Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ

Στη Μητρόπολη Αθηνών γίνεται η κηδεία της διακεκριμένης βυζαντινολόγου και πρύτανη, Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ, η οποία πέθανε σε ηλικία 99 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία γίνεται δημοσία δαπάνη μετά από κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ η σορός της έχει εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

