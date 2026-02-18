Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα της ελεγχόμενης προϊσταμένης του ΟΠΕΚΑ

Την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας από μέλος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ζήτησε η Αναστασία Χατζηδάκη, ελεγχόμενη προϊσταμένης του ΟΠΕΚΑ, που σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) φέρεται να εμπλέκεται σε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου χορήγησης επιδομάτων.

Όπως τόνισε σε ανακοίνωσή της η κ. Χατζηδάκη, απαντώντας στην ανακοίνωση της ΕΑΔ, «μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου, ούτε έχω κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων Κατά την άσκηση των υπηρεσιακών μου καθηκόντων ενήργησα με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής μου πορείας υπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια».

Δήλωσε, παράλληλα, ότι βρίσκεται «απολύτως στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου ζητηθεί και καλωσορίζω κάθε θεσμικό έλεγχο, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα».

«Ζήτησα την αναστολή της ιδιότητάς μου»

Τέλος, επισήμανε πως «για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας, και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία, ζήτησα την αναστολή της ιδιότητάς μου ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Στη συνέχεια, ο γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, μετά την επιστολή που έλαβε από την Αναστασία Χατζηδάκη, κινεί τις διαδικασίες για την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.