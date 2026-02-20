Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ
Η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ θα ξεκινήσει στις 13:00 - Επικήδειο θα εκφωνήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Στη Μητρόπολη Αθηνών γίνεται η κηδεία της διακεκριμένης βυζαντινολόγου και πρύτανη, Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ, η οποία πέθανε σε ηλικία 99 ετών.
Η εξόδιος ακολουθία γίνεται δημοσία δαπάνη μετά από κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ η σορός της έχει εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.
