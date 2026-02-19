Πάτρα: Περίεργη διάρρηξη στο σπίτι που έμεναν οι δύο αδερφές που βρέθηκαν νεκρές

Ένα 24ωρο μετά τον θάνατο των δύο γυναικών-αδελφών που βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους στην οδό Μαραθωνομάχων στην Πάτρα, καταγράφτηκε μία περίεργη διάρρηξη.

Σύμφωνα με το tempo24 το σπίτι επρόκειτο να σφραγιστεί χθες Τετάρτη και οι αστυνομικοί είχαν αλλάξει την κλειδωνιά της εξώπορτας.

Η διάρρηξη

Tα ξημερώματα της ίδιας ημέρας καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από συγγενικό πρόσωπο των δύο γυναικών πως άγνωστοι είχαν παραβιάσει τον χώρο από το παράθυρο.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως είχαν σπάσει το πατζούρι και το παράθυρο προκειμένου να μπουν στο σπίτι χωρίς όμως ο ίδιος να γνωρίζει αν και τι έχει αφαιρεθεί από το εσωτερικό αφού δεν είχε πρόσβαση στον χώρο.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών έκαναν αυτοψία και διαπίστωσαν τη διάρρηξη, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και διάρρηξη του σπιτιού.\

Έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ

Τα ερωτήματα που προκύπτουν μετά το περιστατικό είναι αν οι διαρρήκτες έδρασαν βάσει σχεδίου υποθέτοντας πως οι δύο αδελφές διέθεταν χρηματικό ποσό στο σπίτι, ή εαν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό από δράστες που στοχοποίησαν ένα ακατοίκητο πια σπίτι.

Πάντως οι αστυνομικοί ερευνούν με πολύ προσοχή την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο αδελφές ηλικίας 66 και 68 ετών εντοπίστηκαν νεκρές στο σπίτι τους στην οδό Μαραθωνομάχων, στην περιοχή της Εγλυκάδας την περασμένη Τρίτη