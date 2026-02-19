ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της για τη Χατζηδάκη, λόγω των αποκαλύψεων για τον γαλάζιο Χιλετζάκη

Πυρά στη Νέα Δημοκρατία εκτοξεύει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής για τις νέες αποκαλύψεις για τον γνωστό γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης, Μύρωνα Χιλετζάκη, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι, για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο προέκυψαν νέα στοιχεία από την έρευνα του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το χρονικό διάστημα μεταξύ 2019-2023 από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων προέκυψε ότι ο Μύρωνας Χιλετζάκς είτε δεν υπέβαλε καθόλου δηλώσεις πόθεν έσχες ή υπέβαλε δηλώσεις όπως είχε υποχρέωση λόγω της συνδικαλιστικής του ιδιότητας αλλά με ανακριβές περιεχόμενο.

«Η Νέα Δημοκρατία ακόμη δεν τον έχει διαγράψει»

«Τώρα καταλάβαμε γιατί η Νέα Δημοκρατία έπαιζε τα ρέστα της με non paper, που ζητούσε να υπερπροβληθεί η περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου ενός δημοσίου υπαλλήλου επειδή είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ», επισημαίνει η Χαριλάου Τρικούπη, σε αναφορά για την Αναστασία Χατζηδάκη, μέλος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, που ζήτησε την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που φέρεται να εμπλέκεται.

«Γιατί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ερχόταν τσουνάμι για το επιφανές ‘γαλάζιο’ στέλεχος στο Ηράκλειο της Κρήτης, Μύρων Χιλεντζάκη, ο οποίος έλυνε και έδενε δίπλα στους υπουργούς της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία ύψους 8 εκατομμύρια ευρώ», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Τέλος, αναφέρει πως «η Νέα Δημοκρατία ακόμη δεν τον έχει διαγράψει».