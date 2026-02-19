Φάμελλος: Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα

«Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα. Χρειάζεται, όμως, να στηριχτεί η ελληνική εμπορική επιχείρηση, γιατί αν υπάρχει ελληνικό εμπόριο, θα υπάρχει και ελληνική οικονομία. Χωρίς ελληνικό εμπόριο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν υπάρχει ελληνική οικονομία», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μετά από περιοδεία στην αγορά του Παγκρατίου, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνο Τσαγγάρη.

Ο κ. Φάμελλος ανέδειξε τη βαθιά κρίση και τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως σημείωσε, πάνω από το 80% των επιχειρήσεων καταγράφουν μείωση τζίρου, ενώ στο 40% η πτώση ξεπερνά το 20%.

Επίσης, τόνισε τον κίνδυνο μαζικών «λουκέτων», που σε ορισμένους εμπορικούς δρόμους αγγίζουν το 50% και κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα.

«Να μειωθεί το κόστος σε ενέργεια, στέγαση και τραπεζικά προϊόντα»

Παράλληλα, παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις προς όφελος των επιχειρηματιών και των καταναλωτών, όπως «η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, η επαναρρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο σε 120 δόσεις, ώστε να διασφαλίζονται τόσο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων όσο και τα δημόσια έσοδα, η δημιουργία εργαλείων ρευστότητας και μικροπιστώσεων για ουσιαστική πρόσβαση των μικρομεσαίων σε χρηματοδότηση αλλά και έλεγχο της αγοράς».

«Πρέπει να αυξηθεί το εισόδημα των πολιτών, χρειάζεται να μειωθεί το κόστος λειτουργίας, ιδιαίτερα στο επίπεδο της ενέργειας, της στέγασης και των τραπεζικών προϊόντων. Και πρέπει να υπάρχει έλεγχος και ρύθμιση της αγοράς από την κυβέρνηση, ιδιαίτερα για τον αθέμιτο ανταγωνισμό που, με τις εκτεταμένες προσφορές αλλά και με τον ανταγωνισμό από μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες, υφίστανται οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις», σημείωσε.