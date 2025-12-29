Οικονομικό βαρόμετρο ΒΕΘ: Η ακρίβεια ταλανίζει τους βιοτέχνες – Δυσοίωνα στοιχεία

Ρευστότητα που επαρκεί έως 1 μήνα διαθέτουν 6 στους 10 βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης που ταλανίζονται από την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων τους με απόρροια την αδυναμία πληρωμής δόσεων, εισφορών στον ΕΦΚΑ, λογαριασμών κοινής ωφέλειας, αλλά και καταβολής μισθών.

Τα δυσοίωνα αυτά στοιχεία, προκύπτουν από το δίμηνο Οικονομικό Βαρόμετρο που εκπόνησε η εταιρεία Interview για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και αφορά στο διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου. Σημειώνεται πως στην ηλεκτρονική έρευνα συμμετείχαν 455 επιχειρήσεις – μέλη του ΒΕΘ.

Βιοτέχνες: Ακρίβεια και υψηλή φορολογία τα σημαντικότερα προβλήματα

Στην ερώτηση «πού αντανακλά περισσότερο η ακρίβεια;» το 53% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, το 33% στην περαιτέρω επιδείνωση της έλλειψης ρευστότητας, το 9% στην αδυναμία υλοποίησης επενδύσεων, το 2% στον περιορισμό της εξωστρέφειας ενώ το 3% δήλωσε «άλλο».

Στο ερώτημα «ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση σας;» το 37% απάντησε η υψηλή φορολογία, το 18% η γενικότερη ακρίβεια, το 14% το υψηλό κόστος ενέργειας/ καυσίμων, το 13% η μειωμένη ζήτηση, το 10% η αδυναμία εύρεσης προσωπικού, και το 8% το κόστος των πρώτων υλών.

Χωρίς επαρκή ρευστότητα

Μπορεί η ρευστότητα να είναι κρίσιμης σημασίας για κάθε επιχειρηματική κίνηση, ωστόσο στη περίπτωση των συμμετεχόντων στην έρευνα του ΒΕΘ, το 30% απάντησε πως έχει επαρκή ρευστότητα για ένα μήνα, το 26% πως δεν διαθέτει καθόλου ρευστότητα, το 21% πως επαρκεί για έξι μήνες, ενώ το 23% για διάστημα τριών μηνών.

Στα ύψη το λειτουργικό κόστος

Κόκκινο έχει χτυπήσει η αύξηση του λειτουργικού κόστους των βιοτεχνιών το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα το 22% των επιχειρήσεων που συμμετείχε στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο του ΒΕΘ, απάντησε πως το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε άνω του 30%, το 25% πως υπήρξε άνοδος 20%- 30%, το 38% 10-20%, ενώ το 15% απάντησε 5%-10%.

Δυσκολίες προκειμένου να ανταπεξέλθει στην πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας αντιμετωπίζει το 22% των συμμετεχόντων, το 20% στην πληρωμή προμηθευτών, αντίστοιχο είναι το ποσοστό για εκείνους που βρίσκονται σε δυσχερή θέση προκειμένου να πληρώσουν τις εισφορές του ΕΦΚΑ, το 10% στην πληρωμή δόσεων, το 8% στην καταβολή μισθών, ενώ το 20% δεν αντιμετωπίζει καμία δυσκολία.

Τι λένε οι βιοτέχνες για τις επιχειρήσεις τους

Ικανοποιητική κρίνει την κατάσταση της επιχείρησης του το 48%, το 27% καλή, ενώ το 25% τη χαρακτηρίζει κακή. Για τους επόμενους έξι μήνες, το 54% θεωρεί πως η κατάσταση της επιχείρησης του θα παραμείνει ίδια, το 21% πως θα γίνει καλύτερη, ενώ το 25% πως θα χειροτερεύσει. Το 82% το επόμενο δίμηνο σχεδιάζει να διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης του, το 10% να προσλάβει προσωπικό και το 8% να απολύσει.

Το 46% των ερωτηθέντων δήλωσε πως ο τζίρος της επιχείρησης του παρέμεινε ίδιος, το 40% πως αυξήθηκε, ενώ το 14% πως μειώθηκε.

Ελαφρά πτώση του δείκτη οικονομικής συγκυρίας

Οριακά μειωμένος σε σχέση με το προηγούμενο δίμηνο (Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου), όποτε ήταν στο 5,3%, εμφανίζεται ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας το διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, αγγίζοντας το 5,1%.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως στο αντίστοιχο περσινό διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας βρισκόταν στο 5,9%. Ο δείκτης βρέθηκε στο υψηλότερο σημείο το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, όταν άγγιξε το 7,3%.