναμη αλλά και στον τζίρο των καταστημάτων της Βαρβακείου, που είναι η καρδιά της αγοράς.

Εδώ είναι η βασική λιανική αγορά για προϊόντα αλιείας. Όταν η κάμψη αυτή φτάνει στο 40%, δεν είναι απλά καμπανάκι, είναι συναγερμός.

Υπάρχει πολύ μεγάλη μείωση της αγοραστικής δύναμης γιατί δεν υπάρχει εισόδημα στους πολίτες. Είτε μισθωτοί, είτε αγρότες, είτε συνταξιούχοι, είτε επαγγελματίες, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο υψηλότατο κόστος, αν προσθέσετε και την ενέργεια, τη στέγη, τα τραπεζικά προϊόντα που πλήττουν ταυτόχρονα και τους καταναλωτές, αλλά και τους εμπόρους.

Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.

Απαιτείται να εφαρμοστεί άμεσα η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για αναστολή του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής αλλά και στα φάρμακα. Να υπάρχει, προφανώς, έλεγχος της αγοράς με παρατηρητήριο τιμών από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Να ενισχυθεί ο πλουραλισμός της αγοράς κι όχι μόνο οι ολιγοπωλιακές καταστάσεις των μεγάλων αλυσίδων.

Και να υπάρχει αύξηση του εισοδήματος και με συλλογικές συμβάσεις, με τις συντάξεις και τον 13ο και 14ο μισθό αλλά προφανώς και με μικροπιστώσεις για τους εμπόρους.

Δεν μπορεί να επιβιώσει η κοινωνία, να κάνει Καθαρά Δευτέρα, να σηκώσει ψηλά τον αετό αν δεν λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας που μαστίζει και την αγορά και τα νοικοκυριά».