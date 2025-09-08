«Παγωμένοι» είναι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες μετά τη ΔΕΘ με τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας και τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών να μην κρύβουν την απογοήτευσή τους εκτιμώντας ότι «για ακόμη μια χρονιά, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αγνοήθηκε».

«Οι ανακοινώσεις περιείχαν μέτρα με κοινωνικό πρόσημο, όμως η πραγματική οικονομία έμεινε ξανά στο περιθώριο. Καμία ουσιαστική δέσμευση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που σηκώνουν το βάρος της απασχόλησης και της παραγωγής στη χώρα. Οι βιοτέχνες και οι επαγγελματίες δεν αντέχουν άλλες επικοινωνιακές υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα», δήλωσε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνος Δαμίγος.

Το «καλάθι» της ΔΕΘ δεν είχε κάτι για την μικρομεσαία και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα

Το ΒΕΑ υπενθυμίζει ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αποτελεί το 99,9% των ελληνικών επιχειρήσεων και απασχολεί πάνω από το 87% του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, παρά την καθοριστική συμβολή της, τα διαχρονικά αιτήματα του κλάδου αγνοούνται, με αποτέλεσμα η βιοτεχνία και η μεταποίηση να συρρικνώνονται, περιορίζοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας.

Ανάπτυξη χωρίς τους ανθρώπους που κρατούν όρθια την αγορά;

«Η κυβέρνηση μιλά για ανάπτυξη, αλλά πώς θα υπάρξει ανάπτυξη όταν οι άνθρωποι που κρατούν όρθια την αγορά παραμένουν εκτός σχεδιασμού; Η βιοτεχνία δεν ζητά προνόμια, ζητά δικαιοσύνη και ισότιμη μεταχείριση. Όταν η Πολιτεία επιλέγει να μην αγγίζει το τεράστιο ζήτημα της φορολογικής και ασφαλιστικής ασφυξίας των μικρών επιχειρήσεων, στην ουσία τις σπρώχνει στο περιθώριο», υπογράμμισε ο κ. Δαμίγος.

Το ΒΕΑ είχε καταθέσει ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων, το οποίο για ακόμη μια χρονιά δεν βρήκε θέση στις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Ενδεικτικά προτείνονται τα εξής:

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και μείωση του φόρου επιχειρήσεων στο 20%.

Αναθεώρηση της τεκμαρτής φορολόγησης, που σήμερα συνθλίβει τους ελεύθερους επαγγελματίες και αποθαρρύνει τη νόμιμη εργασία.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές έως 31/12/2023 με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων.

Χρηματοδοτικά εργαλεία και εγγυοδοσίες για πραγματική ενίσχυση της ρευστότητας.

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, με ουσιαστικά προγράμματα κατάρτισης, επιδότηση πρακτικής άσκησης και κάλυψη ελλείψεων σε τεχνικά επαγγέλματα.

Αδειοδότηση των βιοτεχνικών και χειροτεχνικών επαγγελμάτων από τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και να δημιουργηθεί Εθνικό Μητρώο Επαγγελματικών Αδειών.

«Πρόκειται για προτάσεις, που αποτυπώνουν την πραγματική ανάγκη χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων. Η αγνόησή τους από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, δεν είναι απλώς αδυναμία, είναι πολιτική επιλογή που στέλνει λάθος μήνυμα σε όλη την αγορά», σημειώνει ο κ. Δαμίγος.

«Εκτός πακέτου μέτρων» η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο

Η επιχειρηματικότητα και ειδικά το εμπόριο δεν βρήκαν τη θέση που τους αξίζει σε αυτό το πακέτο, ανέφερε σε δήλωσή του ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος της Ένωσης Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Έθεσε δε ως προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη έξι παραμέτρους, την οριστική κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του τέλους επιτηδεύματος, την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και την επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, την ενίσχυση της ρευστότητας καθώς και μία συνολική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Μία «δύσκολη πραγματικότητα»

Από την πλευρά της η ΓΣΕΒΕΕ υπογραμμίζει ότι «…αυτή τη φορά η κυβέρνηση εξήγγειλε κάποια μέτρα, κυρίως ανακουφιστικού χαρακτήρα για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Όμως το όποιο όφελος γρήγορα εξανεμίζεται, αφού καταλήγει να κατευθύνεται ξανά στα ολιγοπώλια, όπως για παράδειγμα εκείνα που ελέγχουν την αγορά τροφίμων και ενέργειας, αλλά και τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες. Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση αποφεύγει να πειράξει τους βασικούς μηχανισμούς που σήμερα διαμορφώνουν το υψηλό κόστος ζωής και λειτουργίας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων».

Η ΓΣΕΒΕΕ σημειώνει ότι οι μικρές επιχειρήσεις της χώρας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, οι έμποροι, βιώνουν μία δύσκολη πραγματικότητα, όπου, όπως αναφέρει:

Ο κύκλος εργασιών τους υποχώρησε και στα δύο εξάμηνα του 2024.

Η ρευστότητά τους μειώθηκε, με πάνω από τις μισές να καταγράφουν πτώση.

Το λειτουργικό τους κόστος αυξήθηκε σχεδόν 40% μέσα σε τρία χρόνια.

Ο πληθωρισμός, η ενεργειακή ακρίβεια και η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος τις πιέζουν ασφυκτικά.

Η συνομοσπονδία τονίζει ότι περίμενε στις εξαγγελίες αναφορά για τα εξής:

Την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης που επιβάλει φόρους επί ανύπαρκτων εισοδημάτων. Παρότι υποστήριξε ο πρωθυπουργός ότι τα δημοσιονομικά αποτελέσματα (πλεονάσματα) έχουν επιτευχθεί από την πάταξη της φοροδιαφυγής, που χρησιμοποιήθηκε ως βασική αιτιολόγηση για τον συγκεκριμένο τρόπο φορολόγησης.

Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.

Τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.

Τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό.

Την αποκατάσταση της αγοράς ενέργειας, διότι εκτοξεύει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Την έλλειψη ρευστότητας, την περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση/προγράμματα, την υπερχρέωση των μικρών επιχειρήσεων.

Την αξιοποίηση των λιμναζόντων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 4,1 δισ. ευρώ -πόρων δηλαδή που έχει στη διάθεσή της η χώρα και δεν έχουν ενεργοποιηθεί- για την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, την ώρα που αυτές είναι ουσιαστικά αποκλεισμένες από το τραπεζικό σύστημα και από τις βασικές πηγές θεσμικών χρηματοδοτήσεων (ΕΣΠΑ, ΤΑΑ κά).

«Η κυβέρνηση οφείλει…»

Τέλος και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών υπογραμμίζει ότι «αναγνωρίζει τη σημασία των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ιδιαίτερα σε όσα αφορούν τη στήριξη των νέων, των οικογενειών και την τόνωση της ανάπτυξης. Ωστόσο, η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις απέχει δραματικά από τις εξαγγελίες».

Όπως αναφέρει ο σύλλογος: «Ζητούμε σταθερότητα, δίκαιους κανόνες και ρεαλιστικές λύσεις. Χωρίς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη ούτε κοινωνική συνοχή. Η κυβέρνηση οφείλει να αποδείξει έμπρακτα ότι οι ΜμΕ αποτελούν μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας».