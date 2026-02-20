newspaper
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μητσοτάκης με γερουσιαστές των ΗΠΑ: Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο
Πολιτική Γραμματεία 20 Φεβρουαρίου 2026, 13:36

Μητσοτάκης με γερουσιαστές των ΗΠΑ: Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ υπό τον γερουσιαστή Τζέρι Μοράν

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ υπό τον γερουσιαστή Τζέρι Μοράν συναντήθηκε σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης «επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ενώ συζητήθηκε η συνεργασία σε μια σειρά από τομείς, με έμφαση στην ενέργεια, την άμυνα και στις επενδύσεις».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, κατά την ίδια ανακοίνωση, «τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και ως παρόχου ενεργειακής ασφάλειας για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω του Κάθετου Διαδρόμου».

Συζητήθηκαν ακόμα οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο πρωθυπουργός και ο γερουσιαστής είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Κύριοι Γερουσιαστές, καλώς ήρθατε. Είναι πάντα χαρά μου να υποδέχομαι αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ειδικά όταν μας φέρνετε τόσο ωραίο καιρό. Και πιστεύω ότι η επίσκεψή σας έρχεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο, όπως σίγουρα θα σας έχει ενημερώσει η Πρέσβης. Πιστεύω ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Ενημερώθηκα επίσης για τη δήλωση που έκανε ο Πρόεδρος Τραμπ κατά την υποδοχή του νέου μας Πρέσβη στην Ουάσιγκτον. Ο Πρόεδρος υπογραμμίζει διάφορες πτυχές της συνεργασίας μας, από την άμυνα και την ασφάλεια έως την ενέργεια και την τεχνητή νοημοσύνη.

Πιστεύω, συνεπώς, ότι θα είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε για το βάθος αυτής της σχέσης, η οποία παραδοσιακά έχει διακομματική στήριξη, και να εντοπίσουμε νέους τομείς συνεργασίας.

Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για το ενεργειακό σκέλος της συνεργασίας μας. Την επόμενη εβδομάδα θα λάβει χώρα στην Ουάσινγκτον μια σημαντική συνάντηση σχετικά με τον Κάθετο Διάδρομο. Όπως γνωρίζετε, οι υποδομές της Ελλάδας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον εφοδιασμό των βόρειων γειτόνων μας, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, με φυσικό αέριο, κατά προτίμηση αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Και προσβλέπουμε στην εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας για να κάνουμε πολύ περισσότερα και σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας σε τεχνολογικές υποδομές στην Ελλάδα, ζήτημα που έχω συζητήσει και με πολλές αμερικανικές εταιρείες. Μόλις επέστρεψα από την Ινδία, από τη σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις και στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που ασφαλώς συνδέεται και με τα ενεργειακά. Σταματώ εδώ. Καλώς ήρθατε και πάλι».

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

«Εξαιρετική οικοδέσποινα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ»

Jerry Moran: «Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε που φιλοξενείτε την αντιπροσωπεία μας. Μαζί μας είναι η Πρέσβης, που είναι εξαιρετική οικοδέσποινα κατά την παραμονή μας στην Ελλάδα και μας ενημέρωσε πλήρως για τις σημαντικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες αναπτύσσονται περαιτέρω.

Γνωρίζοντας από το έργο μας την αξία της φιλίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, οι δυνατότητες της συνεργασίας μας φαντάζουν ατέρμονες. Έχουμε όμως ήδη διανύσει μεγάλο μέρος αυτής της δίχως τέλος διαδρομής, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση και εκτιμούμε τις σχέσεις που έχουμε στους τομείς της εθνικής ασφάλειας και της οικονομίας.

Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για τις ευκαιρίες που προσφέρει η συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας -ένα λαμπρό μέλλον- και χαιρόμαστε που βρισκόμαστε ξανά στην Ελλάδα ώστε να σας συγχαρούμε για τις επιτυχίες υπό τη διακυβέρνησή σας, και ιδιαίτερα για τη σταθερότητα της Ελλάδας και τον ρόλο της διεθνώς, καθώς και στο ΝΑΤΟ.

Είναι πραγματική τιμή για εμάς να βρισκόμαστε εδώ. Μαζί μου είναι πέντε συνάδελφοί μου, με εμπειρία στην εθνική ασφάλεια και την οικονομία από την υπηρεσία μας σε Επιτροπές του Κογκρέσου. Είμαι συν-επικεφαλής σε αυτή τη διακομματική επιτροπή με την Kirsten Gillibrand από τη Νέα Υόρκη.

Έχουμε τον δεύτερο στην ιεραρχία των Ρεπουμπλικάνων, τον Γερουσιαστή Barrasso, είναι μαζί μου οι Γερουσιαστές Fischer και Boozman, και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτή τη σχέση, που είναι ισχυρή και σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ».

Ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση

Από την αμερικανική πλευρά, στη συνάντηση συμμετείχαν οι Γερουσιαστές Kirsten Gillibrand, John Barrasso, John Boozman, Deb Fischer, Gary Peters, και η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle.

Από την πλευρά της κυβέρνησης συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Κατερίνα Νασίκα, η Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Αριστοτελία Πελώνη, και ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

Τράπεζες
CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

