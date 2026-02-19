Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία

O έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του Παλατιού, ο οποίος πλέον στερείται των βασιλικών του τίτλων, συνελήφθη ανήμερα των 66ων γενεθλίων του στο κτήμα Σάντριγχαμ, σε μια επιχείρηση που σφραγίζει την πτώση του από την κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Λίγο μετά τις οκτώ το πρωί της Πέμπτης, η ηρεμία στην εξοχική κατοικία Γουντ Φαρμ, εντός του βασιλικού κτήματος Σάντριγχαμ, διακόπηκε από την εμφάνιση έξι οχημάτων της αστυνομίας χωρίς διακριτικά.

Οκτώ αστυνομικοί με πολιτική περιβολή εισήλθαν στην οικία όπου διαμένει ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, μετά την πρόσφατη έξωση του από το Ρόγιαλ Λοτζ από τον αδελφό του, Βασιλιά Κάρολο. Η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση επιβεβαίωσε λίγο αργότερα ότι ο πρώην πρίγκιπας τελεί υπό κράτηση με την υποψία της κατάχρησης δημοσίου αξιώματος.

Η σύλληψη δεν ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία, αλλά ως αποτέλεσμα μιας εξονυχιστικής αξιολόγησης εγγράφων που είδαν το φως της δημοσιότητας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο Άντριου, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο, μοιραζόταν ευαίσθητες και εμπιστευτικές πληροφορίες με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που εντοπίστηκαν φαίνεται να δείχνουν τη διαβίβαση επίσημων κυβερνητικών εκθέσεων από περιοδείες του στη Νοτιοανατολική Ασία το 2010, λίγα μόλις λεπτά μετά την παραλαβή τους από τους συμβούλους του.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, τοποθετήθηκε άμεσα επί του θέματος, τονίζοντας με νόημα ότι «κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου». Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει τη νέα αυστηρή γραμμή που ακολουθεί η βρετανική πολιτική και δικαιοσύνη, διαχωρίζοντας πλήρως τη θέση της από την προστασία που παραδοσιακά απολάμβαναν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η υπόθεση εξετάζεται πλέον όχι μόνο ως προσωπικό σκάνδαλο ηθικής τάξεως, αλλά ως σοβαρή παραβίαση του Νόμου περί Κρατικών Μυστικών, καθώς οι πληροφορίες που φέρεται να διέρρευσαν αφορούσαν κρίσιμα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα της χώρας.

Mοναρχία σε κρίση

Το κλίμα στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ περιγράφεται ως παγωμένο. Ο Βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος έχει ήδη λάβει δραστικά μέτρα απομόνωσης του αδελφού του, δήλωσε μέσω εκπροσώπου ότι είναι έτοιμος να στηρίξει τις αστυνομικές έρευνες, υπογραμμίζοντας τη βαθιά του ανησυχία για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις.

Παράλληλα, ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας εξέφρασαν τη θλίψη τους για τα θύματα του Έπσταϊν, επιλέγοντας να κρατήσουν σαφείς αποστάσεις από τον θείο τους, σε μια προσπάθεια να θωρακίσουν το θεσμό της μοναρχίας από τον κλοιό των αποκαλύψεων που απειλεί να τον συμπαρασύρει.