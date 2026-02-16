Πάτρα: Νεκρές εντοπίστηκαν δύο αδελφές στο σπίτι τους
Τις αρχές ειδοποίησαν άτομα του περιβάλλοντός τους, με τους αστυνομικούς να φτάνουν άμεσα στο σημείο.
- Κιβωτός του Κόσμου: Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του πατέρα Αντώνιου – «Ήταν το πρόσωπο αναφοράς»
- Προληπτική εκκένωση οικισμών του Δήμου Καλαμάτας-Αποκαλυπτικές φωτογραφίες
- Χάος στην έναρξη της Συνόδου AI στην Ινδία – Ουρές, σύγχυση και αιφνίδια εκκένωση
- Από τα viral βίντεο στο TikTok στη Βιέννη και τη Eurovision: Ποιος είναι ο Akylas που έχει ξεσηκώσει την Ελλάδα με το Ferto;
Δύο αδελφές ηλικίας 66 και 68 ετών εντοπίστηκαν νεκρές μέσα στο σπίτι τους στην Πάτρα.
Οι δύο γυναίκες αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας με την μία εξ αυτών να είναι κατάκοιτη ενώ σε παρόμοια σχεδόν κατάσταση ήταν και η δεύτερη.
Τις αρχές ειδοποίησαν άτομα του περιβάλλοντός τους, με τους αστυνομικούς να φτάνουν άμεσα στο σημείο.
Οι άνδρες της αστυνομίας μπήκαν στο διαμέρισμα με τη βοήθεια κλειδαρά, όπου και εντόπισαν τις δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους.
Από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ούτε αυτοκτονίας, ενώ όλα δείχνουν ότι οι θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια.
Απαντήσεις πρόκειται να δώσουν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.
- Πάτρα: Νεκρές εντοπίστηκαν δύο αδελφές στο σπίτι τους
- Αλέξης Τσίπρας: Οι «σταθμοί» της επίσκεψης στη Λάρισα – Η επιστροφή στην κοινωνική δράση
- Η UEFA δείχνει εμπιστοσύνη στον Μακέλι
- Δολοφονία στις φυλακές Δομοκού – Τι κατέγραψαν οι κάμερες λίγο πριν το επεισόδιο – Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.
- Λούτσα: «Το είχαν ξανακάνει» – Τι αποκαλύπτει συμμαθητής των παιδιών για το τροχαίο δυστύχημα
- Νέα Αριστερά: Τροπολογία για φρένο στον επαναδιορισμό Στουρνάρα στην ΤτΕ
- «Το πακέτο σας δεν παραδόθηκε»: Προσοχή σε νέα απάτη – Πώς μπορούν να σας κλέψουν με ένα μήνυμα
- Μεντιλίμπαρ: «Πιστεύω ξεκάθαρα πως θα είμαστε πρωταθλητές»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις