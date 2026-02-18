Τραγωδία στη Βάρη: Δύο άνδρες νεκροί από ηλεκτροπληξία
Οι δύο άνδρες σύμφωνα με μαρτυρίες εκτελούσαν εργασίες και χτυπήθηκαν από το ρεύμα.
Τραγωδία με δύο νεκρούς σημειώθηκε στη Βάρη το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνδρες, ηλικίας 39 και 21 ετών, πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα, όταν από άγνωστη αιτία χτυπήθηκαν από ηλεκτρικό ρεύμα.
Και τα δύο άτομα διακομίστηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας όμως οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι, πέρα από το να διαπιστώσουν το θάνατό τους.
Έρευνα για το συμβάν
Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνα για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο εργατικό δυστύχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες μετά το τραγικό συμβάν ο πατέρας του ενός ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
Ωστόσο, μέχρι στιγμής η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε κάποια σύλληψη.
Είχαν καταγωγή από την Εύβοια
Όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, η Εύβοια έχει βυθιστεί στο πένθος, καθώς και οι δύο είχαν καταγωγή από το χωριό Μετόχι του δήμου Κύμης – Αλιβερίου.
Παράλληλα, όσοι τους γνώριζαν μιλούν για δύο χαρακτήρες ήρεμους, χαμογελαστούς και γεμάτους καλοσύνη.
