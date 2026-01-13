Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ: «800 εκατ. από 64 δράσεις ΕΣΠΑ για ΜμΕ, μηδέν ευρώ δαπάνη – Είναι σκοπιμότητα, όχι ανικανότητα

«Την ώρα που οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πιέζονται από την ενεργειακή κρίση, το υψηλό κόστος δανεισμού και τη μειωμένη κατανάλωση, 64 δράσεις του ΕΣΠΑ, που τις αφορούν, παραμένουν σε πλήρη ακινησία, με πάνω από 800 εκατ. ευρώ ‘παγωμένα’ καθώς δεν έχει εκταμιευτεί ούτε ένα ευρώ», καταγγέλλουν, μέσω ερώτησης προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη, 12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εγκαλώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως «ανίκανη» να στηρίξει την πραγματική οικονομία.

Στο κείμενο της ερώτησης, η οποία κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Νίκου Παππά, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζεται ότι «τα στοιχεία που δημοσίευσε η ιστοσελίδα nonpapers.gr και επιβεβαιώνονται από την επίσημη βάση δεδομένων της Κομισιόν, αναδεικνύουν την ‘κρατική ανεπάρκεια και την πολιτική αδιαφορία’».

«Κρίσιμες δράσεις για ‘την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την έρευνα, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό εμφανίζουν μηδενικές δαπάνες», σημειώνουν και επισημαίνουν στην ερώτηση πως «χαρακτηριστικό παράδειγμα» αποτελεί το πρόγραμμα Competitiveness – EL – ERDF/ESF+, ύψους 156 εκατ. ευρώ, το οποίο «δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ στην αγορά», παρότι αφορά άμεσες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αντίστοιχα, δράσεις 64 εκατ. ευρώ για την επιχειρηματικότητα, 44,2 εκατ. ευρώ για πρόσβαση στη χρηματοδότηση και 43,5 εκατ. ευρώ για έρευνα και καινοτομία παραμένουν «παγωμένες», υπογραμμίζουν, προσθέτοντας πως «το ίδιο συμβαίνει και με τον άξονα ενεργειακής απόδοσης και ΑΠΕ, ύψους 41 εκατ. ευρώ», για να επισημάνουν πως «το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο, είναι συστημικό».

Τα ερωτήματα του ΣΥΡΙΖΑ στον Πιερρακάκη

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ρωτούν τον αρμόδιο υπουργό:

1. «Σε τι οφείλεται η μηδενική δαπάνη πόρων στα αναφερόμενα προγράμματα και δράσεις του ΕΣΠΑ;

2. »Σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται οι ανωτέρω δράσεις; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους και ποιος στόχος τελικής δαπάνης έχει τεθεί;

3. »Θα προτεραιοποιηθούν συγκεκριμένες δράσεις υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων; Και αν ναι, ποιες;

4. »Πώς αιτιολογεί το γεγονός ότι, έως σήμερα, έχουν δαπανηθεί μόνο 4,5 δισ. ευρώ από το σύνολο των 25,7 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ που αντιστοιχούν στη χώρα; Έχουν αναζητηθεί τρόποι, ώστε να αντιμετωπιστούν τα αίτια που μας έχουν κατατάξει στη 13η θέση στην Ε.Ε., με απορρόφηση μόλις 17%;

5. »Ποια συγκεκριμένα διοικητικά, θεσμικά ή τεχνικά εμπόδια έχουν εντοπιστεί ως αιτίες της χαμηλής απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο, με σαφές χρονοδιάγραμμα, για την άρση τους;».