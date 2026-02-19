Βάρη: Πώς συνέβη η τραγωδία με δύο νεκρούς εργάτες από ηλεκτροπληξία – Η συγκλονιστική περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα

Συγκλονίζει η τραγωδία στη Βάρη όπου δύο εργάτες έχασαν τη ζωή τους όταν έπαθαν ηλεκτροπληξία κατά διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε πολυκατοικία.

«Μου το φάγανε το παλικάρι μου. Ο γερανός. Και έπαθε ηλεκτροπληξία μαζί με το αφεντικό του. Από ηλεκτροπληξία ‘πήγανε’. Ακούμπησε ο γερανός στα σύρματα. Τώρα, ήταν πάνω στην βεράντα να πιάσουν το καλάθι; Δεν ξέρω λεπτομέρειες».

Ο πατέρας του 21χρονου Χρήστου δεν μπορεί να πιστέψει πόσο άδικα «έφυγε» ο γιος του κι αναρωτιέται τι μπορεί να έφταιξε, τι ήταν εκείνο που οδήγησε σε αυτήν την τραγωδία.

Το χρονικό

Ο 39χρονος Μιχάλης μαζί με τον Χρήστο είχαν αναλάβει να ανεβάσουν τζάμια στον 4ο όροφο. Για τον λόγο αυτόν είχαν ζητήσει να έρθει γερανός. Μπήκαν μαζί στο καλάθι και άρχισαν να ανεβαίνουν.

Το κακό δεν άργησε να συμβεί.

«Μάλλον πιάσανε τα τζάμια να τα ανεβάσουν πάνω με γερανοφόρο, φύσηξε αέρας εκείνη την ώρα και μάλλον έπεσε το τζάμι. Τώρα δεν ξέρω τι έπεσε, τι ακούμπησε, κόψανε το καλώδιο και δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως τους τίναξε κάτι τέτοιο», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

Την ώρα που οι δύο άνδρες προσπαθούσαν να ξεφορτώσουν από την κλούβα τα τζάμια, ο γερανός, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φαίνεται πως ακούμπησε στα ηλεκτροφόρα καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ με αποτέλεσμα το ρεύμα να τους διαπεράσει και ακαριαία να χάσουν τις αισθήσεις τους.

«Τα ασθενοφόρα τα είδα δύο φορές. Έφυγε τη μία φορά με έναν καθιστό τον πήρανε και την δεύτερη φορά ξαναήρθαν και βγάλανε έναν νεαρό. Το καταλάβαινα ότι δεν έχει επαφή. Τον ξαπλώσανε στο φορείο να τον βάλουν μέσα», λέει μάρτυρας.

«Πήγε (ασθενοφόρο) και τους πήγε στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω τώρα τι ώρα το καλέσανε και τι ώρα πήγε. Εγώ ήμουν στον δρόμο από Χαλκίδα για να πάω μέσα. Έμαθα ότι τα παιδιά δεν είχανε περιθώρια. Και γρήγορα να πήγαινε το ΕΚΑΒ δεν θα προλαβαίνανε, γιατί ήταν ακαριαίο», αναφέρει ο πατέρας του 39χρονου.

Τα «κενά»

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διευκρινίσουν τι ήταν εκείνο που οδήγησε στην τραγωδία. Εάν πρόκειται για λάθος χειρισμό, για ανθρώπινο λάθος, ή αν συνέβη κάτι άλλο.

Ταυτόχρονα, γίνονται έρευνες και για το εάν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις συγκεκριμένες εργασίες.

Στο Live News ο εργολάβος για το τραγικό δυστύχημα

Ο εργολάβος της κατασκευαστικής, μιλώντας στο Live News αναφέρει πως ο ίδιος δεν ενημερώθηκε ποτέ για τη χρήση γερανού, παρά μόνο για την χρήση αναβατορίου, καθώς μόνο αυτή περιλαμβανόταν στη σύμβασή τους.

«Ο 39χρονος ήταν αλουμινάς και είχε πληρωθεί από εμένα για να κάνει αυτή τη δουλειά. Στη σύμβασή μας περιλαμβανόταν μόνο η χρήση αναβατορίου και όχι γερανού. Οι εργασίες αυτές έγιναν εν αγνοία μου. Ήταν δηλαδή μία συνεννόηση μεταξύ ιδιοκτήτη του ακινήτου και του 39χρονου νεκρού υπεργολάβου, χωρίς να με ενημερώσουν, γι’ αυτό δεν ήμουν παρών. Είναι ένα πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός κι εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Θα φανεί στην πορεία. Πάντως αν ήξερα ότι θα πάει γερανός δεν θα το είχα επιτρέψει ποτέ.

»Η διαφορά των δύο είναι ότι το αναβατόριο είναι 5 μέτρα μακριά από τα σύρματα της ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται άδεια από ΔΕΔΗΕ για να κόψει ρεύματα, ούτε άδεια για κλείσιμο δρόμου. Ο γερανός χρειάζεται και άδεια για να έρθει. Δεν μπορείς να βάλεις σε έναν δρόμο έναν γερανό και να μην ενημερώσεις κανέναν. Αν υπάρχουν και καλώδια της ΔΕΗ κοντά στην οικοδομή, πρέπει να ζητήσει να κοπεί το ρεύμα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν πολύ κοντά. Έπρεπε να υπολογίσουν αυτό το σημαντικό κομμάτι κινδύνου. Λάθη από πολλές πλευρές. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Ο 39χρονος ήταν και πολύ καλός μου φίλος».

Όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια γι’ αυτά τα δύο παιδιά που «έσβησαν» τόσο ξαφνικά. Από το Μετόχι και το Μαντούδι Ευβοίας, φίλοι από παλιά, δούλευαν παρέα.

Δεύτερο περιστατικό σε έναν χρόνο

Έναν χρόνο πριν, σε διπλανή γειτονιά συνέβη μία αντίστοιχη τραγωδία, όταν ένας 28χρονος χειριστής γερανοφόρου κεραυνοβολήθηκε από τα καλώδια υψηλής τάσης με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί και να χάσει τις αισθήσεις του.

Η Αστυνομία διερευνά περισσότερα στοιχεία για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ φίλοι και συγγενείς των δύο εργατών θα τους αποχαιρετήσουν το Σάββατο.