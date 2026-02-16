Δύο αδελφές ηλικίας 66 και 68 ετών εντοπίστηκαν νεκρές μέσα στο σπίτι τους στην Πάτρα.

Οι δύο γυναίκες αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας με την μία εξ αυτών να είναι κατάκοιτη ενώ σε παρόμοια σχεδόν κατάσταση ήταν και η δεύτερη.

Τις αρχές ειδοποίησαν άτομα του περιβάλλοντός τους, με τους αστυνομικούς να φτάνουν άμεσα στο σημείο.

Οι άνδρες της αστυνομίας μπήκαν στο διαμέρισμα με τη βοήθεια κλειδαρά, όπου και εντόπισαν τις δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους.

Από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ούτε αυτοκτονίας, ενώ όλα δείχνουν ότι οι θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια.

Απαντήσεις πρόκειται να δώσουν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.